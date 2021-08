Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbelehrbar - Autofahrer ohne Führerschein

Zum erneuten Mal wurde am Donnerstagmittag in der Ulmer Straße ein Autofahrer von der Polizei angehalten, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 48 Jahre alte Mann fiel bereits in der jüngsten Vergangenheit drei Mal auf, da er ohne Erlaubnis hinterm Steuer saß. Die Polizisten verboten ihm die Weiterfahrt und behielten seinen Autoschlüssel ein. Eine Strafanzeige ist die Folge.

Bad Wurzach

Motorradfahrerin prallt gegen Hauswand

Schwer verletzt hat sich am Mittwoch gegen 14.30 Uhr eine Motorradfahrerin, die in Rohrbach mit ihrer Maschine gegen eine Hauswand geprallt ist. Die 50 Jahre alte Zweiradlenkerin kam aus Richtung Ziegelbach und kam in der scharfen Kurve vermutlich aus Unachtsamkeit von der Straße ab. Sie überfuhr einen Bordstein und stieß gegen die Hausmauer, bevor ihr Motorrad beim Sturz auf sie fiel. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Der Schaden an der BMW wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Leutkirch

Junge an Autobahn

Wegen eines 14-Jährigen, der sich an der A 96 auf Höhe der Anschlussstelle Leutkirch-West aufhielt, verständigten am Donnerstagmittag kurz vor 12 Uhr mehrere Autofahrer den Notruf. Eine Polizeistreife griff den Jungen auf, der offensichtlich zur Autobahn gekommen war, um Bilder von Fahrzeugen zu machen. Hierzu war er eine Brückenunterführung hinuntergeklettert. Die Beamten klärten den Buben über die Gefährlichkeit auf und schickten ihn davon.

Ravensburg

Betrunkenen in Arrest genommen

Den Mittwoch in einer polizeilichen Arrestzelle verbracht hat ein 43 Jahre alter Mann, der zuvor im Ostlandweg für Ärger gesorgt hatte. Der Mann forderte betrunken Einlass in ein Wohnhaus, der ihm von den Bewohnern verweigert wurde. Da sich der Mann aggressiv zeigte und auch zuvor schon durch einen Ladendiebstahl und das Missachten des daraufhin folgenden Platzverweises aufgefallen war, wurde er von den Polizisten bis zum Abend in Gewahrsam genommen.

Ravensburg

Unfall auf dem Goetheplatz - Zeugen und Verursacher gesucht

Nachdem eine Autofahrerin am Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr nach einem Verkehrsunfall das Weite gesucht hat, bittet das Polizeirevier Ravensburg um Zeugenhinweise. Die junge Fahrerin mit langen dunklen Haaren war mit einem grauen Audi A1 auf der Tettnanger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als sie sich an der Ampelanlage auf Höhe des Goetheplatzes auf die Gegenspur einordnete. Als ihr auf der Fahrspur ein anderer Pkw entgegenkam und sie ihren Fehler erkannte, setzte sie zurück. Dabei fuhr sie gegen einen schräg hinter ihr geparkten gelben Fiat Panda. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr sie, als die Ampel auf Grün schaltete, in Richtung Stadtmitte davon. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde zwischenzeitlich eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Zu Fuß von Unfallstelle geflüchtet

Nach einem Verkehrsunfall einfach davongegangen ist am Donnerstag zur Mittagszeit ein 60 Jahre alter Autofahrer. Der Mann fuhr beim Einparken in der Raueneggstraße mit seinem Pkw gegen einen abgestellten Mitsubishi. Um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 500 Euro kümmerte er sich nicht, weshalb nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt wird.

Ravensburg

Gebäude der dualen Hochschule beschmiert

Auf etwa 300 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag an der Hauswand der dualen Hochschule auf dem Marienplatz verursacht haben. Die Täter beschmierten die Wand mit schwarzer Farbe und malten mehrere Buchstaben auf. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung, Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Wangen

Fahrradfahrerin stößt mit Auto zusammen

Verletzt hat sich am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr eine Radfahrerin, die in der Karl-Saum-Straße mit einem Pkw kollidiert ist. Die 80 Jahre alte Pedelec-Fahrerin befuhr den Gehweg entlang der Straße, als dieser plötzlich endete. Ungebremst fuhr die Radlerin auf die Straße und stieß dabei mit dem Wagen einer 31 Jahre alten Opel-Fahrerin zusammen. Wegen ihrer Verletzung wurde die Rentnerin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.150 Euro geschätzt.

