Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Wurzach

Verletzter Papagei

Einen Papagei, der offensichtlich verletzt war, fand eine Passantin am Mittwoch gegen 15.30 Uhr neben dem Gemeindeverbindungsweg auf Höhe des Teilorts Weiher. Nachdem Anwohner das Tier nicht zuordnen konnten, fing die Freiwillige Feuerwehr den Vogel ein und brachte ihn zur Behandlung in eine Tierpraxis.

Leutkirch

Lastwagenfahrer betrunken

Nahezu drei Promille ergab ein Atemalkoholtest bei einem Lkw-Lenker, den eine Polizeistreife am Mittwochmorgen in der Straße "Oberer Auenweg" gestoppt hat. Mehrere andere Fahrer hatten den unsicher fahrenden Lastwagen zuvor über Notruf gemeldet. Dem 43-jährigen Lenker wurde in der Konsequenz Blut sowie sein Führerschein abgenommen. Er hat mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Leutkirch

Mountainbike gestohlen

Wegen besonders schwerem Diebstahl ermittelt das Polizeirevier Leutkirch, nachdem ein Dieb am Montagabend in der Straße "Im Engerle" ein hochwertiges Fahrrad gestohlen hat. Das blau-neongelbe Rad des Herstellers "Trek" im Wert von nahezu 6.000 Euro war an eine Dachrinne angekettet, als der Täter es losmachte und mitnahm. Hinweise auf den Dieb werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Ravensburg

Kind auf Fahrrad von Pkw gestreift

Verletzt wurde ein 10 Jahre alter Junge, als er am Mittwochabend kurz vor 18 Uhr im Salamanderweg mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad von einer Grundstückseinfahrt auf die Straße und streifte dabei den Daimler einer 36-Jährigen, die langsam in Richtung Deisenfangstraße fuhr. Während am Pkw kein Schaden entstand, wurde der 10-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ravensburg

Unfallflucht auf Parkplatz

Zwischen 16 und 17 Uhr hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bleicherstraße nach einem Verkehrsunfall die Flucht ergriffen. Der Unbekannte verursachte an einem geparkten Audi Q2 einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro, um den er sich nicht kümmerte. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen eingeleitet, Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Wangen

Bargeld bei Einbruch gestohlen

Ein Einbrecher hat sich am Mittwochabend Zutritt zu einer Wohnung in der Straße "Zur Wanne" verschafft. Zwischen 21 Uhr und 23.30 Uhr stieg der Täter über eine Balkontür in das Objekt ein, nachdem er diese eingeschlagen hatte. Aus einem Tresor einer angrenzenden Wohnung stahl der Täter einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Wangen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Personen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Betrunkener Radfahrer

Deutlich betrunken war ein Zweiradlenker, den Beamte des Polizeireviers Wangen am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle kontrollierten. Der 23-Jährige hatte das Rad augenscheinlich kurz zuvor gestohlen. Ein Atemalkoholtest bei dem jungen Mann erbrachte einen Wert von knapp 2,4 Promille, was die Entnahme eine Blutprobe und eine Anzeige zur Folge hatte.

Wangen

Hebebühne beschädigt

Sachschaden an einer Hebebühne hat derjenige verursacht, der sich in der Nacht zum Mittwoch Zutritt zu einem umzäunten Gelände um die alte Sporthalle in der Jahnstraße verschafft hat. Der Täter hantierte mit der dort abgestellten Hebebühne und verursachte am Dach der Halle einen Sachschaden, der bislang nicht näher beziffert werden kann. Das Polizeirevier Wangen ermittelt. Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Wangen

Geschwindigkeitsmessung auf der Autobahn

Mit einem Anhänger zur Geschwindigkeitsmessung hat die Polizei in der Zeit von 17. bis 29. August auf der A 96 beim Tunnel Herfatz die Geschwindigkeit gemessen. Über 229.000 Fahrzeuge, die in Richtung München unterwegs waren, nahm das Gerät in dieser Zeit ins Visier. Dabei überschritten mehr als 12.000 Fahrzeuge und damit mehr als 5 Prozent die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Spitzenreiter waren dabei drei Pkw-Lenker, die mit 192, 188 und 183 km/h bei erlaubten 100 km/h erfasst wurden.

