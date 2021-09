Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Weingarten - Pedelec-Fahrerin schwer verletz

Eine 65-jährige Pedelec-Fahrerin missachtete an der Einmündung Gablerstraße in die Waldseer Straße das Rotlicht der dortigen Lichtsignalanlage der Fußgängerfurt. Die vorschriftswidrig die Fahrbahn überquerende Pedelec-Fahrerin wurde hierbei von dem ordnungsgemäß fahrenden Mercedes-Benz-Fahrer erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde die 65-Jährige zu Boden geschleudert. Sie trug keinen Helm und wurde schwer verletz in ein Klinikum eingeliefert. Die Höhe des Sachschadens dürfte über 2000, -- Euro liegen.

Zeugen werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Ravensburg, 0751/803-0, zu melden.

Kißlegg - Unbekannte Täter brechen in Gaststätte ein - Zeugen gesucht

Aufmerksam auf den Einbruch wurde ein aufmerksamer Spaziergänger, welcher die eingeschlagene Scheibe des Restaurant Lotus Asia Küche entdeckte. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Restaurant über die Haupteingangstüre. Im Inneren wurden Schänke und die Kasse durchsucht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist über das Diebesgut noch nichts bekannt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Wangen, 07522 984 0, zu melden.

