Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Wahlplakate beschädigt

Zahlreiche Wahlplakate haben Unbekannte mutmaßlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag im gesamten Landkreis beschädigt. Unter anderem in Überlingen, Unteruhldingen, Salem, Tettnang und Eriskirch besprühten die Täter zum Teil mehrere Partei-Plakate mit roter Farbe oder beschädigten die Wahlwerbung erheblich. Der Gesamtsachschaden wird auf einen vierstelligen Euro-Betrag beziffert. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Betrunken hinterm Steuer erwischt

Knapp 1,7 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät bei einem 20-jährigen Autofahrer an, der am frühen Sonntagmorgen von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Die Beamten veranlassten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe, untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt und beschlagnahmten seinen Führerschein. Auf den 20-Jährigen kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Friedrichshafen

Streit zwischen Autofahrer und Radfahrer

Mit einer Strafanzeige muss ein 51-jähriger Autofahrer rechnen, der am Samstagabend gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts in der Äußeren Ailinger Straße mit einem Radfahrer in Streit geraten war. Der 44-jährige Radler war auf die aus seiner Sicht zu zügige und verkehrswidrige Fahrweise des Pkw-Lenkers aufmerksam geworden und tat seinen Unmut darüber mit Gesten kund. Zeugenangaben zufolge sei der 51-Jährige daraufhin aus seinem Wagen gestiegen und habe seinen Kontrahenten zu Boden gestoßen. Hierbei erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen und musste zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Körperverletzung.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen hat sich eine 16-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall zugezogen, der sich am Samstagabend gegen 18.15 Uhr beim Kreisverkehr zwischen Lochbrücke und Meckenbeuren ereignet hat. Ein 32-jähriger BMW-Lenker fuhr von Meckenbeuren kommend in den Kreisverkehr ein und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte Motorradfahrerin. Um eine Kollision zu verhindern bremste diese stark ab, kam dabei zu Fall und zog sich in der Folge mehrere Schürfwunden zu. Ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Motorrad entstand mehrere hundert Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Vom Handy abgelenkt - Unfall

Weil ein jugendlicher Radfahrer seine Aufmerksamkeit offensichtlich lieber seinem Mobiltelefon als dem Straßenverkehr widmete, verursachte er am Freitag gegen 17.45 Uhr in der Zeppelinstraße einen Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Radfahrer warnte den mittig des Radwegs entgegenkommenden jungen Mann vergeblich durch Klingeln und Rufen. Da dieser aber weiterhin durch sein Handy abgelenkt war, musste der 62-Jährige ausweichen, verlor die Kontrolle über sein Rad und stürzte in eine Böschung. Dabei erlitt er den ersten Ermittlungen zufolge schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den Jugendlichen eingeleitet. Ihm drohen nun strafrechtliche Konsequenzen.

Friedrichshafen

Unbekannter E-Scooter-Fahrer verursachen Unfall - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 17.45 Uhr auf einem Radweg in der Zeppelinstraße ereignet hat, bittet die Polizei Friedrichshafen um Hinweise. Eine 45-jährige Rennradfahrerin war in Richtung Fischbach unterwegs, als ihr eine Frau und ein Mann auf zwei E-Scootern entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung entgegenkamen. Der unbekannte Mann fuhr ihren Angaben zufolge mittig des Radwegs. Sie musste deshalb nach rechts ausweichen, touchierte dabei einen Bordstein und stürzte. Die beiden E-Scooter-Fahrer setzten ihre Fahrt derweil unbehelligt fort, ohne sich um die leichtverletzte 45-Jährige zu kümmern. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen. Bei den Flüchtigen soll es sich um eine blonde Frau mit langen Haaren und einen jungen Mann gehandelt haben. Beide trugen sommerliche Kleidung und waren augenscheinlich mit Leih-E-Scootern unterwegs.

Friedrichshafen

Einbruch

Unbekannte haben sich am Sonntag zwischen 15.30 Uhr und 21 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Karlstraße verschafft und brachen dort eine Wohnungstür gewaltsam auf. In der Wohnung durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume und entwendeten einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Markdorf

Autospiegel beschädigt

Nachdem ein Unbekannter zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag den Außenspiegel eines in der Ensisheimer Straße geparkten Wagens beschädigt hat, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Sachbeschädigung. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel 07551/804-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Auto fährt in Hauswand

Hohen Sachschaden hat ein 75-jähriger Mercedesfahrer am Sonntag gegen 14.30 Uhr bei einem Einparkversuch in der Jakob-Kessenring-Straße verursacht. Beim Befahren des Parkplatzes wollte er ein Hindernis überfahren, gab zu viel Gas und Lenkte seinen Pkw so in die Hauswand eines angrenzenden Modegeschäfts. Am Wagen entstand rund 3.000 Euro, am Gebäude etwa 10.000 Euro Sachschaden. Der 75-Jährige blieb unverletzt.

Bermatingen

Randalierer

In einem psychischen Ausnahmezustand befand sich offensichtlich ein 25-Jähriger, der am Sonntagmorgen gegen 9.45 Uhr zunächst in der Jägerstraße randalierte und später einen Helfer anspuckte. Die Einsatzkräfte waren gerufen worden, nachdem der Randalierer sich beim mutwilligen Einschlagen einer Autoscheibe verletzt hatte. Der aggressive 25-Jährige wehrte sich gegen die erforderliche notärztliche Wundversorgung und spuckte in der Klinik einem Krankenpfleger ins Gesicht. Da sich der Randalierer nicht beruhigen ließ, wurde er in eine Fachklinik eingeliefert. Der 25-Jährige muss mit einer Strafanzeige rechnen.

Deggenhausertal

Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Ein folgeschwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 14.30 Uhr auf der L 204 bei Mennwangen ereignet. Ein 64-jähriger Motorradfahrer war von Untersiggingen in Richtung Salem unterwegs und hatte nicht erkannt, dass der 38 Jahre alte Vorausfahrende seinen Dacia verkehrsbedingt abbremste. Der Zweiradfahrer kollidierte mit dem Auto-Heck, stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 38-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils rund 4.000 Euro Sachschaden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die L 204 war während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen bis etwa 18 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell