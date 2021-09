Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Gammertingen-Harthausen

Unfallflucht

Unerlaubt vom Unfallort entfernt hat sich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, nachdem er in der Nacht von Montag auf Dienstag in Harthausen eine Straßenlaterne gerammt hatte. Der Unbekannte befuhr die Gammertinger Straße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Gammertingen und kam vor der Einmündung des Rosenwegs nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug, das den durch die Polizei gesicherten Spuren zufolge blau lackiert sein dürfte, gegen die Straßenbeleuchtung. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter Tel. 07574/921687

Pfullendorf

Trickreicher Diebstahl

Eine bislang namentlich unbekannte Kundin des Obi Marktes bat die Kassiererin am Montagnachmittag um einen Wechsel von mehreren 100 Euro Scheinen. Anschließend wurde ein weiterer Wechsel in noch kleinere Stückelung erbeten, dann aber mangels Wechselmöglichkeiten die ursprünglichen 100 Euro Noten zurückgefordert. Resultierend aus dieser Verwirrung entwendete die Kundin 200 Euro, bezahlte eine Fliegenklatsche mit einem bereits in der Hand bereitgehaltenen Euro und entfernte sich zügig aus dem Markt. Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, korpulent, auffallend weit geschnittenes Kleid und südosteuropäischer Akzent. Zeugenhinweise werden an die Polizei Pfullendorf, Tel.07552/20160 erbeten.

Pfullendorf

Graffitischmiererei am Bahnhof

Am Omnibusbahnhof (Steig 3) wurden eine Glasabtrennung, eine Sitzbank sowie die Rückseite der Infotafel mit Schriftzügen beschmiert. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Bislang kann der Tatzeitraum nicht näher eingeschränkt werden. Verdächtige Wahrnehmungen oder Zeugenhinweise nimmt die Polizei Pfullendorf unter Tel.07552/20160 entgegen.

