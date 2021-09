Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener Radfahrer stürzt

Strafrechtliche Folgen kommen auf einen 48-Jährigen zu, der am Mittwoch gegen 22.15 Uhr volltrunken mit dem Rad gestürzt ist. Ein Passant war auf den am Boden neben seinem Fahrrad liegenden Mann aufmerksam geworden und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Beamten stellten bei dem 48-Jährigen, der sich beim Sturz nicht verletzt hatte, deutlichen Alkoholgeruch fest und staunten nicht schlecht, als das Messgerät einen Atemalkoholgehalt von 3,3 Promille anzeigte. Der Gestürzte musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizeibeamten, die aktuell noch ermitteln ob der Radler bei seinem Unfall an einem geparkten Wagen Sachschaden verursacht hat, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Friedrichshafen

Körperverletzung

Eine Anzeige wegen Körperverletzung kommt auf eine 26-Jährige zu, die am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr in der Uferstraße Passanten angepöbelt und eine 23-Jährige ins Gesicht geschlagen haben soll. Eine Streifenwagenbesatzung konnte die tatverdächtige Flüchtige im Rahmen der Fahndung antreffen. Da sie im Bereich des Stadtgartens kurze Zeit zuvor bereits negativ in Erscheinung getreten war, erteilten ihr die Polizisten einen Platzverweis. Gegen die 26-Jährige wird nun ermittelt.

Friedrichshafen

Unfallflucht - Kein Führerschein

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 22-Jährige rechnen, nachdem sie am Mittwoch gegen 20.45 Uhr in der Hünistraße einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete. Beim Abbiegen von der Eckenerstraße in die Hünistraße kollidierte sie mit einem geparkten Mercedes und schob diesen auf einen VW. Anstatt sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr sie einfach weg. Polizeibeamte konnten den Unfallwagen und die junge Fahrerin im Rahmen der Fahndung antreffen. Der Grund für die Flucht wurde schnell klar: Die 22-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. An ihrem Pkw entstand rund 2.000 Euro, am Mercedes etwa 3.000 Euro und am VW mehrere hundert Euro Sachschaden.

Meckenbeuren

Unfall mit Verletzten

Ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer schwere und ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen hat, ereignete sich am Mittwoch gegen 14.15 Uhr in der Cunzostraße. Ein 57-jähriger Motorradfahrer war von Gerbertshaus in Richtung Kehlen unterwegs und übersah an der Einmündung den von rechts aus dem Schilfweg kommenden Vorfahrtsberechtigten, der mit seinem Opel nach links auf die Cunzostraße fuhr. Infolge der Kollision der beiden Fahrzeuge schleuderte der 57-Jährige über den Pkw und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 56-jährige Opel-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung ebenfalls in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand rund 11.000 Euro Sachschaden, am Pkw mehrere hundert Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch vier Fahrzeuge und rund 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Meckenbeuren am Einsatzort.

Kressbronn

Unfall mit Sachschaden

Die Vorfahrt missachtet und in der Folge einen Verkehrsunfall verursacht hat ein 59-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Argenstraße. Von der Heidachstraße kommend wollte er mit seinem Ford nach links auf die Vorfahrtsstraße einfahren und übersah dabei den von rechts kommenden Nissan einer 51-Jährigen. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen jeweils rund 2.500 Euro Sachschaden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Tettnang

Motorrad fährt in ausscherenden Pkw

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 17.15 Uhr auf der B 467 Höhe Obermeckenbeuren ereignet hat. Ein 35-jähriger Motorradfahrer, der mit seiner 44-jährigen Sozia in Richtung Ravensburg unterwegs war, überholte mehrere im stockenden Verkehr stehende Fahrzeuge ordnungsgemäß. Ein 62-jähriger BMW-Fahrer scherte nach links aus um verbotswidrig über die durchgezogene Linie hinweg die gegenüberliegende Ausfahrt "Höll" zu nehmen und übersah dabei den von hinten herannahenden Zweiradfahrer. In der Folge kollidierte das Motorrad mit dem Pkw, sodass der Zweiradlenker und die Sozia zu Boden stürzten. Am BMW entstand rund 1.000 Euro, am Motorrad rund 2.000 Euro Sachschaden.

Überlingen

Taschendiebstahl

Dreiste Diebe haben einer 49-Jährigen am Dienstag zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr im Bereich des Landungsplatzes die Handtasche gestohlen. Die Frau hatte sich beim Zugang zum dortigen Steg auf eine Parkbank gesetzt und ihre schwarze Stofftasche mit Lederriemen neben sich gestellt. In dieser Zeit wurde sie von zwei ihr unbekannten, etwa 35 - 40 Jahre alten Männern in ein Gespräch verwickelt. Kurze Zeit später musste sie feststellen, dass ihre Tasche entwendet worden war. Die beiden Männer, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen könnten, waren in Richtung Landungsplatz verschwunden. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Diebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen. Achten Sie immer, egal ob beim Spazierengehen oder beim Einkaufen, auf Ihre Wertsachen, tragen sie diese immer nah am Körper und schützen sie sich so vor Langfingern. Sollten Sie dennoch Opfer eines Taschendiebstahls geworden sein, verständigen Sie umgehend die Polizei, die mit Ihnen das weitere Vorgehen bespricht und gegebenenfalls Sofortmaßnahmen einleiten kann.

Überlingen

Auffahrunfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden war die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr auf der B 31 n zwischen Überlingen und Stockach. Ein 28-jähriger Fahrer eines VW-Transporters war in Richtung Stockach unterwegs und hatte zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender 56-jähriger Jaguar-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch den folgenden Auffahrunfall entstand am VW rund 1.000 Euro, am Jaguar etwa 5.000 Euro Sachschaden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Meersburg

Fassade beschmiert

Unbekannte haben im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmittag die Fassade eines Süßwarengeschäfts in der Steigstraße mit roter Farbe beschmiert und dadurch Sachschaden verursacht. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die zwischen 23 Uhr und 11 Uhr in Tatortnähe Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

Salem - Buggensegel

Vorfahrtsunfall

Zwei total beschädigte Autos waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend gegen 18 Uhr in Buggensegel ereignet hat. Ein 20-jähriger Peugeot-Lenker fuhr von der Valchinsteinstraße auf die Bugostraße ein und übersah dabei den von links kommenden VW eines 48-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Durch die Kollision entstand an beiden Autos wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser wird am Wagen des Unfallverursachers auf 3.000 Euro, am VW auf 1.500 Euro beziffert. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Markdorf

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochabend gegen 17 Uhr in der Hauptstraße ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie eine ältere Dame in einem älteren blauen Opel beim rückwärts Ausparken gegen einen abgestellten VW gefahren war und anschließend das Weite suchte. Der hinterlassene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Unfallverursacherin oder deren Wagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

