Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Markdorf

Verkehrsunfall mit Verletzten

Das vermutlich unachtsame Überqueren der B 33 führte am Freitagabend kurz nach 22 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge mit erheblichen Folgen. Der 53-jährige Lenker eines VW T-Cross beabsichtigte vom Azlenberg kommend die B 33 zu überqueren um auf die Bernhardstraße zu gelangen. Dabei übersah er vermutlich ein aus Richtung Markdorf kommenden Pkw. Der 24-jährige Peugeot Fahrer konnte nicht mehr vollständig ausweichen. Durch die erhebliche Kollision entstanden an beiden Fahrzeugen Totalschäden, welche insgesamt auf ca. 30.000 Euro geschätzt werden. Beide Fahrer mussten verletzt in Krankenhäuser transportiert werden.

