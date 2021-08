Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfall mit Fußgänger

Beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke übersah am Montagnachmittag die 55-jährige Fahrerin eines Opel Meriva einen hinter dem Fahrzeug querenden Fußgänger. Der 87-Jährige stürzte hierbei auf einem Parkplatz in der Straße "In der Au" und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Senior wurde zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Wald

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurden eine 19-Jährige und ihre 20-jährige Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 23.30 Uhr auf der Krauchenwieser Straße zwischen Glashüttte und der L 456 ereignete. Die Fahrerin kam mit ihrem VW-Polo in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und von der Straße ab. Neben der Fahrbahn prallte das Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand, gegen einen Erdhügel. Neben dem Rettungsdienst war die Freiwillige Feuerwehr Krauchenwies zur Reinigung der stark verschmutzten Fahrbahn vor Ort.

Krauchenwies

Verkehrsunfall

Zur Kollision zwischen dem VW einer 50-Jährigen und dem Audi eines 25-Jährigen kam es am Montag gegen 12 Uhr in der Ablacherstraße. Die VW-Fahrerin steuerte nach einem Wendemanöver in einer Grundstückseinfahrt ihren Wagen wieder auf die Straße und übersah hierbei den vorbeifahrenden Audi. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Herbertingen

Alkoholisiert am Steuer

Das vorzeitige Ende der Fahrt hatte eine Polizeikontrolle in der Bahnhofstraße am späten Montagabend für einen 49 Jahre alter Autofahrer zur Folge. Die Beamten nahmen bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahr. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von über 0,5 Promille ergab, musste der Mann sein Fahrzeug stehen lassen und die Polizisten auf das Polizeirevier begleiten. Der 49-Jährige hat nun mit einer Anzeige, Punkten im Verkehrssünderregister und einem gehörigen Bußgeld zu rechnen.

Herbertingen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Unverletzt blieben die beiden Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 7.30 Uhr an der Abfahrt der B 32 Höhe Hundersingen. Ein 83 Jahre alter Ford-Fahrer verließ die Bundesstraße und wollte an der Einmündung zur K 8261 nach rechts in Richtung Hundersingen abbiegen. Dabei übersah er den Daimler eines vorfahrtsberechtigten 30-Jährigen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Bad Saulgau / Ostrach / Sigmaringendorf

Trickbetrüger unterwegs

Ein Betrüger-Duo war in den letzten Tagen im Landkreis Sigmaringen unterwegs. Das Paar suchte verschiedene Lebensmittelmärkte und Discounter auf und ließ sich an der Kasse mehrere große Geldscheine wechseln. Durch geschickte Gesprächsführung lenkten die beiden Täter die Kassierer ab und ließen sich mit einer fadenscheinigen Begründung die großen Geldscheine wieder aushändigen. Unterdessen entwendeten sie einen Teil des Wechselbetrags. Hierdurch entstand den Supermärkten jeweils Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro. In allen Fällen traten die Betrüger als Pärchen mit südländischem Aussehen auf. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang vor sogenannten Trickbetrügern, die beim Geldwechseln in einem unbeobachteten Moment Bargeld entwenden. Diese Betrugsmasche kann durchaus auch Privatpersonen treffen, die von den Betrügern auf der Straße gebeten werden, Geld zu wechseln. Lehnen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit freundlich ab, wenn jemand Sie um einen solchen Gefallen bittet. Sollten Sie den Verdacht haben, dass es sich um Betrüger handelt, verständigen Sie Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle. Weitere Tipps und Informationen erhalten Sie bei Ihrer kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07571/104-302.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell