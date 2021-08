Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 27.08.2021

Überlingen / Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Taxifahrer mit Waffe bedroht

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung gegen einen Heranwachsenden eingeleitet, der am frühen Freitagmorgen kurz nach 1 Uhr am Landungsplatz versucht hat, einen Taxifahrer zur Herausgabe seines Fahrzeugschlüssels zu bewegen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, richtete der maskierte junge Mann aus kurzer Distanz eine Langwaffe auf den 54-jährigen Fahrer. Dem mutigen Opfer gelang es jedoch, den Angreifer zu entwaffnen und ihn nach einem kurzen Gerangel bis zum Eintreffen der von Zeugen alarmierten Polizei festzuhalten. Der 54-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Bei der vorläufigen Festnahme und den ersten Ermittlungen am Tatort stellten die Beamten fest, dass der junge Mann unter starker Alkohol- und Drogeneinwirkung stand. Die Polizisten brachten ihn in eine Klinik, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Da Zeugen beobachtet hatten, wie der Täter kurz zuvor mit einem E-Scooter an den Landungsplatz gefahren war, erwartet ihn auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Der Heranwachsende wird noch im Laufe des Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz einem Haftrichter vorgeführt werden.

Leitender Oberstaatsanwalt Herr Dr. Johannes-Georg Roth, Tel. 07531 / 280-2000

Polizeioberkommissar Simon Göppert, Tel. 0751 / 803 - 1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell