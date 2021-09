Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen - Manzell

90-Jähriger begeht Unfallflucht

Strafrechtliche Konsequenzen drohen einem 90-jährigen Autofahrer, der am Montagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts in der Stockerholzstraße beim Einparken einen Renault beschädigt hat und danach einfach weggefahren ist. Ein Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam und notierte sich das Kennzeichen, sodass der Verursacher schnell ermittelt werden konnte. Der Sachschaden beläuft sich an beiden Autos auf jeweils rund 1.000 Euro. Gegen den 90-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Friedrichshafen - Fischbach

Unfall bei Überholmanöver

Sachschaden hat der 49-jährige Fahrer eines Lastwagens am Montag gegen 16.30 Uhr verursacht, als er auf der Meersburger Straße einen vorausfahrenden Pkw überholen wollte. Beide waren von Immenstaad in Richtung Friedrichshafen unterwegs, als der 49-Jährige mit seinem Lkw kurz von Fischbach zum Manöver ansetze und aufgrund mangelndem Abstandes mit der rechten Front in das Heck des VW Polo fuhr. Der 70-jährige Polo-Fahrer, dessen 63-jährige Beifahrerin und der Lkw-Lenker blieben unverletzt. Am Auto entstand rund 3.000 Euro, am Lastwagen rund 1.000 Euro Sachschaden.

Immenstaad

Randalierer greift Polizisten an

Offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 56-jähriger Mann, der am Montagabend gegen 20 Uhr im Bereich des Landungsstegs negativ aufgefallen war und später einen Polizisten verletzte. Da der mit über 2,7 Promille stark betrunkene Mann Passanten angepöbelt hatte, forderten ihn die Beamten auf zu gehen. Der 56-Jährige wurde, anstatt dem Platzverweis Folge zu leisten, zunehmend aggressiv. Er widersetzte sich jeglichen Anweisungen und griff stattdessen erneut umstehende Personen verbal an. Als die Beamten ihn daraufhin in Gewahrsam nahmen wehrte er sich mit aller Kraft, trat nach den Beamten und verletzte dadurch einen Polizisten leicht am Kopf. Aufgrund der Gesamtumstände brachten die Beamten den Randalierer in eine Fachklinik. Gegen den 56-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Immenstaad

Gegenstände aus Auto geworfen - Zeugen gesucht

Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat die Polizei Friedrichshafen eingeleitet, nachdem Unbekannte am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der B 31 N Gegenstände aus einem silbergrauen VW Lupo in Richtung eines dahinterfahrenden BMW geworfen haben. Eine Flasche und eine Zigarettenschachtel wurden nach Angaben des BMW-Fahrers offensichtlich gezielt in Richtung seines Wagens geworfen, fielen vor seinem Auto auf die Fahrbahn und richteten glücklicherweise keinen Sachschaden an. Beide Autofahrer fuhren an der Ausfahrt Messe ab, der Lupo-Lenker setzte seine Fahrt in Richtung Wiggenhausen fort. Personen, die auf die Tat aufmerksam wurden oder ebenfalls durch das Verhalten behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Langenargen

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Auf rund 1.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntag zwischen 5.30 Uhr und 14.45 Uhr an einem in der Amthausstraße geparkten Pkw hinterließ. Da der Unfallverursacher danach einfach wegfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Aufgefundene Lackspuren legen nahe, dass der Verursacher möglicherweise einen gelben oder orangen Wagen gefahren ist. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Langenargen

Vorfahrt missachtet

Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich entstand am Montagabend gegen 19.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Lindauer Straße. Ein 50-jähriger Toyota-Fahrer bog von der Kanalstraße nach links auf die Lindauer Straße ein und übersah dabei den Vorfahrtsberechtigten, der mit seinem Audi Q5 in Richtung Gohren unterwegs war. Durch die Kollision im Einmündungsbereich entstand am Wagen des Unfallverursachers rund 5.000 Euro Sachschaden. Am Audi, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand etwa 12.000 Euro Schaden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Tettnang

Angebranntes Essen

Angebranntes Essen war der Grund für einen Brandalarm am Montagabend gegen 22.45 Uhr in der Loretostraße. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tettnang musste die Tür zur Wohnung öffnen, da der Bewohner auf Klopfen und Klingeln nicht reagierte. Die Ursache für die Rauchentwicklung war schnell klar: Der Bewohner hatte angefangen zu kochen und war dann auf dem wohl sehr stillen Örtchen eingeschlafen. Verletzt wurde niemand. Sachschaden entstand, bis auf das angebrannte und dadurch ungenießbare Mahl, nicht.

Überlingen

Schockanrufe

Opfer von sogenannten "Schockanrufen" wurden am Montagnachmittag zahlreiche, vorwiegend lebensältere, Menschen aus dem Bereich Überlingen. Die Anrufer, angeblich Ärzte einer Klinik, gaben an, dass eine angehörige Person schwer an Corona erkrankt sei und nun dringend Hilfe benötige. Nur durch eine sofortige Zahlung eines hohen Euro-Betrags könne das teure aber lebensnotwendige Medikament verabreicht oder die Behandlung begonnen werden. Glücklicherweise rochen die Opfer den Braten rechtzeitig und legten auf, sodass es, nach den bisherigen Erkenntnissen, zu keinem Vermögensschaden kam. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen, warnt nochmals vor derartigen Betrugsmaschen am Telefon und rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, sondern nehmen Sie sich die Zeit um nachzudenken und Angehörige zu kontaktieren. Sollten Sie Verdacht schöpfen, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, verständigen Sie umgehend die Polizei, die Sie zum weiteren Vorgehen berät. Weitere Tipps und Hinweise, wie Sie sich vor dieser und weiteren Betrugsdelikten schützen können, finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Frickingen

Betrunken unterwegs

Mit einer Strafanzeige muss eine 46-Jährige rechnen, die am frühen Montagabend alkoholisiert mit ihrem Pkw zwischen Frickingen und Altheim unterwegs war. Ein Zeuge war auf die auffällige Fahrweise der Frau aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Die Beamten trafen die 46-Jährige zuhause an. Da sich der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung ergab und eine Atemalkoholmessung dies mit einen Wert von etwa 1,7 Promille bestätigte, musste sie die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme zweier Blutproben veranlasst wurde. Da sie den ersten Ermittlungen zufolge zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss sie, neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, auch mit weiteren strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

