PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fehlalarm

Essen, das sich ein Mitarbeiter in den Personalräumlichkeiten eines Baumarktes in der Fridrich-List-Straße zubereitete, rief am Donnerstagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen auf den Plan. Der ausgelöste Rauchmelder stellte sich schnell als Fehlalarm heraus, sodass die eingesetzten Kräfte bereits nach einer kurzen Überprüfung wieder abrücken konnten.

Sigmaringen

Raub

Wegen Raubs ermittelt die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Sigmaringen gegen zwei 33 und 37 Jahre alte Männer. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll sich der 33-Jährige am Mittwochnachmittag zunächst gewaltsam Zutritt zur Wohnung eines Bekannten verschafft und dann unmittelbar auf ihn eingeschlagen haben. Hierbei forderte der Alkoholisierte von dem Bewohner offenbar die Herausgabe von Betäubungsmitteln. Nachdem sich der Verletzte zu einem Nachbarn retten konnte, soll der 33-Jährige die Betäubungsmittel an sich genommen haben. Anschließend flüchtete er in Begleitung eines 37-Jährigen, der vor dem Gebäude gewartet hatte. Noch im Laufe des Nachmittags konnten Polizisten die beiden Tatverdächtigen festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen setzte ein Haftrichter einen Untersuchungshaftbefehl gegen den mutmaßlichen Haupttäter in Vollzug. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Beuron

Leichtverletzter Motorradfahrer

Leichte Verletzungen zog sich am Donnerstag gegen 17 Uhr ein Motorradfahrer zu, der auf der Kreisstraße zwischen Beuron und Buchheim in einer Linkskurve vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam. Der 52-Jährige touchierte hierbei einen Leitpfosten und stürzte wenige Meter einen Hang hinunter. Die Verletzungen bedurften vor Ort keiner ärztlichen Behandlung, an dem Zweirad entstand lediglich geringer Sachschaden.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht - die Polizei bittet um Hinweise

Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstand im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen an mehreren Blumenkübeln, die in der Paradiesstraße als Fahrbahnverengung dienen. Vermutlich streifte ein bislang unbekannter Unfallverursacher die Verkehrseinrichtung beim Vorbeifahren und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Ostrach

Verkehrsunfallflucht - die Polizei bittet um Hinweise

Gegen den Fahrer eines schwarzen Skoda Octavia, der am Donnerstag um 18.55 Uhr auf der K 8272 von Pfrungen nach Egelreute fuhr, ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Der 27-jährige Fahrer eines Audi gab an, dass er nach rechts ausweichen musste, weil der entgegenkommende Skoda-Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit und telefonierend zu weit auf seine Fahrspur geraten sei. Bei dem Ausweichmanöver touchierte der 27-Jährige eine Leitplanke, sodass an dem Audi ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand. Der Fahrer des Skoda Octavia fuhr indes unbeeindruckt weiter, ohne sich bezüglich des Unfalls zu vergewissern. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher und dessen Fahrzeug machen können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Ostrach

Gelockerte Radmuttern

Wie ein 63-Jähriger glücklicherweise rechtzeitig bemerkte, wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Radmuttern an seinem Fahrzeug in der Weithartstraße gelöst. Unbekannte Täter hatten bereits in den vergangenen Tagen Radmuttern an einem anderen Fahrzeug gelockert und den Scheinwerfer eines Pkw beschädigt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun in mehreren Fällen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise können unter Tel. 07581/482-0 mitgeteilt werden.

Pfullendorf

Plakate angezündet

Bislang unbekannte Täter entzündeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Plakate, die an Straßenlaternen in der Weithartstraße angebracht waren. Hierdurch wurden unter anderem mehrere Wahlplakate, sowie insgesamt vier Straßenlaternen beschädigt. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um sachdienliche Hinweise.

Heratskirch

Verkehrsunfallflucht - die Polizei bittet um Hinweise

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 7.45 Uhr zwischen Boms und Heratskirch ereignete, wurde die 17-jährige Fahrerin eines Motorrollers leicht verletzt. Die Zweiradfahrerin musste auf dem Gemeindeverbindungsweg eigenen Angaben zufolge einem entgegenkommenden schwarzen Kombi ausweichen, da dieser auf die Gegenspur geriet. Hierbei stürzte die Jugendliche und verletzte sich leicht am Bein, zudem entstand an dem Roller ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher kam aus Richtung Wilfertsweiler und setzte seine Fahrt in Richtung Boms fort, ohne die Unfallaufnahme zu ermöglichen. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet Zeugen unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

