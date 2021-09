PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodeseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Meldungen aus dem Bodeseekreis

Markdorf

Tische und Stühle gestohlen - Zeugen gesucht

In der Zeit von Samstag, 04.09.21, 02:30 Uhr - 04:00 Uhr wurden 2 Tische und 8 Stühle im Wert von ca. 400, -- Euro von unbekannten Tätern entwendet. Die unverschlossenen Tische und Stühle standen im Außengastronomiebereich des Restaurant Untertor. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Überlingen, 07551/804-0, zu melden.

Friedrichshafen

Tiefkühlpizza im Backofen vergessen - Feuerwehreinsatz ausgelöst. Eine im Backofen vergessene und total verbrannte Tiefkühlpizza löste einen Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus aus. Durch die starke Rauchentwicklung lösten die Feuermelder, in der von Studenten benutzten Wohnung, aus. Über ein Fenster erkannten die zuerst vor Ort eintreffenden Polizeibeamte eine in einem Bett liegende Person. Erst nach mehrfachem, vehementen hämmern gegen die Fensterscheibe konnte die Person zum Öffnen der Türe bewegt werden. Zu diesem Zeitpunkt war die Wohnung bereits erheblich mit Rauch gefüllt. Bei der Person handelte es sich um einen 22-Jährigen. Dieser hatte nicht unerheblich dem Alkohol zugesprochen. Vorsorglich, um eine Rauchgasvergiftung auszuschließen, wurde der junge Mann in ein Krankenhaus verbracht. Nach Eintreffen der Feuerwehr wurde die Wohnung mit Atemschutz nach weiteren Personen durchsucht. Es wurden keine weiteren Personen aufgefunden. Die Feuerwehr belüftete zum Abschluss die Wohnung und den Hausflur in dem Mehrfamilienhaus. Ein Sachschaden entstand nicht. Die Feuerwehr Friedrichhafen war mit einem Löschzug und 17 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst hatte einen Notarztwagen, einen Rettungswagen und weitere 6 Einsatzkräfte zur Bewältigung der Lage eingesetzt. Die Polizei hatte 2 Beamte eingesetzt.

