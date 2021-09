Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: (Wald) Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wald/ Landkreis Sigmaringen (ots)

Einem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen hat ein 39 Jahre alter Autofahrer, der am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr von der Kreisstraße aus Richtung Glashütte auf die Landesstraße 195 nach Wald abbiegen wollte. Der BMW-Fahrer übersah den 59-jährigen Zweiradlenker, der auf der Landesstraße in Richtung Messkirch fuhr. Durch die Kollision stürzte der Biker und verletzte sich schwer. Er wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Schaden am Motorrad wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Durch die Staatsanwaltschaft Hechingen wurde ein Gutachter angefordert, der die Unfallstelle inspizierte. Beide Fahrzeuge mussten nach der Kollision von Abschleppdiensten geborgen werden.

