Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Alkoholisierter Fahrradfahrer

Ein 27-jähriger Fahrradfahrer fiel am Samstagmorgen um 00:30 Uhr einer Streife des Polizeireviers Sigmaringen durch seine Fahrweise auf. Der Radfahrer fuhr vor dem Streifenwagen einen Kreis auf der Fahrbahn. Bei der Kontrolle stellten die Beamten weitere Anzeichen einer starken Alkoholisierung bei dem Mann fest. Er musste sich anschließend einer Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen lassen und hat abschließend mit einer Geldstrafe zu rechnen.

Pfullendorf

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung fordert drei Verletzte

Am Freitagabend gegen 23:00 Uhr forderte ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 194 bei Aach-Linz drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von ca. 50 000 Euro. Der 25-jährige Fahrer eines VW Passat fuhr unachtsam auf die L194 und übersah hierbei den VW Tiguan eines 28-jährigen Mannes aus Pfullendorf. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zogen sich der Fahrer des Tiguan, sowie dessen 26-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Der mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung stehende Fahrer des Passats musste zur Behandlung seiner leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Aufgrund der festgestellten Alkoholisierung wurde ihm dort auch eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste er vorerst bei der Polizei abgeben. Die Polizei leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein, an dessen Ende er mit zumindest mit einer Geldstrafe zu rechnen hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell