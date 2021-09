Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringenstadt

Hunde beißen Joggerin

Offenbar von drei Hunden angegangen wurde eine 17-jährige Joggerin, die am Montagabend in der Straße "Lieshöfe" unterwegs war. Da sie mehrere oberflächliche Bissverletzungen erlitt, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die namentlich bekannte Hundehalterin.

Meßkirch

Diebstahl aus Opferstock

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitag bis Sonntag den Opferstock einer Kirche in der Conradin-Kreutzer-Straße aufgebrochen. Die Höhe des hierbei entwendeten Bargelds kann nicht beziffert werden. Durch das gewaltsame Aufbrechen entstand geringer Sachschaden. Der Polizeiposten Meßkirch hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen unter Tel. 07575/2838 um sachdienliche Hinweise.

Gammertingen

Verkehrsunfallflucht - die Polizei bittet um Hinweise

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich ein bislang unbekannter Unfallverursacher, der im Zeitraum von Montag auf Dienstag einen geparkten Skoda in der Straße "Egertsbühl" angefahren hat. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen hatten am Montag gegen 22 Uhr einen Knall vernommen, der in Zusammenhang mit dem Unfall stehen könnte. Die Polizei sicherte an dem beschädigten Pkw Spuren, die auf ein rotes Fahrzeug als Unfallverursacher hindeuten. Der Polizeiposten Gammertingen bittet Zeugen, die weitere Angaben zum Unfall oder zum Unfallverursacher machen können, unter Tel. 07574/921687 um sachdienliche Hinweise.

Repperweiler

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Schwere Verletzungen zog sich eine 16-Jährige Motorradfahrerin am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der K 8250 zwischen Repperweiler und Jettkofen zu. In einer Rechtskurve geriet die Zweiradfahrerin auf die Gegenfahrbahn und streifte dort mit ihrem Bein einen entgegenkommenden Lkw. Nach der Kollision konnte die Jugendliche ihr Leichtkraftrad noch kontrolliert anhalten. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde Sie jedoch zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 600 Euro.

Ostrach

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstand an einem Audi A6, der im Zeitraum von Dienstag, 22.30 Uhr, bis Mittwoch, 8.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Hauptstraße abgestellt war. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken und verließ anschließend die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet Zeugen unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Herbertingen

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall beim Abbiegen ereignete sich am Mittwochmorgen in der Straße "Müllershalde". Im Einmündungsbereich einer Seitenstraße gewährte die 56-jährige Fahrerin eines Renault einem von rechts kommenden Skoda die Vorfahrt, um ihm das Abbiegen zu ermöglichen. Beim Einfahren in die Seitenstraße schnitt der 53-jährige Unfallverursacher die Fahrbahn, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Im Zusammenhang mit dem Unfall entstand Sachschaden in unbekannter Höhe, die beiden Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell