Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autofahrer geht nach Trunkenheitsfahrt auf Polizei los

Mehrere Polizisten beleidigt und angegriffen hat ein 52-jähriger Mann, der am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr im Stadtgebiet betrunken hinterm Steuer erwischt wurde. In einer Verkehrskontrolle ergab sich er Verdacht einer Alkoholisierung des 52-Jährigen. Da die Atemalkoholmessung etwa 1,1 Promille ergab, musste er die Beamten zur Blutabgabe in eine Klinik begleiten. Dagegen setzte sich der völlig uneinsichtige Betrunkene derart zur Wehr, dass ihm die Polizisten Hände und Füße fixieren mussten. Kurze Zeit später trat er einem Beamten gegen das Schienbein und warf mit beleidigenden Äußerungen um sich. Auf den 52-Jährigen, dessen Führerschein beschlagnahmt wurde, kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung zu. Zwei Polizeibeamte erlitten bei dem Einsatz leichte Verletzungen.

Friedrichshafen

Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Beim Abbiegen von der Zeppelinstraße in die Strandbadstraße hat ein 29-jähriger VW-Fahrer am Montagabend gegen 18.40 Uhr einen Radfahrer übersehen. Der gleichaltrige Radfahrer kollidierte mit dem Wagen, stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher, der angab von der tiefstehenden Sonne geblendet worden zu sein, blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich am Pkw auf rund 2.000 Euro, am Herrenrad auf etwa 400 Euro.

Friedrichshafen

Unbekannte treten auf pöbelnden Mann ein

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung hat der Polizeiposten Altstadt aufgenommen, nachdem ein 54-Jähriger mit Unbekannten in Streit geraten war. Zeugen waren gegen 23 Uhr im Bereich des Stadtbahnhofs auf den 54-Jährigen aufmerksam geworden, als dieser mehrere Personen verbal angriff und beleidigte. Daraufhin seien mehrere Männer auf den pöbelnden Mann losgegangen, hätten ihn zu Boden gestoßen und auf ihn eingetreten. Der 54-Jährige, der mit einer Beleidigungsanzeige rechnen muss, erlitt den ersten Ermittlungen zufolge leichte Blessuren. Die Angreifer werden als Anfang bis Mitte 20 Jahre alt und südländisch beschrieben. Einer sei auffallend schlank und etwa 185 cm groß gewesen. Er trug eine braune Lederjacke, schwarze Jeans und weiße Turnschuhe. Zwei weitere Angreifer fielen durch ein weißes T-Shirt auf. Personen, die Zeugen der Tat wurden oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/36142-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Brandalarm

Ein technischer Defekt an einer Maschine löste am Dienstagabend gegen 18 Uhr einen Brandalarm in einer Firma in der Otto-Lilienthal-Straße aus. Wie die verständigte Feuerwehr Friedrichshafen, die mit mehreren Fahrzeugen vor Ort war, feststellte, hatte eine gummierte Isolierung zu schmoren begonnen. Das Glutnest wurde durch die Wehrleute gelöscht und die Firmen-Halle gelüftet. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Personen kamen nicht zu schaden.

Kressbronn

Hinterm Steuer eingeschlafen - Pkw überschlägt sich

Ein Sekundenschlaf war den ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstag kurz nach 14 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Kressbronn, in Fahrtrichtung Lindau, ereignet hat. Ein 67-jähriger Mazda-Fahrer war hinterm Steuer eingeschlafen und kollidierte daraufhin mit der Mittelleitplanke. In der Folge überschlug sich der Wagen und kam nach rund 200 Metern zum Stehen. Sowohl der Unfallverursacher, als auch dessen 76-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Mazda entstand Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Leitplanke beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis etwa 15.30 Uhr gesperrt.

Kressbronn

Auto durch Nagellack beschädigt

Mit Nagellack haben Unbekannte am Dienstag zwischen 10 Uhr und 16 Uhr ein auf dem Strandbadparkplatz abgestelltes Auto beschmiert und dadurch etwa 1.500 Euro Sachschaden angerichtet. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07543/93160 entgegen.

