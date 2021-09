Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Ostrach

Verkehrsunfall mit mehreren schwerverletzten Personen

Drei Schwerverletzte und einen Leichtverletzten forderte am Mittwoch gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Waldbeuren und Judentenberg. Der 61-jährige Fahrer eines Kleinlasters, der aus Richtung Ulzhausen kam, übersah an der Kreuzung einen von links kommenden Nissan und fuhr ohne die Vorfahrt zu gewähren ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn auf einen angrenzenden Acker geschleudert. Alle Unfallbeteiligten konnten sich zwar selbständig aus den Fahrzeugen befreien, mussten jedoch zur weiteren ärztlichen Untersuchung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht werden. An der Unfallörtlichkeit befand sich ein Großaufgebot der Rettungskräfte im Einsatz, darunter die Freiwillige Feuerwehr Ostrach und ein Rettungshubschrauber. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro.

Pfullendorf

Brandalarm

Essen, welches ein Bewohner auf dem Herd in einer Wohnung in der Alten Postgasse vergessen hatte, rief am Mittwoch gegen 18.30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Pfullendorf auf den Plan. Nachdem der Mann die Wohnung verlassen hatte, wurden Nachbarn auf die größere Rauchentwicklung aufmerksam. Bereits nach kurzer Überprüfung konnten die eingesetzten Kräfte wieder abrücken, Personen wurden nicht verletzt.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Bei einem Fahrstreifenwechsel auf der Gorheimer Allee übersah am Mittwochabend der 20-jährige Fahrer eines Opel einen links neben ihm fahrenden Daimler-Benz und streifte diesen. Der ortsfremde Unfallverursacher befuhr zunächst den rechten Fahrstreifen, der im weiteren Straßenverlauf zum Abbiegefahrstreifen in Richtung Beuron wird, und wollte dann auf die mittlere Fahrspur wechseln, um weiter geradeaus auf der Gorheimer Alle zu fahren. Der Daimler-Benz dürfte sich im sogenannten toten Winkel des Unfallverursachers befunden haben. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.500 Euro, beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Gammertingen

Handel mit Betäubungsmitteln

Ermittlungen wegen des Handels mit Betäubungsmitteln hat das Polizeirevier Bad Saulgau gegen eine 26-Jährige aufgenommen. Die Frau steht im Verdacht, im Juli und August dieses Jahres mehreren Personen Amphetamin zum Kauf angeboten zu haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten die Polizisten mehrere Gramm unterschiedlicher Betäubungsmittel sowie Verkaufsutensilien sicherstellen.

Gammertingen

Autofahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Der 81-jährige Opel-Fahrer, der bei einem Verkehrsunfall am 11.08.2021 auf der Landesstraße zwischen Gammertingen und Ittenhausen schwer verletzt wurde, erlag am Dienstag seinen Verletzungen.

Unsere Meldung aus dem Presseportal vom 12.08.2021:

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer erlitten, der am Mittwoch auf der Landesstraße zwischen Gammertingen und Ittenhausen mit einem Lkw zusammengestoßen ist. Der 81 Jahre alte Fahrer kam von der Kreisstraße aus Richtung Inneringen und wollte an der Kreuzung mit der Landesstraße nach links nach Gammertingen abbiegen. Dabei übersah er den Schwerlaster. Dessen 70-jähriger Fahrer konnte eine Kollision mit dem Opel nicht mehr verhindern. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von 13.000 Euro. Der Opelfahrer wurde von einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

