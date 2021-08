Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Vandalismus im Schulgebäude - Polizei bittet um Hinweise

Augenscheinlich angetrieben von sinnloser Zerstörungswut brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in eine Schule in der Werastraße ein. Durch massive Gewalteinwirkung auf ein Fenster gelang ihnen der Zutritt in das Gebäude. Im Inneren kippten sie mehrere Mülleimer und Schränke um, rissen Plakate von den Wänden, warfen Stühle aus den Fenstern und versprühten Bauschaum. Des Weiteren brachen sie die Tür zum Lehrerzimmer auf und verwüsteten dieses. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Auffahrunfall mit Sachschaden

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 14.30 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Eberhardstraße. Ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer war in Richtung Eckenerstraße unterwegs und hatte zu spät erkannt, dass der vorausfahrende 66 Jahre alte BMW-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Bei der folgenden Kollision entstand an beiden Autos Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 3.000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Friedrichshafen

Einbruch in Jugendtreff

Ein unbekannter Einbrecher hat sich in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Jugendtreffs im Haldenweg verschafft. Durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster betrat er das Gebäude und nahm eine Spielkonsole samt Spielen und eine Kasse mit einem einstelligen Bargeldbetrag mit. Der Diebstahlschaden wird auf rund 450 Euro beziffert, der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Telefonbetrüger bringen Frau um ihren wertvollen Schmuck

Auf die dreiste Masche einer Betrügerbande ist eine 82-jährige Frau aus dem Bereich Tettnang vergangene Woche hereingefallen. Die Anrufer gaben in einem sogenannten Schockanruf an, dass die Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun von der Polizei festgehalten werde. Eine Haft könne nur durch die umgehende Zahlung einer Kaution verhindert werden. Bei einem vereinbarten Treffen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts nur wenige Stunden nach dem Anruf übergab die Geschädigte Schmuck im Wert eines fünfstelligen Euro-Betrags an einen unbekannten "Boten". Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen, warnt nochmals vor derartigen Betrugsmaschen am Telefon und rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, sondern nehmen Sie sich die Zeit um nachzudenken und weitere Angehörige zu kontaktieren. Sollten Sie Verdacht schöpfen, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, verständigen Sie umgehend die Polizei, die Sie zum weiteren Vorgehen berät. Weitere Tipps und Hinweise, wie Sie sich vor dieser und weiteren Betrugsdelikten schützen können, finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Meckenbeuren

Ex-Freund bricht in Wohnung ein

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 23-Jähriger rechnen, der sich am frühen Montagmorgen gewaltsam Zutritt zur Wohnung seiner Ex-Freundin in der Sömmeringstraße verschafft hat. In Abwesenheit der Bewohnerin schlug er mit grober Gewalt die Tür ein und entwendete eine Webcam aus der Wohnung. Den 23-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.

Immenstaad

Auffahrunfall mit Sachschaden

Rund 6.000 Euro Sachschaden entstand am Sonntagmittag gegen 13 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 31 bei Immenstaad. Der 28-jährige Fahrer eines VW-Bus hatte zu spät erkannt, dass die vor ihm fahrende 19-Jährige mit ihrem Ford verkehrsbedingt abbremsen musste, und fuhr in das Fahrzeugheck. Während der Sachschaden am Wagen des Unfallverursachers auf rund 2.000 Euro beziffert wird, beläuft sich dieser am Ford auf etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Kressbronn

Alleinbeteiligt verunfallt

Nicht angepasste Geschwindigkeit war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am späten Montagabend gegen 22.45 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs "Kretzerhetzer" auf der K 7793 bei Kressbronn ereignet hat. Ein 32-jähriger BMW-Fahrer war in Richtung Kressbronn unterwegs und kam alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einer aufgestellten Wegweisertafel kollidierte. Am BMW, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand rund 8.000 Euro Sachschaden. Wie hoch dieser am Wegweiser ausfällt, kann bislang noch nicht beziffert werden. Der 32-Jährige blieb unverletzt.

Salem

Straße überschwemmt

Zu einer überschwemmten Straße rückten am Montagabend gegen 20 Uhr Einsatzkräfte der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr aus Bermatingen-Ahausen auf die Kreisstraße zwischen Grasbeuren und Ahausen aus. Ein Verkehrsteilnehmer hatte die Gefahr bei der Polizei gemeldet. Da die Fahrbahn auf einer Länge von rund 40 Metern aufgrund der Regenfälle unter Wasser stand und teilweise mit Kies überschwemmt war, stellte die Feuerwehr mehrere Hinweisschilder auf, um auf die Gefahr hinzuweisen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell