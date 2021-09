Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Exhibitionistische Handlungen

Mit einer Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen muss ein 23-Jähriger rechnen, gegen den die Kriminalpolizei ermittelt. Am Donnerstagabend soll sich der Mann auf einem Parkplatz in der Georg-Zimmerer-Straße aus einer Gruppe heraus auf ein Auto mit drei jungen Frauen zubewegt und sich dann entblößt haben. Das Trio verließ die Örtlichkeit umgehend und verständigte die Polizei.

Sigmaringendorf

Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW mit Anhänger und einem Sprinter kam es am Donnerstagvormittag an der Einmündung Krauchenwieser Straße / Hauptstraße. Ein 57-jähriger LKW-Fahrer überfuhr beim Einbiegen auf die Hauptstraße einen neben der Fahrbahn befindlichen Stein. Hierdurch kippte der Anhänger nach links und kollidierte dort mit einem Sprinter, der auf der Linksabbiegespur stand. Nach dem kurzen Kontakt kippte der Anhänger zwar wieder zurück, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.500 Euro. Der 23-jährige Fahrer des Sprinters klagte nach dem Unfall über leichte Schmerzen und begab sich zur weiteren Untersuchung zu einem Arzt.

Krauchenwies

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro ist am Mittwoch gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Krauchenwies und Pfullendorf entstanden. Der 35-jährige Fahrer eines VW-Caddy wollte auf Höhe der Kreisstraße nach Glashütte wenden und setzte hierzu einen Blinker. Der nachfolgende 20 Jahre alte Fahrer eines Ford Fiesta erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den VW auf. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Krauchenwies

Unfall beim Überholen

Beim Überholen zusammengestoßen sind am Donnerstagmorgen ein 42-Jähriger und die Fahrerin eines Mercedes-Benz auf der Landesstraße zwischen Krauchenwies und Bittelschieß. Der 42 Jahre alte Toyota-Fahrer scherte aus und übersah dabei die bereits auf seiner Höhe befindliche Mercedes-Fahrerin, die ihrerseits schon überholte. Die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11.000 Euro entstand. Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt.

Meßkirch

Diebstahl

Im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr bis Mittwoch, 13 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter einen Gabelstapler aus einer Firmenhalle in Leitishofen entwendet. Über eine Blechtüre verschaffte sich der Täter Zugang zum Gebäude und fuhr mit dem Gabelstapler davon. Ein Passant fand das Fahrzeug schließlich am Waldrand zwischen dem Industriegebiet Ost und Igelswies auf. Dort hat der Dieb den Stapler offensichtlich festgefahren, bevor er ihn zurückließ. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter der Tel. 07575/2838 um sachdienliche Hinweise.

Bad Saulgau

Vorgetäuschter Wildunfall

Wegen versuchten Betrugs ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen 19-Jährigen, der am Sonntagabend vorgab, einen Wildunfall gehabt zu haben. Nach der Unfallaufnahme ergaben sich ernste Zweifel an der Darstellung und die Umstände legten nahe, dass der Unfall, bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 entstanden sein soll, erfunden wurde. Ein Beifahrer sowie eine andere, vermeintlich unbeteiligte Verkehrsteilnehmerin, die bei der Unfallaufnahme ebenfalls vor Ort waren, müssen mit Anzeigen wegen Beihilfe zum versuchten Betrug rechnen.

Pfullendorf

Sachbeschädigung durch Graffiti

Mit Graffiti beschmierten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Rückseite einer Halle im äußeren Mühlenweg. Die großflächig aufgebrachte Farbe verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Herbertingen

Leichtverletzter Motocross-Fahrer

Leichtverletzt wurde ein Motocross-Fahrer, der Donnerstagvormittag auf einem Wanderweg zwischen Hundersingen und Binzwangen zu Fall kam. Der 47-Jährige blieb an einer in den Weg ragenden Baumspitze hängen und verletzte sich bei dem Sturz das Knie. Nachdem der Fahrzeuglenker die Fahrt zunächst fortsetzte, musste er diese aufgrund starker Schmerzen wieder abbrechen. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Zur Erstversorgung war ein Notarzt samt Rettungshubschrauber im Einsatz.

Wald

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 26.500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in der Von-Weckstein-Straße ereignete. Die 62-jährige Fahrerin eines Renault musste aufgrund eines Fahrzeuggespanns, das am Straßenrand parkte, verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende VW-Golf erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Renault auf. Durch die Kollision wurde der Renault auf den Anhänger des geparkten Nissan aufgeschoben. Die Fahrzeuglenker blieben nach derzeitigem Stand unverletzt.

