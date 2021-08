Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autotür gegen fahrenden Pkw gestoßen

Beim Aussteigen einen nahenden Verkehrsteilnehmer übersehen und dadurch Sachschaden verursacht hat ein 50-Jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 16.45 Uhr in der Eugenstraße. Er hatte seinen Mercedes-Sprinter am Straßenrand abgestellt und stieß seine Tür beim Verlassen des Wagens gegen die Mercedes C-Klasse des vorbeifahrenden 67-Jährigen. Dabei richtete er Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro an. Verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Radfahrer stoßen zusammen

Beim Zusammenstoß zweier Radfahrer am Mittwoch gegen 11.45 Uhr im Bereich der Unterführung am Maybachplatz zog sich ein 68-jähriger Radler Verletzungen zu. Ein 33-Jähriger war mit seinem Zweirad vom Maybachplatz in Richtung Riedleparkstraße unterwegs und missachtete am Ende der Unterführung beim Linksabbiegen den Vorrang des von der Colsmanstraße entgegenkommenden Radfahrers. Infolge der Kollision stürzten beide Beteiligten zu Boden. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, musste der 68-Jährige nach medizinischer Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden fällt mit rund 200 Euro eher gering aus.

Friedrichshafen

Lastwagenfahrer fährt nach Unfall weiter

Mit einer Strafanzeige muss ein 65-jähriger Lastwagenfahrer rechnen, der am Mittwoch gegen 12.45 Uhr in der Teuringer Straße mit seinem Gespann einen geparkten Wagen touchiert und seine Fahrt anschließend einfach fortgesetzt hat. Beim Unfall hinterließ er einen Streifschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Eine aufmerksame Zeugin konnte das Ereignis beobachten, notierte das Lkw-Kennzeichen und verständigte die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen konnten den verantwortlichen Fahrer mittlerweile ermitteln und leiteten ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen ihn ein.

Friedrichshafen - Schnetzenhausen

Radfahrer bei Unfall verletzt

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Raderacher Straße ereignete, musste ein 59-jähriger Radfahrer mit Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Fahrradfahrer fuhr von Unterraderach kommend auf dem Geh- und Radweg in Richtung Kreisverkehr, als ihm ein 27-jähriger Fiat-Fahrer von einer Seitenstraße kommend die Vorfahrt nahm. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 59-Jährige, der einen Fahrradhelm trug, stark abbremsen und stürzte in der Folge über den Lenker zu Boden. Dabei zog er sich nach ersten Erkenntnissen Prellungen und eine Gehirnerschütterung zu. Am Rad des Gestürzten entstand geringer Sachschaden.

Friedrichshafen

Einbruchsversuch

Nach einem versuchten Einbruch in eine Gaststätte in der Hans-Schnitzler-Straße am Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Ein Unbekannter warf eine Scheibe mit einem größeren Stein ein und versuchte dann, durch das Fenster in das Gebäude zu gelangen. Nachdem beim Versuch einzusteigen der Alarm auslöste, flüchtete der Täter ohne Diebesgut. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die im fraglichen Zeitraum in Tatortnähe Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Gebäudefassaden beschmiert

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen und Nächten immer wieder Hausfassaden im Bereich der Turmgasse bemalt und dadurch Sachschaden verursacht. Für die Schmierereien verwendeten die Täter rote Farbstifte. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Frickingen

Vorfahrt missachtet

Eine verletzte Person und mehrere tausend Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 14 Uhr auf der L 201 zwischen Leustetten und Beuren ereignete. Ein 94-jähriger Opel-Fahrer fuhr von Steinenberg auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei den von links kommenden Mercedes eines 80-Jährigen. Durch die Kollision im Einmündungsbereich erlitt die 82-jährige Beifahrerin im Mercedes leichte Verletzungen. Der 94-jährige Unfallverursacher gab seine Fahrerlaubnis bei der Unfallaufnahme freiwillig an die Polizei ab.

Markdorf

Unfallflucht

Rund 2.500 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 13.30 Uhr und 16 Uhr, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken, an einem in der Straße "Zum Burgstall" geparkten Toyota Auris angerichtet. Da der Unfallverursacher anschließend einfach davonfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, hat der Polizeiposten Markdorf die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07544/96200 entgegen.

Salem

Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr in der Heiligenberger Straße ereignet. Eine Kia-Fahrerin hielt kurz nach dem Kreisverkehr am Fußgängerüberweg an. Während es der dahinterfahrenden Fiat-Lenkerin gelang, noch rechtzeitig abzubremsen, fuhr der folgende 21-Jährige mit seinem Renault auf und schob den Renault durch die Wucht des Aufpralls in den Kia. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Stetten

Heckenbrand

Weil ein Hobbygärtner versehentlich seine Thuja-Hecke in Brand gesetzt hatte, rückten Polizei und die freiwillige Feuerwehr Meersburg am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in den Braitenweg aus. Der 84-Jährige wollte unerwünschtes Gewächs unterhalb der Hecke mit einem Gasbrenner beseitigen. Ein zuvor verlegtes Schutzblech erfüllte bei plötzlich auftretenden Windböen seinen Zweck nicht, woraufhin die Hecke auf einer Länge von 10 Metern zu brennen begann. Die Löscharbeiten des Mannes wurden durch die eingetroffene Feuerwehr unterstützt. Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Hagnau

Pkw gerät in Gegenverkehr

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 zwischen Kirchberg und Hagnau ereignete. Eine 79-jährige Ford-Lenkerin war in Richtung Überlingen unterwegs und geriet aus bislang nicht bekannter Ursache in den Gegenverkehr, wo sie mit einem entgegenkommenden Wagen kollidierte. Beide Beteiligten waren zur Unfallzeit aufgrund zähfließenden Verkehrs mit sehr geringer Geschwindigkeit unterwegs. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall weiter fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag.

