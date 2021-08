Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Immenstaad

Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Am Samstagmorgen um 08:20 Uhr kam es auf der Bundesstraße 31neu bei Immenstaad zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 29-jähriger Motorradfahrer die neue B31 aus Richtung Kluftern kommend in Richtung Immenstaad. Nach Angaben von Zeugen fuhr das Motorrad mit überhöhter Geschwindigkeit, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Hinweise auf eine Beteiligung anderer Fahrzeuge an dem Unfall liegen bisher nicht vor. Der Mann aus dem Landkreis Ravensburg erlitt durch den Sturz schwerste Verletzungen, denen er am Unfallort erlag. Die B31n musste zur Bergung und Unfallaufnahme zwischen Immenstaad und Spaltenstein bis gegen 11:45 Uhr teilweise in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallhergang dauern an.

Friedrichshafen

Im Laufe der vergangenen Woche beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker ein Schild des VfB Friedrichshafen. Das Schild war auf dem Parkplatz des Sportgeländes in der Teuringer Straße aufgestellt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541/701-0 in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Schlägerei zwischen drei Männern

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es kurz vor 01:00 Uhr in der östlichen Uferzone zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 19- und einem 26-jährigen Mann. Nach bisherigen Ermittlungen kam es in einer Gaststätte aufgrund Nichtigkeiten zunächst zu einem Streit zwischen den jungen Männern, welcher sich dann in den Außenbereich verlagerte und es zu wechselseitigen Körperverletzungen kam. Alle drei Beteiligten dürften erheblich unter Alkoholeinwirkung gestanden haben. Die Ermittlungen der Polizei zum Geschehensablauf dauern an.

Friedrichshafen

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Im Bereich des Sportparks beobachteten am Freitagabend gegen 21:20 Uhr mehrere Zeugen, wie sich ein Pkw Renault auf einer Grünfläche festgefahren hatte und auch durch mehrfaches Rangieren sich nicht mehr befreien konnte. Die verständigte Streife des Polizeireviers Friedrichshafen stellte bei dem 28-jährigen Mann aus dem Landkreis Rottweil eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Er musste sich folgend einer Blutentnahme unterziehen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet.