Isny

Ladendiebin in Kleidungsgeschäft

Mehrere Kleidungsstücke für Kinder hat eine Ladendiebin am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr aus einem Bekleidungsgeschäft in der Wassertorstraße gestohlen. Die Unbekannte wurde von einer Mitarbeiterin angesprochen, worauf sie die auf dem Arm getragene Bekleidung in eine Tasche steckte und die Wassertorstraße davonrannte. Laut der Zeugin soll es sich um eine 45 bis 60 Jahre alte und kräftige Frau gehandelt haben. Sie trug einen dunklen Zopf, ein weißes Oberteil und eine Jeans. Bei sich hatte sie eine Aldi-Tasche, in die sie das Diebesgut packte. Hinweise zu der Frau werden an das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07552/984-0 erbeten.

Argenbühl

Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver

Einen Kraftstofflaster überholt und dabei fast einen frontalen Verkehrsunfall verursacht hat am Donnerstag gegen 13 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der B 12 zwischen Isny und Lindau. Der bislang nicht bekannte Fahrer eines Kleinlastwagens setzte nach der Abzweigung nach Eisenharz zum Überholen den Tanklastzuges an. Da dieser erkannte, dass ein Fahrzeug im Gegenverkehr kam und es zu einer frontalen Kollision kommen würde, wich der 59 Jahre alte Tanklastfahrer in eine zufällig dort befindliche Parkbucht aus. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen des rücksichtslosen und gefährlichen Überholmanövers und bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des grauen Pkw im Gegenverkehr, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden.

Isny

Radler stürzt

Im Bereich des Fahrradparkplatzes auf dem Marktplatz ist am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr ein 59 Jahre alter Radfahrer beim Absteigen gestürzt. Der Mountainbiker fiel und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Wangen

Traktor streift Auto und flüchtet

Zwischen Ebersberg und Haslach ist ein Traktor-Fahrer am Donnerstag gegen 15 Uhr mit einem entgegenkommenden BMW zusammengestoßen und hat im Anschluss das Weite gesucht. Der BMW-Fahrer war in Richtung Ebersberg unterwegs, als ihm der Traktor fahrbahnmittig entgegenkam. Der Pkw-Lenker versuchte noch auszuweichen. Er streifte einen Leitpfosten, konnte aber eine seitliche Kollision mit der landwirtschaftlichen Maschine nicht verhindern. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Traktor-Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 bei der Polizei Wangen zu melden.

Bad Waldsee

Rad bricht und Radler stürzt

Verletzt hat sich ein Radfahrer, der am Donnerstag kurz vor 17 Uhr in Hopfenweiler auf der Kreisstraße zwischen Golfplatz und Kreisverkehr unterwegs war. Kurz vor dem Kreisverkehr brach der Rahmen des E-Bikes und der 70-Jährige kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik.

Aulendorf

Unfallflucht in Tiefgarage

In der Tiefgarage einer Klinik in der Schussenrieder Straße hat am Donnerstag zur Mittagszeit ein Autofahrer einen parkenden BMW angefahren und hat im Anschluss das Weite gesucht. Der Fahrer, der auf über 60 Jahre geschätzt wird, war in Begleitung einer Frau und eines Hundes, als er mit seinem hellen SUV gegen den geparkten Wagen fuhr. Er verursachte an dem Pkw einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise auf den SUV-Fahrer werden unter Tel. 07584/9217-0 an den Polizeiposten Altshausen erbeten.

Isny

Häusliche Auseinandersetzung

Nach einem Streit zwischen einem Ehepaar im Innenstadtgebiet ermittelt nun das Polizeirevier Wangen. Eine Frau hatte mit einem gerahmten Bild auf ihren Ehemann eingeschlagen und ihn dadurch verletzt, bevor sie ihn der Wohnung verwies. Dieser erstattete im Anschluss Anzeige wegen gefährlicher Köperverletzung gegen seine Frau.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell