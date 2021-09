Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Autofahrer durchbricht Zaun des Beachvolleyballplatzes

Zeugen melden am Samstagmorgen, um 06:00 Uhr, dass ein Ford in der Brühlstraße von der Fahrbahn abgekommen und einen Zaun zum Beachvolleyballplatz des KJC Ravensburg durchbrochen habe. Erst kurz vor dem Sandplatz sei er zum Stehen gekommen. Die Ermittlungen der Polizei führten zum 25-jährigen Fahrer des Ford Fiesta, welcher zu Unfallzeit deutlich unter Alkoholeinwirkung gestanden haben dürfte, was eine Blutentnahme und die umgehende Abgabe seines Führerscheins zur Folge hatte.

Weingarten

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung

Am Samstagnachmittag, um 14:15 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Weingarten einen 33-jährigen Motorradfahrer. Die Beamten stellten mehrere Anzeichen fest, die auf eine Drogenbeeinflussung des Mannes aus Weingarten hindeuteten. Zur Bestätigung des Verdachtes musste dem Mann eine Blutprobe entnommen werden. Nach bisherigen Ermittlungen ist der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Bad Wurzach

Brand eines Lagerhauses

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte ein Lagerhaus im Birkenweg vollständig ab. Zeugen meldeten kurz nach Mitternacht den Brand des Kiosks am alten Freibad. Die Feuerwehr Bad Wurzach bekämpfte den Brand mit 24 Feuerwehrleuten, konnte das Gebäude, welches schon zuvor zum Abriss anstand, nicht mehr retten. Da die nächsten Gebäude mehrere Hundert Meter entfernt stehen, bestand für sie keine Gefahr. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist bisher nicht geklärt.

Bad Wurzach

Diebstahl von Bauzaun und Wahlplakaten

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Bauzaunelemente mit daran befestigen Wahlplakaten zur Bundestagswahl. Die Zaunelemente waren auf an der B465 bei Knetzenweiler aufgestellt gewesen und dürften nach bisherigen Erkenntnissen von einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Der Diebstahlsschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leutkirch bittet um Zeugenhinweise. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeug beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/8488-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Wurzach

Abgestelltes und beschädigtes Motorrad

Seit mindestens Freitagmorgen stand ein blaues Motorrad der Marke Kawasaki, ER-5 mit angebrachtem RV-Kennzeichen in der Ausbuchtung der L309, Schloßzeiler Steige, bei der sog. Scharfen Kurve. Bei der Überprüfung des Motorrades am Freitagnachmittag stellten die Beamten des Polizeireviers Leutkirch weitere Auffälligkeiten an dem Zweirad fest. Möglicherweise war es zuvor an einem Verkehrsunfall beteiligt, der der Polizei bisher nicht gemeldet wurde. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Motorrad oder einem Unfall machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/8488-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell