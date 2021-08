Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann durch Messer verletzt

Die Polizei wurde am Freitagabend, um 20:20 Uhr über eine verletzte Person in der Schützenstraße informiert. Vor Ort stellte die Streife einen 21-jährigen Mann mit mehreren Schnittverletzungen fest, welche in einem Krankenhaus notversorgt werden mussten. Augenzeugen konnten zuvor beobachten, wie ein weißer Pkw bei dem Geschädigten hielt, mehrere Personen ausstiegen und den jungen Mann angriffen. Anschließend entfernte sich das Auto mit den Personen. Zeugen kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Verletzten. Die Polizei leitete Ermittlungen zum Tatgeschehen und zu den Tätern ein.

Weingarten

Unfallflucht durch alkoholisierten Autofahrer

Am Freitagabend gegen 19:20 Uhr fuhr ein 56-jähriger Audi-Fahrer einen in der Straße Am Bläsiberg geparkten Pkw Citroen an. An dem geschädigten Pkw entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Zeugen beobachteten den Vorgang und sahen, wie sich der Audi von der Unfallstelle entfernte. Die Polizei ermittelte den vermutlichen Unfallverursacher wenig später und stellte bei ihm eine erhebliche alkoholische Beeinflussung fest. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann aus dem Bodenseekreis ein. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/803-6666 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell