Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Einbrüche beim Krankenhaus

Im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag kam es im Bereich des Krankenhaus Sigmaringen zu mehreren Einbrüchen. So wurde ein Baucontainer aufgehebelt und aus diesem Elektrogeräte im Wert von mindestens 3000 Euro entwendet. Weiterhin wurden im Keller eines Wohnheims mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Ob hieraus etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurde noch bekannt, dass ein Getränkeautomat im Krankenhaus ebenfalls aufgebrochen wurde. Aus dem Automat wurden mehrere Getränkeflaschen entwendet. Zeugen der Einbrüche werden gebeten sich unter T. 07571/1040 mit dem Polizeirevier Sigmaringen in Verbindung zu setzen.

Herbertingen

Störer im Zug landet im Gewahrsam

Ein 35-jähriger benahm sich am Freitagabend im Zug derart daneben, dass sich der Zugführer in Herbertingen dazu entschloss anzuhalten und die Polizei zu verständigen. Der Mann hatte sich im Zug seiner Hose entledigt und urinierte neben seinen Sitz. Als er sich dann neben mehrere Mitfahrer setzte, die sich hierdurch jedoch belästigt fühlten, verständigten diese den Zugfahrer. Nachdem er seine Hinterlassenschaften im Zug selbständig weggewischt hatte, wurde der leicht unter Alkoholeinfluss und möglicherweise unter Drogeneinfluss stehende Mann von den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen, um ähnliche Störungen zu verhindern. Den Beamten gegenüber prahlte der Mann noch mit einem aufgemalten Hakenkreuz am Unterarm, was noch eine Strafanzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft zur Folge hat.

