Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener schlägt Balkontür ein

Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen gegen einen 46-Jährigen eingeleitet, nachdem dieser am Samstagabend gegen 19.30 Uhr volltrunken in der Albrechtstraße randaliert hat. Der Tatverdächtige hatte ein Grundstück betreten, am dortigen Haus eine Balkontüre eingeschlagen und war danach geflüchtet. Der 46-Jährige, der in den Stunden zuvor bereits negativ in Erscheinung getreten war, konnte im Rahmen der Fahndung von einer Streife vorläufig festgenommen werden. Da eine Atemalkoholmessung einen Wert von über 4,2 Promille ergab, musste der 46-Jährige die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik begleiten und die Nacht bis zum Sonntagmorgen in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers verbringen.

Friedrichshafen

In Schlangenlinien unterwegs - Radfahrer pustet über 2 Promille

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 33-Jähriger rechnen, der am Sonntagabend gegen 22 Uhr betrunken mit seinem Fahrrad zwischen Friedrichshafen und Ailingen unterwegs war. Eine Streifenwagenbesatzung war auf die Schlangenlinienfahrt des Radlers aufmerksam geworden. Nachdem die Beamten in der folgenden Kontrolle Alkoholgeruch wahrnahmen und der 33-Jährige daraufhin 2,2 Promille pustete, folgte die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus. Die Polizisten untersagten dem Radfahrer die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 33-Jährigen ein.

Friedrichshafen

Betrunken mit dem Rad gestürzt

Eine Strafanzeige kommt auf einen 20-jährigen Pedelec-Fahrer zu, der am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr betrunken mit dem Rad gestürzt war. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch bei dem jungen Mann fest. Da die Messung den Verdacht bestätigte und einen Wert von über 1,6 Promille anzeigte, musste der 20-Jährige die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Meckenbeuren

Auffahrunfall

Hoher Sachschaden entstand am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Lochbrücke. Der 20-jährige Fahrer eines Peugeot Boxer hatte aus Unachtsamkeit zu spät erkannt, dass der vorausfahrende 45-jährige Audi-Fahrer an der roten Ampel anhalten musste und fuhr in dessen Heck. Am Peugeot entstand etwa 2.000 Euro, am Audi rund 7.000 Euro Sachschaden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Tettnang

Verkehrsunfall zieht großangelegte Suchaktion nach sich

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen gegen 6 Uhr auf der Bundesstraße 467 zwischen Tettnang und Kressbronn ereignet. Eine 47-Jährige war mit ihrem Twingo zunächst in Richtung Tettnang unterwegs. Sie befuhr den Parkplatz "Mückle", um dann, entgegen der Beschilderung, nach links in Richtung Kressbronn zurück zu fahren. Dabei übersah sie einen aus Richtung Tettnang nahenden Klein-Lastwagen. Beim Einfahren kollidierte der Lkw mit dem Pkw-Heck. Durch den Aufprall erlitt die 47-jährige Autofahrerin schwere Kopfverletzungen und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der gleich alte Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Am Twingo der Unfallverursacherin entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Lastwagen wird auf 4.000 Euro beziffert.

Da Zeugen beobachtet haben wollen, wie ein junger Mann aus dem verunfallten Twingo gestiegen und weggelaufen sein soll, leitete die Polizei eine großangelegte Suchaktion ein, die bis weit in den Vormittag andauerte. An dieser waren neben zahlreichen Einsatzkräften der Polizei, der Feuerwehr, und des Rettungsdienstes auch Personenspürhunde, mehrere Drohnenführer und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Trotz der intensiven Absuche des angrenzenden Waldgebiets und der Umgebung um den Unfallort blieb die Suche bislang ohne Erfolg. Personen, die am Montagmorgen auf den bislang unbekannten jungen Mann, der als etwa 14 bis 18 Jahre alt beschrieben wird und mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein soll, aufmerksam wurden, werden geben, sich unter Tel. 0751/803-5333 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Nähere Hinweise, um wen es sich bei dem mutmaßlichen Beifahrer gehandelt haben soll oder ob dieser beim Unfall verletzt worden war, sind bislang nicht bekannt.

Während der Unfallaufnahme und der Suchaktion war die Bundesstraße bis etwa 11 Uhr voll gesperrt.

Überlingen

Einbruch in Gaststätte

Unbekannte haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Zeughausgasse verschafft. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Polizei Überlingen bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich der Zeughausgasse Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Immenstaad

Radfahrerin beim Abbiegen übersehen

Ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 51-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde, hat sich am Samstag gegen 18.30 Uhr an der Einmündung der Friedrichshafener Straße zur Bundesstraße 31 ereignet. Eine 27-jährige VW-Lenkerin war auf der B 31 von Friedrichshafen kommend unterwegs und bog nach links in Richtung Immenstaad ab. Mutmaßlich geblendet von der tiefstehenden Sonne übersah sie die auf dem Radweg aus Richtung Überlingen herannahende Radfahrerin und nahm dieser die Vorfahrt. Die 51-Jährige, die zum Unfallzeitpunkt keinen Sturzhelm trug, wurde auf den Pkw aufgeladen, schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die sie nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Am Wagen entstand rund 2.000 Euro Sachschaden. Das Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt.

Immenstaad

Auffahrunfall mit Sachschaden

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Samstagmittag gegen 12.15 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 31 bei Immenstaad. Ein 78-jähriger Wohnmobil-Lenker hatte zu spät erkannt, dass der Verkehr ins Stocken geraten war und fuhr dem vorausfahrenden 47-jährigen VW-Fahrer auf. Am Wohnmobil entstand rund 3.000 Euro, am VW Sharan rund 4.000 Euro Sachschaden. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Meersburg

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Rund 3.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstag zwischen 10.30 Uhr und 16.45 Uhr an einem auf dem Parkplatz in der Unteruhldinger Straße, gegenüber der Fähre, geparkten Porsche angerichtet. Nach der Kollision flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Hoher Schaden nach Unfall

Etwa 15.000 Euro Schaden dürfte bei einem Verkehrsunfall entstanden sein, den ein 25 Jahre alter Audi-Lenker am Sonntagabend auf der B 31 verursacht hat. Der Audi-Fahrer kam auf Höhe des Parkplatzes Biblis von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Während der 25-Jährige unverletzt blieb, musste der Audi abgeschleppt werden.

Owingen

Unfallflucht

Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz in der Straße "Zum Guggenbühl" ereignet hat, sucht das Polizeirevier Überlingen. Zwischen 15 und 16.30 Uhr prallte ein bislang nicht bekannter Autofahrer gegen einen auf dem Parkplatz vor dem Kinderhaus abgestellten VW Tiguan und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07551/804-0 erbeten.

Daisendorf

Neuweiher verunreinigt - Zeugen gesucht

Wegen Verunreinigung des Neuweihers ermittelt aktuell die Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ravensburg und bittet um Hinweise. Wie am Freitagmorgen entdeckt wurde, gelangte auf bislang nicht bekannte Art und Weise eine größere Menge Flüssigkeit, bei der es sich um Dieselkraftstoff handeln dürfte, in das Gewässer. Tiere kamen durch die Verschmutzung nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Wer Hinweise auf die Ursache der Verschmutzung geben kann wird gebeten, sich unter Tel. 0751/803-5500 bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell