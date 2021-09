Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auto prallt gegen Hauseck

Mit dem Auto gegen ein Hauseck geschanzt ist am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr eine 63 Jahre alte Seat-Lenkerin. Die Fahrerin verwechselte während der Fahrt in der Wentelstraße Gas und Bremse und kam von der Straße ab. Sie schanzte den befestigten Hang zu einem Gasthof hinab und prallte währenddessen gegen die Hauswand. Im etwa zwei Meter tieferen Hofraum kam sie zum Stehen. Bei der Kollision entstand ein Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Fahrerin blieb unverletzt. Ihr Seat musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Sigmaringen

Mann in Polizeigewahrsam

Nachdem er in einem Einkaufsmarkt in der Au Kunden angepöbelt, bespuckt und mit Bierdosen um sich geworfen hat, musste ein 27-Jähriger den Dienstag in einer polizeilichen Arrestzelle verbringen. Der deutlich betrunkene Mann fiel bereits gegen 8 Uhr am Morgen auf und zeigte sich auch gegenüber der gerufenen Polizei aggressiv. Er musste letztlich an Händen und Füßen geschlossen und mit einem Spuckschutz weggetragen werden.

Sigmaringen

Widerstand nach Streit

Sich der Polizei widersetzt hat am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr ein 71-Jähriger in der Donautalstraße in Laiz. Der Mann war zuvor der Polizei gemeldet worden, da er mit einem anderen wegen eines geparkten Anhängers in Streit geraten war und daraufhin mit wüsten Beschimpfungen um sich geworfen hatte. Er gab der gerufenen Polizei erst falsche Personalien an und griff, als er durchsucht werden sollte, zur Heckenschere. Da er die Beamten damit bedrohte, wurde er letztlich ergriffen. Dabei erlitt er eine blutende Nase, die Beamten trugen durch den sich heftig wehrenden 71-Jährigen Schürfwunden davon. Neben der Anzeige wegen Beleidigung hat der Mann nun auch mit einer Anzeige wegen Widerstands zu rechnen.

Bingen

Unfall beim Rangieren

Zum Zusammenstoß zweier Autos kam es am Dienstag gegen 18 Uhr im Kreuzenweg, bei dem ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstand. Ein 86 Jahre alter VW-Fahrer übersah beim Rangieren aus einem Hofraum einen den Kreuzenweg befahrenden 31-jährigen Daimler-Fahrer. Der VW-Lenker fuhr rückwärts in die Straße ein und stieß dabei mit dem Daimler zusammen. Die beiden Beteiligten wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Bad Saulgau

Randale am Sießener Fußweg

Eine große Sauerei hat eine Gruppe Unbekannter hinterlassen, die am Dienstagabend gegen 23 Uhr am Sießener Fußweg gewütet hat. Die Gruppe, bei der es sich laut einem Passanten um betrunkene Jugendliche gehandelt hat, hängten Mülleimer aus und verteilten den Inhalt in der angrenzenden Wiese. Zudem sollen sie einen Müllbehälter in den Bach geworfen haben. Vor der gerufenen Polizei flüchtete die Personengruppe. Nun wird geprüft, ob durch die Randale ein Schaden entstanden ist und ob ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird.

Bad Saulgau

Hoher Sachschaden nach Parkunfall

Vier beschädigte Autos und ein Schaden in Höhe von etwa 37.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz Viehmarktplatz in der Dreikönigsgasse ereignet hat. Eine 62 Jahre alte BMW-Fahrerin wollte vorwärts in eine Parklücke fahren und prallte dabei nicht nur gegen den vor ihr geparkten VW, sondern auch gegen einen BMW, der links von ihr abgestellt war. Der VW wurde durch den Zusammenstoß gegen einen daneben geparkten Skoda geschoben. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

Ostrach

Nach Unfall mit Verletztem davongefahren

Zeugen sucht das Polizeirevier Bad Saulgau zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am vergangenen Freitag auf der Landstraße zwischen Ostrach und Unterweiler ereignet hat. Ein 27 Jahre alter Mercedes-Fahrer war nach Unterweiler unterwegs, als ihm kurz vor dem Ortseingang ein Fahrzeug auf seiner Spur entgegenkam. Der 27-Jährige musste nach rechts ausweichen und fuhr in den Grünstreifen. Beim Gegensteuern kam er nach links von der Straße ab und überschlug sich. Während der 27-Jährige leicht verletzt wurde, entstand an seinem Auto Totalschaden. Der Verunfallte musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, der Mercedes wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Lenker des Pkw, der auf der falschen Spur unterwegs war, fuhr ohne anzuhalten davon. Gegen ihn wird nun ermittelt. Sachdienliche Hinweise und Zeugen des Hergangs werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Pfullendorf

Radfahrer stoßen zusammen

Leicht verletzt haben sich am Dienstag gegen 17 Uhr in der Heiligenbeger Straße zwei Radfahrer, die bei einem Unfall zusammengestoßen sind. Ein 60 Jahre alter Radler befuhr die abschüssige Straße "Hillergraben" und bog an der Einmündung in die Heiligenberger Straße ein. Dabei nahm er einem von rechts kommenden 11-jährigen Mountainbiker die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß der beiden Zweiradlenker erlitten beide leichte Verletzungen. Das Kind wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell