Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg

Ravensburg, Landkreis Ravensburg (ots)

Ermittlungen wegen versuchtem Tötungsdelikt aufgenommen

Nachdem ein 21 Jahre alter Mann am Freitagabend in der Schützenstraße mit einem Messer angegriffen wurde (wir berichteten), ermittelt nun die Kriminalpolizei Friedrichshafen wegen versuchten Totschlags.

Der junge Mann war nach derzeitigen Erkenntnissen bereits im Vorfeld mit seinem späteren Angreifer in einem Jugendhaus in Ravensburg aneinandergeraten. Der 17 Jahre alte syrische Tatverdächtige drohte dem 21-Jährigen, bevor er ihn kurze Zeit später aufsuchte. Zusammen mit einer Gruppe Gleichaltriger hielt er ihn aus dem Auto heraus an und attackierte ihn mit einem Messer. Durch das Abwehren der Messerangriffe erlitt der 21-Jährige Verletzungen an der Hand und eine tiefe Wunde am Oberschenkel. Als er zu Boden ging trat der 17 Jahre alte Tatverdächtige sowie die Gruppe Jugendlicher auf ihn ein. Erst als Helfer eingriffen ließen die Angreifer von dem 21-Jährigen ab. Der Verletzte wurde im Krankenhaus operiert, Lebensgefahr besteht nicht.

Der tatverdächtige Jugendliche wurde zwischenzeitlich im Rahmen einer polizeilichen Fahndung festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am Mittwoch, 01.09.2021, richterlich vorgeführt. Die zuständige Haftrichterin ordnete antragsgemäß die Untersuchungshaft wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung an, der Tatverdächtige wurde im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei zum Tathergang und den verschiedenen Tatbeteiligten sind derzeit noch im Gange. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Tat oder den beteiligten Personen geben können. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen zu melden.

Meldung vom 28.08.:

Ravensburg

Mann durch Messer verletzt

Die Polizei wurde am Freitagabend, um 20:20 Uhr über eine verletzte Person in der Schützenstraße informiert. Vor Ort stellte die Streife einen 21-jährigen Mann mit mehreren Schnittverletzungen fest, welche in einem Krankenhaus notversorgt werden mussten. Augenzeugen konnten zuvor beobachten, wie ein weißer Pkw bei dem Geschädigten hielt, mehrere Personen ausstiegen und den jungen Mann angriffen. Anschließend entfernte sich das Auto mit den Personen. Zeugen kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Verletzten. Die Polizei leitete Ermittlungen zum Tatgeschehen und zu den Tätern ein.

Rückfragen bitte an:

OStA Angster, Tel.: 0751/806-1350

POK'in König, Tel.: 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell