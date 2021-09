Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Diebstahl aufgeflogen

Ein durch einen 20-Jährigen begangener Diebstahl ist am Sonntag aufgeflogen, nachdem der Heranwachsende zusammen mit zwei anderen jungen Männern am frühen Sonntag um kurz nach Mitternacht in Gewahrsam genommen worden war (wir berichteten). Polizisten fanden bei der Durchsuchung des 20 Jahre alten Mannes mehrere Armreife, die der Täter wohl kurze Zeit zuvor einer Händlerin im Prinzengarten entwendet hatte. Er hat nun neben den Kosten für den Gewahrsam mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen.

Sigmaringen

Nach Unfall davongefahren

Wegen Verkehrsunfallflucht muss sich eine 79 Jahre alte Autofahrerin verantworten, die am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr in der Mühlbergstraße nach einem Unfall geflüchtet ist. Die Fahrerin kam auf Höhe einer Tankstelle von der Straße ab und prallte gegen eine Warnleuchte. Da die BMW-Fahrerin sich nicht um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro kümmerte und nach einer Begutachtung ihres eigenen Schadens in Höhe von etwa 2.000 Euro von davonfuhr, muss sie nun mit einer Anzeige rechnen.

Sigmaringen

Auto bei Streit vor Gaststätte beschädigt

Bei einer Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße hat ein Unbekannter am frühen Sonntag einen Pkw beschädigt. Der Täter geriet mit einem 28-Jährigen vor der Gaststätte in Streit, worauf ein Autofahrer anhielt und nachfragte, ob alles in Ordnung sei. Der Unbekannte stieß daraufhin den 28-Jährigen gegen den Wagen, sodass dieser leicht verletzt und der VW durch mehrere Dellen beschädigt wurde. Der Täter, der laut Zeugen etwa 1,80 m groß und männlich war, trug eine mintgrüne Fleeceweste, blaue Jeans und weiße Schuhe. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt gegen ihn wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung. Hinweise werden unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

Bad Saulgau

Randale in Wohnung

Ein 36-Jähriger hat am Sonntagabend im Roßgarten randaliert und damit die Polizei auf den Plan gerufen. Der Mann warf unter anderem ein Fahrrad gegen den Sichtschutz eines Balkons und beschädigte diesen. Zwar flüchtete er vor dem Eintreffen der gerufenen Polizei, die Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wird allerdings trotzdem auf ihn zukommen.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Im Laufe des Sonntags wurde im Hasenöschle ein am Straßenrand geparkter VW beschädigt. Der Verursacher suchte das Weite, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, Hinweise werden unter Tel. 07581/482-0 erbeten.

Mengen

Angefahrenes Auto gesucht

Nach einem Unfall, der sich am Freitagabend gegen 19.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs ereignet hat, sucht das Polizeirevier Bad Saulgau nach einem angefahrenen Pkw und dessen Besitzer. Eine 18 Jahre alte Fahranfängerin beschädigte zu dieser Zeit mit ihrem VW einen blauen Pkw, der auf einem Schotterparkplatz geparkt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Nachdem die junge Frau den Unfall erst einen Tag später meldete, konnten Polizeibeamte den beschädigten blauen Wagen nicht mehr antreffen. Hinweise auf das angefahrene Fahrzeug und dessen Eigentümer werden unter Tel. 07581/482-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell