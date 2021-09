PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Markdorf

B33 nach Unfall mit mehreren Verletzten gesperrt

Ein Renault Twingo kam am Samstagvormittag gegen 10:20 Uhr auf der B33 in Markdorf-Hepbach aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er seitlich frontal mit einem entgegenkommenden Skoda Octavia. Ein weiterer, hinter dem Octavia fahrender Audi streifte beim Versuch dem Unfallgeschehen auszuweichen, den schleudernden Twingo im hinteren Bereich. Durch die Wucht der Kollisionen wurden sowohl der 55-jährige Twingo-Fahrer, als auch der 64-jährige Octavia Fahrer und seine 60-jährige Ehefrau leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung mit Rettungswägen in nahegelegene Kliniken eingeliefert. Der 72-jährige Audi Fahrer blieb unverletzt. Alle drei beteiligten Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für die ersten Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme, das Abschleppen der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn musste die Ortsdurchfahrt bis 12:00 Uhr teilweise komplett gesperrt werden. Vor Ort waren 2 Fahrzeuge der Feuerwehr Markdorf, 2 Rettungswägen, 1 Notarzt, sowie 3 Polizeistreifen und Abschleppunternehmen eingesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Unfallzeugen werden gebeten sich telefonisch mit dem Polizeirevier Überlingen, unter Telefon 07551/804-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Ravensburg