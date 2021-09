Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfall an Ampel

In der Gartenstraße sind am Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr an einer Ampelanlage zwei Autos zusammengestoßen. Der 29 Jahre alte Fahrer eines Peugeot erkannte zu spät, dass eine vorausfahrende VW-Lenkerin an einer roten Ampel wartete und fuhr auf. Der entstandene Sachschaden an den Pkw wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Ravensburg

Garagen aufgebrochen

Einbrecher sind in der Nacht zum Mittwoch in der Storchenstraße in vier Garagen eingestiegen. Bei einer der Garagen brachen sie Holzlatten brachial heraus, während sie bei den anderen das Schloss knackten. Laut den Betroffenen ist bislang lediglich bekannt, dass eine Kamera entwendet wurde. Zurück ließen die Täter allerdings ein silbernes Graffiti an den Garagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich vermutlich auf mehrere hundert Euro.

Ravensburg

Hoher Schaden nach Unfall

Beim Einfahren von einem Parkplatz in die Elisabethenstraße sind am Donnerstag kurz nach 13 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Auf Höhe der Oberschwaben-Klinik übersahen ein 27 Jahre alter Opel-Fahrer und eine 64-jährige Volvo-Lenkerin einander beim Einfahren und stießen zusammen. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 14.500 Euro.

Grünkraut

Radfahrer stoßen zusammen

Mutmaßlich betrunken war ein 27 Jahre alter Radfahrer, der am Donnerstag zur Mittagszeit auf dem Kiesweg zwischen Gullen und Grünkraut mit einer anderen Radlerin zusammengestoßen ist. Der Mann war in Richtung Grünkraut unterwegs, als er Schlangenlinien fahrend mit der 77-Jährigen zusammenstieß, die ihm entgegenkam. Sie stürzte und verletzte sich hierdurch leicht. Nachdem ein Atemalkoholtest bei dem 27-Jährigen einen Wert von 1,9 Promille ergab, musste er in einem Krankenhaus Blut abgeben. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Leutkirch

Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro ist am Donnerstag zur Mittagszeit bei einem Verkehrsunfall entstanden. Ein 46 Jahre alter Opel-Fahrer wollte vom Fasanenweg in den Nachtigallenweg einfahren und übersah dabei einen VW-Lenker. Der vorfahrtsberechtigte 81-Jährige konnte die Kollision nicht mehr verhindern, bei der sich seine 83 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzte.

Leutkirch

Radfahrer stürzt

Verletzungen am Oberkörper hat ein Radfahrer am Doonnerstag gegen 16.45 Uhr bei einem Sturz in der Roseggerstraße erlitten. Der 51 Jahre alte Mann war mit einem Rad samt Anhänger unterwegs, als er aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über das Zweirad verlor und stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bad Wurzach

Pkw fährt auf Traktoren-Gespann

Auf einen am Straßenrand stehenden Traktor mit Anhänger ist am Donnerstag kurz vor 9 Uhr in der Gospoldshofer Straße ein Autofahrer aufgefahren. Der Jeep-Lenker war abgelenkt, weshalb er das abgestellte Fahrzeug nicht bemerkt hatte. Der Schaden, der durch die Kollision entstand, wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

Wangen

Radler übersieht Pkw

Mit einem Renault zusammengestoßen ist am Donnerstag kurz vor 18 Uhr ein Radfahrer im Scherrichmühlweg. Der 15 Jahre alte Mountainbiker fuhr von einem Parkplatz auf die Straße und wurde dabei von dem Pkw erfasst. Der Radler verletzte sich leicht und wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Renault entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Isny

Pistazien-Diebe

Aus einem Lebensmittelmarkt in Neutrachtburg haben Diebe am Donnerstagmorgen eine Großmenge Pistaziennüsse entwendet. Das Duo, das die Ermittler im Verdacht haben, stahl mutmaßlich 228 Stück der 300-Gramm-Packungen im Wert von 750 Euro. Im Anschluss fuhren die Täter nach Lindenberg, um auch dort aus einem Discounter Pistazien-Packungen an sich zu bringen. Dort flog der Klau auf und das Duo wurde nach kurzer Flucht gestoppt. In ihrem Audi fanden Polizeibeamte die Großmenge an Pistazien, die sich dem Einkaufsmarkt in Neutrauchburg zuordnen ließen. Gegen sie wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Isny

Auffahrunfall

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag kurz vor 7 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 12 entstanden. Ein 44 Jahre alter VW-Fahrer bemerkte das Bremsen eines vorausfahrenden 37-jährigen Opel-Lenkers zu spät und fuhr auf. Insgesamt entstand an den Wagen ein Schaden in Höhe von 13.000 Euro. Der VW musste nach dem Unfall von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Isny

Unfall auf Landesstraße

Auf seinen Vordermann aufgefahren ist am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr eine Dacia-Fahrerin auf der Landesstraße zwischen Oberhofen und Albrechtshof. Die 45 Jahre alte Frau erkannte das Bremsen des 20-jährigen BMW-Fahrers vor ihr zu spät. Bei dem Zusammenstoß entstand an den Autos ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bad Waldsee

Autos zerkratzt

Insgesamt sieben Autos, die auf einem Parkplatz der Döchtbühl-Schule abgestellt waren, hat ein Vandale im Laufe des Donnerstags zerkratzt. Der Täter beschädigte die Wagen mit einem spitzen Gegenstand von allen Seiten und verursachte einen Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Personen, die in diesem Zeitraum auf dem Schulparkplatz Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Bad Waldsee

Diesel gestohlen

In Lenatweiler hat ein Dieb aus einem privaten Tank und einem im Freien abgestellten Traktor Dieselkraftstoff abgezapft. Der Täter stahl zwischen Dienstag und Donnerstag insgesamt mehrere hundert Liter. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter Tel. 07524/4043-0 um Hinweise.

Ebersbach-Musbach

Schloss aufgebrochen

In der Nacht zum Mittwoch wurde an einem Schuppen in der Blönrieder Straße von einem Unbekannten das Vorhängeschloss aufgebrochen. Der Täter gelangte so ins Innere des Gebäudes, entwendete nach ersten Erkenntnissen aber nichts. Hinweise darauf, wer das Schloss aufgebrochen hat, erbittet der Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/9217-0.

