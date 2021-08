Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener Radfahrer gelangt zur Anzeige

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 58-jähriger Radfahrer rechnen, der am Freitagmorgen gegen 0.30 Uhr volltrunken durch die Straßen Friedrichshafens fuhr. Die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen waren auf die auffällige Schlangenlinienfahrt des Mannes aufmerksam geworden und stellten bei der Kontrolle fest, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Nachdem die Atemalkoholmessung den Verdacht bestätigte und das Gerät knapp 2,3 Promille anzeigte, musste der 58-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Friedrichshafen

Entsorgte Zigarette Ursache für Einsatz

Ein Zigarettenstummel, der in einer Plastikflasche entsorgt wurde, löste am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr einen Einsatz der Feuerwehr aus. Die hinter einem Stromverteilerkasten liegende Plastikflasche hatte zu Schmoren begonnen und für eine Rauchentwicklung gesorgt. Eine Anruferin sah den Qualm im Bereich des Kastens und wählte den Notruf. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Friedrichshafen konnten nach kurzer Abklärung wieder abrücken. Zu einem Brand war es nicht gekommen.

Tettnang

Unbekannte gehen Geldautomaten an - Zeugen gesucht

An gleich zwei unterschiedlichen Tatorten versuchten Unbekannte am Donnerstag, Geldautomaten gewaltsam aufzubrechen. Gegen 2.15 Uhr versuchten die Täter an einem Automaten im Vorraum der Postfiliale in der Georgstraße ihr Glück. Mutmaßlich die gleichen Täter hatten es darüber hinaus am Donnerstag auch auf einen Geldautomaten eines Geldinstituts in der Schäferhofstraße abgesehen. In beiden Fällen blieben die Unbekannten beim Versuch, an Bargeld zu gelangen erfolglos, richteten bei ihrem Vorhaben jedoch erheblichen Sachschaden an. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07542/93710 zu melden.

Tettnang

Ausnüchterung bei der Polizei

Die Nacht zum Freitag in der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers in Friedrichshafen verbringen musste ein 35-jähriger Mann, der am Donnerstag mehrfach negativ in Erscheinung getreten war. Aufgrund seines alkoholisierten Zustandes wurde er wiederholt in eine Klinik eingeliefert, die er jeweils nach wenigen Stunden wieder verließ, um erneut auffällig zu werden. Als die Einsatzkräfte zum dritten Mal hinzugerufen wurden und der 35-Jährige weiterhin offensichtlich deutlich betrunken war, musste er die Polizei zur Verhinderung weiterer Einsätze zur Ausnüchterung begleiten.

Friedrichshafen

Einbruch

Nachdem sich ein Unbekannter zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Sportfreunde Friedrichshafen in der Waggershauser Straße verschafft hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Der Täter schob einen Rollladen hinauf und schlug die darunterliegende Fensterscheibe ein, durch die er daraufhin in den Gastraum einstieg. Dort wurde er den ersten Ermittlungen zufolge nicht fündig und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Personen, die im fraglichen Zeitraum in Tatortnähe Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Immenstaad

Auffahrunfall

Hoher Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 9.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 31 neu bei der Abfahrt zur Meersburger Straße. Ein 58-jähriger Audi-Fahrer hielt an der roten Ampel an. Dem dahinterfahrenden 40 Jahre alten Fahrer eines Schwertransport-Begleitfahrzeugs sowie dem folgenden 63-jährigen Lenker eines Schwerlastkrans gelang es nicht, rechtzeitig abzubremsen, sodass es in der Folge zu Auffahrunfällen kam. Während am robusten 60-Tonnen-Kran kein Sachschaden entstand, wird dieser am total beschädigten Begleitfahrzeug auf rund 3.000 Euro, am Audi auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zur Räumung der Unfallstelle kam ein Abschleppdienst hinzu, der sich um den nicht mehr fahrbereiten Mercedes des 40-Jährigen kümmerte.

Owingen

Brandgefahr verursacht

Mit einer Anzeige muss ein 91-jähriger Mann rechnen, der am Donnerstag gegen 10.45 Uhr durch das Verbrennen von Grünabfällen im Nahbereich eines Waldes einen Feuerwehreinsatz auslöste. Der Mann hatte das Feuer unangemeldet im Bereich des Auenwegs entfacht und dabei den Wind nicht berücksichtigt, sodass die Flammen drohten, auf den angrenzenden Wald überzugreifen. Aufgrund der Gefahr löschten die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Owingen das Feuer und verhinderten so womöglich einen größeren Sachschaden. Die Polizei Überlingen leitete gegen den 91-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässigen Herbeiführens einer Brandgefahr ein.

Salem

Ape beschädigt

Ein Unbekannter hat zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh versucht, die Beifahrertür einer in der Breslauer Straße abgestellten Piaggio-Ape aufzuhebeln. Dabei richtete der Täter Sachschaden im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich an. Der Polizeiposten Salem ermittelt wegen versuchten Diebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07553/82690 entgegen.

Überlingen

Fahnen abgerissen

Mehrere Werbe-Fahnen von einem Kiosk in der Bahnhofstraße haben Unbekannte zwischen Montag und Dienstag abgerissen und dabei mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/804-0 um sachdienliche Hinweise.

Uhldingen-Mühlhofen

Betrunken unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein Mazda-Fahrer am vergangenen Samstag gegen 16 Uhr deutlich verkehrsunsicher von der Seefelder Straße in Unteruhldingen in Richtung Oberuhldingen unterwegs war, ermittelt die Polizei. Ein Zeuge war auf die auffällige Fahrweise, bei der der Lenker in der Seefelder Straße wohl auch einen Unfall verursacht haben soll, aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den beschriebenen Mazda auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Bahnhofstraße Oberuhldingen feststellen und trafen auch den mutmaßlich verantwortlichen 41-jährigen Fahrzeugführer an. Bei der Kontrolle des Mannes, der mit zwei Kindern unterwegs war, fiel auf, dass er deutlich alkoholisiert war. Da die Atemalkoholmessung über 2 Promille ergab, musste er die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Neben der Untersagung der Weiterfahrt behielten die Polizeibeamten auch den Führerschein des Mannes ein. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Weitere Zeugen, die auf die auffällige Fahrweise des Mannes oder den 41-Jährigen und dessen Mazda auf dem Parkplatz in Oberuhldingen aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei der Polizei Überlingen zu melden.

Friedrichshafen

Fußgängerin von Pkw erfasst

Ein Verkehrsunfall, bei dem eine 25-jährige Fußgängerin Verletzungen erlitt, ereignete sich am Donnerstag gegen 17.45 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs Karlstraße / Seestraße. Ein 78-jähriger Mazda-Fahrer wollte den Kreisel in Richtung Bürgermoos verlassen und übersah dabei die Passantin auf dem Fußgängerüberweg. Die junge Frau wurde vom langsam fahrenden Wagen erfasst und musste nach medizinischer Erstversorgung zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Wagen des 78-Jährigen entstand rund 2.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell