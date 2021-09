Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: (Leutkirch) Zwei Personen bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Leutkirch/ Landkreis Ravensburg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen tödlich verletzt wurden, ist es am Freitagnachmittag gegen 16.03 Uhr auf der Landesstraße 318 bei Leutkirch gekommen.

Die 52-jährige Fahrerin eines VW bog von der Landstraße aus Richtung Urlau auf die L318 ein und nahm dabei einer Audi-Fahrerin die Vorfahrt, die nach Isny unterwegs war. Der VW kollidierte wuchtig Audi. Dabei erlitten zwei 81- und 58-jährige Mitfahrerinnen im Fond des VW schwere Verletzungen, denen sie noch an der Unfallstelle erlagen. Die VW-Fahrerin und ihr 19 Jahre alte Beifahrer wurden leicht verletzt. Die beiden Verletzten, sowie die 21-jährige Fahrerin des Audi, die ebenfalls Verletzungen erlitt, wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Kollision entstand an den beiden Pkw wirtschaftlicher Totalschaden, der auf insgesamt etwa 25.000 Euro geschätzt wird.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg beschlagnahmten die Polizeibeamten den Führerschein der VW-Fahrerin und beauftragten einen Gutachter. Derzeit ist die Landesstraße gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Neben den Kräften der Freiwilligen Feuerwehr, die zur Rettung von Unfallverletzten vor Ort waren, waren auch zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell