Ravensburg (ots)

Meckenbeuren

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr in der Wiesentalstraße. Eine 27-jährige Autofahrerin befuhr die Wiesentalstraße in Richtung Hauptstraße und übersah im Kreuzungsbereich mit der Daimlerstraße eine vorfahrtsberechtigte 44-jährige Pkw-Lenkerin, welche die Daimlerstraße in Richtung Tettnanger Straße befuhr. Durch die folgende Kollision der Fahrzeuge wurden beide so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde niemand.

Immenstaad

Traktor abgebrannt

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Dienstagmittag gegen 12 Uhr ein Traktor in der Graf-von-Soden-Straße in Brand. Der Fahrer bemerkte während der Fahrt, wie Flammen aus dem Motorraum schlugen, kurz darauf folgte eine Verpuffung. Dem Mann gelang es, das Fahrzeug sofort anzuhalten und unverletzt zu verlassen. Die alarmierten Feuerwehren aus Immenstaad und Friedrichshafen konnten trotz eines raschen Löschangriffs ein vollständiges Ausbrennen des Fahrzeugs nicht mehr verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Unterteuringen

Rüttelplatte entwendet

Ein unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Eschstraße eine im Rahmen von Bauarbeiten am Fahrbahnrand abgestellte Rüttelplatte. Die Baumaschine hat einen Wert von ca. 4.000 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Verbleib des Rüttlers geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Unter Drogeneinwirkung Auto gefahren

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung stand ein 20-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen am Dienstagmorgen im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Ein durchgeführter Vortest erhärtete den Verdacht der Beamten und reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Der 20-Jährige musste sich daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen. Im Fall eines positiven Nachweises der Stoffe im Blut dürften ein empfindliches Bußgeld, ein Fahrverbot sowie Punkte in Flensburg folgen.

Salem

Person dank aufmerksamer Nachbarin aus hilfloser Lage gerettet

Einer aufmerksamen Nachbarin ist es zu verdanken, dass am Dienstagmittag ein 92-jähriger Mann aus einer hilflosen Lage gerettet werden konnte. Der Frau war aufgefallen, dass die Rollläden am Haus ihres Nachbarn zur Mittagszeit noch geschlossen waren. Daraufhin verständigte sie die Polizei, welche zusätzlich den Rettungsdienst sowie die Feuerwehr für eine mögliche Notfalltüröffnung mitalarmierte. Mithilfe eines anderweitig vorhandenen Ersatzschlüssels gelang es schnell, Zutritt ins Haus zu bekommen, wo der Senior auf dem Boden liegend vorgefunden werden konnte. Er war offenbar in der vorangegangenen Nacht gestürzt und nicht mehr in der Lage, selbst aufzustehen. Der 92-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

