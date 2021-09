Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 06.09.2021

Sigmaringen

Raub

Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes hat das Kriminalkommissariat Sigmaringen gegen einen 18 Jahre alten Mann aufgenommen. Der junge Erwachsene steht im Verdacht, am frühen Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht einen 27 Jahre alten Mann beraubt zu haben. Zunächst soll der 18-Jährige in der Binger Straße sein Opfer angesprochen und in ein Gespräch verwickelt haben. Im Verlauf der Unterhaltung soll der Tatverdächtige unvermittelt auf den 27-Jährigen eingeschlagen haben, sodass dieser benommen zu Boden ging. Der 18-Jährige Beschuldigte soll daraufhin das Mobiltelefon, Bargeld und den Rucksack seines Opfers an sich genommen haben. Ein 26-Jähriger beobachtete den Vorfall und wollte eingreifen. Der Tatverdächtige verpasste auch diesem Schläge und flüchtete. Eine Polizeistreife konnte den 18-Jährigen im Rahmen der Fahndung im Stadtgebiet nach kurzer Zeit festnehmen. Er wurde dem Haftrichter des Amtsgericht Hechingen vorgeführt, der gegen den 18-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl erließ.

Oberstaatsanwalt Karl-Heinz Beiter, Tel. 07471 / 944 - 226

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751 / 803 - 1010

Sigmaringen

Beim Abbiegen Motorrad übersehen

Zum Zusammenstoß einer Autofahrerin und eines Motorradlenkers kam es am Samstagmittag auf der B 32 zwischen der Abfahrt Hohenzollernstraße und dem Kreisverkehr Zeppelinstraße. Die 49 Jahre alte Peugeot-Fahrerin wollte nach links in einen Feldweg abbiegen und übersah dabei den 43-Jährigen mit seiner Yamaha, der sich gerade im Überholvorgang befand. Bei der Kollision stürzte der Biker und musste wegen seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen kann noch nicht beziffert werden.

Schwenningen

Radfahrer stürzt

Zur ambulanten Behandlung musste am Sonntagmorgen ein 40-jähriger Pedelec-Lenker in eine Klinik gebracht werden. Der Mann war gegen 9 Uhr mit seinem Zweirad in einem Waldstück bei Schwenningen unterwegs, als sich ein Ast im Fahrrad verkeilte. Der 40-Jährige stürzte daraufhin und erlitt leichte Verletzungen. An seinem Pedelec entstand geringer Sachschaden.

Gammertingen

Mit Zaunlatte auf Mitbewohner eingeschlagen

Ein Mann hat am Samstagmorgen in einem Wohnhaus in der Ölbergstraße auf mehrere Mitbewohner eingeschlagen und diese verletzt. Zwischen den männlichen Bewohnern war es aus noch unbekannten Gründen zum Streit gekommen, weshalb der Tatverdächtige kurzerhand eine Zaunlatte aus einem Gartenzaun herausbrach und auf seine Opfer einschlug. Gegen 21.30 Uhr traf eine Polizeistreife den Tatverdächtigen in der Europastraße mit Gesichtsverletzungen an. Ersten Ermittlungen zufolge hatte einer der Mitbewohner nach dem morgendlichen Angriff zurückgeschlagen. Eine medizinische Versorgung lehnten alle Beteiligten ab. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt nun wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung.

Bad Saulgau

Mit Flaschen beworfen

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzungen ermittelt derzeit das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen 42-jährigen Mann. Dieser steht im Verdacht, am Sonntagmittag einen Familienangehörigen in dem gemeinsam bewohnten Haus mit Gläsern beworfen und verletzt zu haben. Das 73 Jahre alte Opfer wurde von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Ersten Ermittlungen der Beamten zufolge war der psychische Ausnahmezustand des 42-Jährigen ursächlich für den Angriff auf den Älteren. Der Tatverdächtige wurde aufgrund seines Zustands in eine Spezialklinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell