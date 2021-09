Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zeugen nach Raubdelikt im Fallenbrunnen gesucht

Nachdem ein 36-Jähriger am Dienstagabend gegen 22 Uhr im Bereich des ehemaligen Kasernengeländes Fallenbrunnen mutmaßlich Opfer eines Raubdelikts wurde, ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen und bittet um Zeugenhinweise. Vier etwa 18 Jahre alte Männer, die mit einem älteren silbernen Kleinwagen mit FN-Kennzeichen unterwegs waren, zogen den 36-Jährigen seinen Angaben zufolge zwischen der Zeppelin Universität und der Hochstraße vom Fahrrad. In der Folge traten sie auf ihn ein, forderten seine Geldbörse und flüchteten mit dem Raubgut. Das 36 Jahre alte Opfer zeigte den Vorfall am Folgetag an. Den ersten Ermittlungen zufolge sprachen die Tatverdächtigen ortsübliches Deutsch. Drei der Männer hatten einen gepflegten Vollbart. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung aufgenommen und bittet Personen, die Zeugen des Vorfalls wurden, oder sonst sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, sich unter Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Unaufmerksamer Fahrer überfährt beinahe Polizeibeamten

Die Polizei ermittelt gegen einen 64-jährigen Autofahrer, der am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr auf der Messestraße unterwegs war und infolge Unachtsamkeit beinahe einen Polizeibeamten in einen Verkehrsunfall verwickelte. Da der offensichtlich ortsunkundige Pkw-Lenker seinen eigenen Angaben zufolge während der Fahrt mehr mit seinem Navigationsgerät beschäftigt war als auf die Straße zu schauen, übersah er den Polizisten, der aufgrund von Verkehrskontrollen mit einer Warnweste bekleidet auf der Fahrbahn stand. Auf deutliche Anhaltesignale reagierte der Pkw-Lenker nicht und fuhr ungebremst auf den Beamten zu, der eine Kollision nur durch einen Sprung zur Seite verhindern konnte. Als dies der 64-Jährige bemerkte, bremste er umgehend ab. Auf den zur Tatzeit zudem leicht alkoholisierten Fahrer kommt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Friedrichshafen

Betrunkener Hotelgast schlägt Barkeeper

Weil ein 48-jähriger Hotelgast am frühen Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr mit dem Barkeeper eines Hotels in der Friedrichstraße in Streit geraten war, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Körperverletzung. Der 28-jährige Angestellte hatte den mit über 1,7 Promille stark alkoholisierten Gast aufgefordert, die Hotel-Bar zu verlassen, da dieser zunehmend negativ in Erscheinung trat. Dem 48-Jährigen missfiel diese Aufforderung offensichtlich, woraufhin sich ein Streit entwickelte, in dessen Verlauf er dem Barkeeper mehrfach ins Gesicht geschlagen haben soll. Eine Polizeistreife konnte eine weitere Eskalation unterbinden und leitete gegen den Hotelgast ein Ermittlungsverfahren ein.

Friedrichshafen

Betrunken mit dem Rad unterwegs

Deutlich zu viel Alkohol hatte ein 45-jähriger Radfahrer intus, den eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am Mittwochabend in der Zeppelinstraße kontrollierte. Die Beamten stellte eine deutliche Alkoholisierung beim Zweiradfahrer fest und staunten nicht schlecht, als das Messgerät einen Atemalkoholwert von knapp 2,6 Promille anzeigte. Der 45-Jährige, der mit den Folgemaßnahmen zunächst nicht einverstanden war und sich zunehmend aggressiv verhielt, musste die Beamten in eine Klinik begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Friedrichshafen

Radfahrerin stößt mit Fußgänger zusammen - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in der Zeppelinstraße, bei dem eine 42-jährige Radfahrerin mit einem unbekannten Fußgänger zusammengestoßen war, bittet die Polizei Friedrichshafen um Hinweise. Die Zweiradlenkerin war in Richtung Manzell unterwegs, als es zum Kontakt mit dem entgegenkommenden Fußgänger kam. Dabei zog sie sich leichte Schürfwunden und eine Prellung zu. Der Unbekannte verletzte sich bei der Kollision offensichtlich leicht am Kopf. Beide Unfallbeteiligten gingen nach dem Ereignis getrennte Wege, ohne die Personalien auszutauschen. Personen, die Zeugen des Unfalls wurden oder Hinweise zum etwa 70 bis 85 Jahre alten Mann mit längeren weißen Haaren geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen - Fischbach

Bäckereischilder beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte haben zwischen Samstag und Sonntag in der Meersburger Straße mehrere Schilder einer Bäckerei aus dem Boden gerissen und dadurch Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro angerichtet. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Immenstaad - Kippenhausen

Verletzte Seniorin auf Feldweg - Polizei bittet Ersthelfer, sich zu melden

Um Hinweise bittet der Polizeiposten Immenstaad, nachdem Zeugen am Dienstag gegen 15.45 Uhr eine 92-jährige Frau verletzt auf einem landwirtschaftlichen Weg im Bereich eines Pflegeheims in der Kupferbergstraße aufgefunden haben. Den bisherigen Ermittlungen zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass die unter Demenz leidende Seniorin aufgrund eines gesundheitlichen Problems beim Spazierengehen gestürzt war. Ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Gegenüber den Zeugen gab die 92-Jährige an, dass ein Pkw-Fahrer angehalten habe, um ihr aufzuhelfen und sich nach ihrem Wohlergehen erkundigte. Da sie weitere Hilfe ablehnte, sei der Helfer weitergefahren. Die Ermittler der Polizei erhoffen sich von diesem bislang unbekannten Ersthelfer nun weitere Hinweise zum Geschehen und nehmen sachdienliche Hinweise unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Überlingen

Betrunken unterwegs

Strafrechtliche Folgen kommen auf einen 56-jährigen Autofahrer zu, der am späten Mittwochabend mit knapp 1,2 Promille Atemalkohol im Stadtgebiet Überlingen unterwegs war. Auffallend langsam und unsicher hatte er seinen Wagen in die Kontrollstelle der Polizei gelenkt. Da die Polizisten bei der Überprüfung des Fahrers deutlichen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahrnahmen und die Atemalkoholmessung den Verdacht bestätigte, wurde dem 56-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Stattdessen musste er auf die Rückbank des Polizeiwagens umsteigen und die Entnahme einer Blutprobe in einer Klinik über sich ergehen lassen. Auf den 56-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Überlingen

Versuchter Einbruch in Hotel

Rund 1.000 Euro Sachschaden richtete ein Unbekannter an, der zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen versucht hat in ein Hotel in der Seepromenade einzubrechen. Der Täter versuchte die Eingangstür aufzuhebeln und beschädigte einen elektronischen Türöffner. Nachdem sein Vorhaben, in das Hotel zu gelangen, scheiterte, flüchtete der Unbekannte. Die Polizei ermittelt wegen versuchten besonders schweren Falls des Einbruchs und bittet Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Hagnau

Gestürzter Radfahrer

Vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer, der am Mittwoch gegen 16 Uhr im Strandweg gestürzt war. Der Radler war, trotz der für den Radverkehr geltenden Absperrung, in den Baustellenbereich eingefahren und bei geschotterter Fahrbahn infolge eines Fahrfehlers alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Der 72-Jährige, der ohne Helm unterwegs war, zog sich leichte Verletzungen zu und muss darüber hinaus mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