Meckenbeuren

Parkrempler auf Spieleland-Parkplatz - Geschädigter gesucht

Hinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend gegen 16.50 Uhr auf dem Parkplatz des "Ravensburger Spieleland" ereignet hat, erhofft sich das Polizeirevier Überlingen. Ein Autofahrer hatte einen geparkten Wagen, mutmaßlich einen dunklen Kombi der Marke Skoda, touchiert und den Vorfall dann erst später bei der Polizei in Überlingen gemeldet. Das Kennzeichen des mutmaßlich beschädigten Pkw hatte er sich nicht notiert. Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen gegen den Unfallverursacher eingeleitet und bittet Zeugen oder den Unfallgeschädigten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Meckenbeuren

Schwerer Verkehrsunfall

Zwei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Knellesberg und Unterennenmoos ereignet hat. Aus bislang noch nicht abschließend geklärter Unfallursache kollidierte der VW Sharan einer 47-Jährigen mit dem VW-Golf eines entgegenkommenden 23-Jährigen. Beide Fahrer, die allein in ihrem Wagen unterwegs waren, konnten sich eigenständig aus den erheblich beschädigten Autos befreien und mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An den Autos, die nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand mutmaßlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von jeweils rund 5.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Tettnang und Meckenbeuren waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und über 20 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden vom Polizeirevier Friedrichshafen geführt und dauern aktuell noch an.

Überlingen

Unfall mit Folgeunfall

Gleich zwei Unfälle ereigneten sich am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Uhldingen-Mühlhofen. Ein 39-jähriger Lastwagenfahrer war in Richtung Birnau unterwegs und wollte im dreispurigen Bereich auf die rechte Fahrspur wechseln. Dabei touchierte er das Fahrzeugheck einer 61-jährigen VW-Lenkerin, die von Uhldingen auf die Bundesstraße aufgefahren war. Durch die Kollision geriet die Autofahrerin ins Schleudern, überfuhr zwei Fahrbahnteiler sowie die Gegenfahrbahn und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Durch den Unfall erlitt die 61-Jährige leichte Verletzungen. Am Lastwagen entstand rund 5.000 Euro, am VW etwa 2.500 Euro Sachschaden.

Ein 54-jähriger Renault-Fahrer erkannte kurz darauf zu spät, dass sich der Verkehr wegen des Unfalls staute und fuhr einem stehenden BMW auf. Sowohl der Unfallverursacher als auch der 23-jährige BMW-Lenker blieben unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 7.000 Euro beziffert.

Überlingen

Auto zerkratzt

Rund 5.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 16.30 Uhr und 22.45 Uhr an einem in der Steinhausgasse geparkten Auto verursacht. Der Täter zerkratzte die Mercedes E-Klasse fast rundherum. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Hagnau

Unfall mit Sachschaden

Sachschaden in fünfstelligen Euro-Bereich entstand am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 bei Hagnau. Ein 35-Jähriger fuhr an einem liegengebliebenen Pannenfahrzeug vorbei und war dazu auf der Gegenspur unterwegs. Als er wieder auf seine Spur einscheren wollte, touchierte er den Audi eines entgegenkommenden 57-Jährigen seitlich. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Am Wagen des Verursachers entstand rund 5.000 Euro, am Audi etwa 10.000 Euro Sachschaden.

Owingen

Streit zwischen Radler und Wohnwagenfahrer eskaliert

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr zwischen Billafingen und Waldsteig. Über einen Überholvorgang erbost, soll ein 61-jähriger Radfahrer einen 62-Jährigen beleidigt und gegen dessen Wohnmobil geschlagen haben. Als der Ältere den Zweiradfahrer zur Rede stellte, entwickelte sich ein Streit. Auf den Radler kommt eine Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung zu, den Wohnwagenfahrer erwarten eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen des mangelnden Abstandes beim Überholen und eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung, weil er das Rad-Trikot des 61-Jährigen im Gerangel beschädigt haben soll.

