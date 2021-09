Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Ostrach

Sachbeschädigung am Pfarrheim - Zeugenaufruf !

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden mehrere Fallrohre der Dachrinne am Pfarrheim beschädigt. Insgesamt konnten an drei Fallrohren der Gebäudevorderseite auf einer Höhe von ca. 160 cm Eindellungen festgestellt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581-482-0 in Verbindung zu setzen.

Pfullendorf

Sachbeschädigung an der Sechslindenschule - Zeugenaufruf !

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft die Sicherheitsglasscheiben der überdachten Sitzgruppe im Pausenhof. Aufgrund der Beschädigungen könnten Steinwürfe gegen die Scheiben eine mögliche Ursache sein. Zeugenhinweise werden an die Polizei Pfullendorf, Tel.07552/20160 erbeten.

Bad Saulgau

Betrug - falscher Mitarbeiter Fa. Microsoft am Telefon

Eine 60-jährige wurde am Donnerstagmittag durch einen vermeintlichen Mitarbeiter der Fa. Microsoft überrascht und in ein mehrstündiges Telefon verwickelt. Letztlich brachte er sie dazu einen Fernzugriff auf ihren PC zu ermöglichen. Des Weiteren konnte der Betrüger sie dazu bewegen, eine Überweisung vorzunehmen. Der Dame entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell