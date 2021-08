Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro entstand am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Bahnhofstraße auf die B 311. Der 64-Jährige Fahrer eines BMW missachtete beim Auffahren auf die Bundesstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Mercedes-Benz, sodass es trotz eines Ausweichmanövers zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die beteiligten Personen blieben unverletzt.

Sigmaringen

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Zeugen teilten dem Polizeirevier Sigmaringen am Donnerstagnachmittag einen Mann mit, der auf der Eisenbahnbrücke beim Pantelstein Passanten angepöbelt und hierbei ein Metallrohr in der Hand gehalten haben soll. Aufgrund seiner Aggressivität und einer Alkoholisierung von über zwei Promille wurde der 32-Jährige vor Ort in Gewahrsam genommen. Während der weiteren Maßnahmen auf dem Polizeirevier versuchte der Mann zu fliehen und leistete Widerstand gegen die Beamten. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Pfullendorf

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige und einem mehrmonatigen Fahrverbot muss ein 21-Jähriger rechnen, den Polizisten des Polizeiposten Pfullendorf am Donnerstagabend im Stadtgebiet kontrollierten. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit stellten die Beamten Anzeichen dafür fest, dass der Auto-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Urin-Test bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf Cannabis. Nach einer ärztlichen Blutentnahme untersagten die Beamten dem jungen Erwachsenen die Weiterfahrt.

Ostrach

Rauchentwicklung

Aufgrund des vermeintlichen Brandes eines Mähdreschers rückten die Freiwilligen Feuerwehren Ostrach und Einhart am Donnerstag gegen 13.30 Uhr zu einem Feld in der Nähe des Burrenwegs aus. Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Im Mähwerk des Dreschers war aus ungeklärter Ursache eine größere Rauchentwicklung entstanden.

Pfullendorf

Verkehrsunfall beim Ausparken

Beim rückwärtigen Ausparken aus einer Parklücke in der Otterswanger Straße übersah am Donnerstagvormittag der 29-jährige Fahrer eines Seat einen hinter ihm befindlichen Pkw. Bei der Kollision wurde die rechte Fahrzeugseite des vorbeifahrenden Alpina nahezu über die gesamte Länge beschädigt. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro, beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Pfullendorf

Ortstafel entwendet

Eine Ortstafel der Stadt Pfullendorf, die am Ortseingang in der Mengener-Straße angebracht war, wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich dabei auf etwa 450 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Inzigkofen

Einbruchsversuche - Polizei ermittelt

Am Donnerstag gegen 21.45 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Täter zunächst an zwei Häusern in der Straße "Am Keltenhügel" und versuchte dann ohne Erfolg, die Eingangstüren mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Bei einer Überprüfung der umliegenden Häuser konnten an zwei weiteren Hauseingangstüren in der Eichgasse und Am Keltenhügel Hebelspuren festgestellt werden. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise zum Täter.

