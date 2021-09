Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Schwer verletzt wurde ein 21-Jähriger, der am Montagmorgen mit seinem VW Passat auf der Landesstraße zwischen Langenhart und Gutenstein von der Fahrbahn abkam. In einer Linkskurve hat der junge Mann eigenen Angaben zufolge aufgrund von Müdigkeit kurz die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In der Folge überfuhr er zwei Leitpfosten und kollidierte frontal mit einem Baum, der rechts neben der Fahrbahn stand. Der verletzte Fahrzeuglenker wurde zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Gammertingen

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro entstand am Montag im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 14 Uhr an einem blauen BMW, der in einer Parkbucht in der Straße "Herdleäcker" abgestellt war. Der bislang unbekannte Unfallverursacher touchierte das Fahrzeug vermutlich beim Wenden oder beim Ein- und Ausparken. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Polizeiposten Gammertingen bittet unter Tel. 07574/921687 um sachdienliche Hinweise.

Krauchenwies

Verkehrsunfall

Ein Auffahrunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer ereignete sich am Sonntag gegen 16.15 Uhr auf der L 286. Ein 64-jähriger Biker musste an der Einmündung zur B 311 verkehrsbedingt anhalten. Eine 30-Jährige, die sich mit ihrem Ford Fiesta von hinten näherte, übersah den Zweiradfahrer und fuhr diesem im Einmündungsbereich auf. Hierdurch stürzte der 64-Jährige und verletzte sich leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Bad Saulgau

Unfug

Ihr Werk selbst beseitigen mussten am Montagabend mehrere Jugendliche, die in der Langen Straße gelbe Säcke beschädigten und den Müll auf der Fahrbahn verteilten. Ein Zeuge verständigte die Polizei, diese wies die Teenager dazu an, den Müller wieder aufzusammeln.

Mengen

Verkehrsunfall

Beim Rückwärtsfahren aus zwei schräg gegenüberliegenden Parklücken übersahen sich am Montagmittag zwei Fahrzeuglenkerinnen auf einem Parkplatz in der Reiserstraße. Zwischen den beiden Jeeps kam es in der Folge zur Kollision, bei der ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro entstand. Die beiden 45- und 47-jährigen Fahrerinnen blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell