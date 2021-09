Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Streitigkeit endet in körperlicher Auseinandersetzung

Ein zunächst verbaler Streit zwischen insgesamt 3 Personen im Bereich Friedrichstraße/Stadtbahnhof, endete am Freitagabend kurz vor Mitternacht mit Schlägen und Tritten. Der spätere Geschädigte soll zunächst zwei Männer verbal provoziert und beleidigt haben, was von einem mit ähnlichen verbalen Provokationen erwidert wurde. Nachdem sich die beiden Männer entfernt hatten, kam kurz danach eine männliche Person auf den Geschädigten zu und schlug und trat auf ihn ein. Ob es sich bei dem Schläger um eine der beiden Personen handelte, die zunächst provoziert wurden, ist nicht bekannt. Der Geschädigte erlitt durch die Schläge/Tritte oberflächliche Verletzungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter T. 07541/7010 in Verbindung zu setzen.

Kressbronn

Sexuelle Belästigung am Tunauer Strand

Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr wurde eine Jugendliche auf einen Mann aufmerksam, der zunächst nackt an ihr vorbeiging und sich dann hinter einen Baum stellte, wo er an seinem erigierten Glied manipulierte. Hierbei schaute er die Jugendliche direkt an. Der Mann war ca. 50-55 Jahre alt, 170-180 cm groß, schlank, graue kurze glatte Haare, helle Augen, weder Bart/Brille/Tattoos und trug zuvor eine schwarze Badehose. Zeugen des Vorfalls die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Langenargen unter T. 07543/93160 in Verbindung zu setzen.

Tettnang

Körperverletzung im Bus

Im Linienbus von Tettnang nach Laimnau kam es am Freitagnachmittag gegen 18:45 Uhr zu einer Körperverletzung. Den Angaben des Geschädigten zufolge wurde er von dem unbekannten Tatverdächtigen mit der Faust gegen den Kopf geschlagen, wodurch er eine blutende Platzwunde erlitt, um die sich der hinzugerufene Rettungsdienst kümmerte. Der Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben: ca 170 cm groß, muskulöse Statur, Glatze, arabischer Herkunft, großes Tattoo an der rechten Schulter, dunkel gekleidet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter T. 07542/93710 beim Polizeiposten Tettnang zu melden.

