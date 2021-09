Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen - 19-Jähriger wurde am Boden liegend getreten - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Verletzt wurde ein 19-Jähriger am gestrigen Samstag gegen 05.00 Uhr auf dem Parkplatz der Fa. Expert in Sigmaringen. Der 19-Jährige wurde von zwei bislang unbekannten Männern geschlagen und am Boden liegend getreten. Zuvor kam es zu einem verbalen Streit, in dessen Folge er zu Boden gestoßen wurde. Im Anschluss hätten beide auf ihn eingetreten. Der 19-Jährige begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Nach einer medizinischen Versorgung wurde er entlassen. Den Vorfall zeigte er erst am Samstagabend bei der Polizei an.

Personen, die der Polizei Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Bad Saulgau - Betrunken Auto gefahren

Ein 36-Jähriger fuhr mit seinem BMW betrunken durch Saulgau. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab 1,8 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein beschlagnahmt. Nach der Blutentnahme wurde der 36-Jährige aufgrund seines Zustandes in Gewahrsam genommen.