Isny

Radfahrer stößt mit Kind zusammen

Verletzungen haben am Mittwochnachmittag ein Rennrad-Fahrer und ein 11 Jahre altes Mädchen erlitten, nachdem sie auf dem Gemeindeverbindungsweg von der B 12 nach Burkwang zusammengestoßen sind. Das Mädchen querte gegen 16.30 Uhr die leicht abschüssige Straße, auf der der Zweiradlenker unterwegs war. Während das Mädchen bei der Kollision lediglich leichte Verletzungen erlitt, musste der Radler stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Kißlegg

Wegkreuz gestohlen

Ein Wegkreuz, das an einer Wiese entlang des Gemeindeverbindungswegs zwischen Emmelhofen und Hunau aufgestellt war, hat zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen ein Dieb gestohlen. Der Täter brach das gusseiserne Kreuz ab, sodass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter Tel. 07529/97156-0 um sachdienliche Hinweise.

Bad Waldsee

Fußgängerin von Pkw aufgeladen

Verletzungen hat eine Fußgängerin erlitten, die am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr im Bereich der Einmündung Schützenstraße/Biberacher Straße die Straße querte und dabei von einem Auto erfasst wurde. Die 76 Jahre alte Passantin war auf dem Gehweg von der Schützenstraße kommend unterwegs, als sie auf die viel befahrene Einmündung trat. Sie lief zwischen den verkehrsbedingt wartenden Autos hindurch und wurde von einem 21 Jahre alten VW-Fahrer erfasst, der die Biberacher Straße entlangfuhr. Trotz eines Ausweichens gegen den Randstein erfasst der Pkw die Fußgängerin und schleuderte sie auf die Straße. Die Frau erlitt eine Kopfwunde und Prellungen, wurde glücklicherweise aber nicht schwerer verletzt. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Baindt

Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Einen frontalen Unfall in Kauf genommen hat ein Autofahrer am Mittwochnachmittag kurz nach 14 Uhr, als er auf der Landesstraße zwischen Baindt und Mochenwangen trotz Gegenverkehrs überholte. Der Fahrer eines silbernen BMW mit Ravensburger Zulassung überholte auf seinem Weg nach Baindt an einer unübersichtlichen Stelle einen vorausfahrenden Lkw. Der entgegenkommende Lenker eines älteren grauen Opel Kadett konnte nur knapp einen Unfall verhindern. Er bremste stark und wich in den Grünstreifen aus. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun wegen der rücksichtlosen Fahrweise. Hinter dem BMW-Fahrer dürften Verkehrsteilnehmer gefahren sein, die das Überholmanöver beobachtet haben. Sie, sowie weitere Zeugen und der BMW-Fahrer werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei der Polizei zu melden.

Altshausen/ Wilhelmsdorf

Betrüger machen Beute durch Geldwechsel

In Lebensmittelmärkten in der Zeppelinstraße in Altshausen sowie im Öschweg in Wilhelmsdorf hat ein Betrüger-Pärchen in den vergangenen Tagen zugeschlagen. Das als etwa 30 Jahre alt beschriebe Paar bat erst am Samstagabend in Altshausen und am Montagmittag in Wilhelmsdorf an der Kasse der Märkte darum, 100-Euro-Scheine zu wechseln. Während die Kassierer abgelenkt waren, stahlen die Täter Bargeld aus der Kasse, sodass sie insgesamt etwa 700 Euro erbeuteten. Die Frau, die als etwa 160 cm groß, korpulent und von südländischem Aussehen beschrieben wird, hatte dunkle Haare. Ihr Gefährte von ebenfalls südländischem Aussehen war etwa 170 cm groß und trug kurze schwarze Haare. Das Duo dürfte mit einem silbernen Audi A4 Avant unterwegs sein. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche, bei der sich die Täter versuchen durch einen vermeintlichen Geldwechsel Beute zu ergaunern. Haben Sie ein Auge auf ihr Bargeld und lehnen Sie den Tausch von hohen Bargeldsummen ab! In beiden Fällen hat der Polizeiposten Altshausen die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf das Täter-Duo werden unter Tel. 07584/9217-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell