Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Amtzell

Motorradfahrer kommt in Gegenverkehr

Mit einem Auto im Gegenverkehr zusammengestoßen ist am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr ein 24 Jahre alter Motorradfahrer auf der Kreisstraße zwischen Hannober und Amtzell. Der Zweiradlenker war in Richtung Amtzell unterwegs, als er auf Höhe von Blaser mit seiner Maschine auf die Gegenspur kam. Der entgegenkommende Ford-Fahrer wich aus, doch es kam zur seitlichen Kollision der Fahrzeuge. Der Motorradfahrer erlitt dabei schwere, der 31-jährige Pkw-Lenker leichte Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen wurde mit der Räumung der Straße beauftragt.

Leutkirch

Schrank bei Streit zerstört

Bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung, zu der die Polizei am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr anrücken musste, wurden in einer Wohnung im Bereich des Bahnhofs unter anderem ein Mann verletzt und ein Schrank zerstört. Ein 39 und ein 42 Jahre alter Mann gerieten derart in Streit, dass der Ältere den 39-Jährigen stieß und am Arm verletzte. Aus Wut schlug dieser gegen einen Schrank, sodass das Mobiliar zu Bruch ging. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung.

Bad Wurzach

Auto auf Firmenparkplatz zerkratzt

Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro ist am Mittwochmorgen zwischen 5 und 13 Uhr an einem Audi entstanden, der auf einem Parkplatz in der Oberlandstraße geparkt war. Ein unbekannter Täter zerkratzte das Fahrzeug im Heckbereich. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07564/2013 um sachdienliche Hinweise.

Ravensburg

Brandalarm in Humpis-Quartier

Im Museum Humpis-Quartier hat am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr der Brandalarm ausgelöst. Ein technischer Defekt am Dunstabzug-System wurde als Ursache ausgemacht, sodass die Feuerwehr nach kurzer Überprüfung abrücken konnte. Die Wehrleute waren mit 23 Einsatzkräften vor Ort.

Ravensburg

Mülleimer brennt

In der Gartenstraße ist am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr der Mülleimer an einer Bushaltestelle in Flammen aufgegangen. Eine noch brennende Zigarette setzte mehrere im Eimer befindliche Zeitungen in Brand. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg löschten die Flammen. Ein Schaden entstand nicht.

Ravensburg

Grundlos angegriffen

Ohne ersichtlichen Grund hat am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr in der Grüne-Turm-Straße ein 53-Jähriger auf eine Frau eingeschlagen. Der Angreifer trat von hinten an die Frau heran und schlug ihr mehrmals mit der Faust gegen den Kopf. Diese flüchtete sich in eine Bäckerei. Im Rahmen einer Fahndung griff eine Polizeistreife den Mann auf. Er wurde aufgrund seiner psychischen Verfassung in eine Fachklinik gebracht. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung zu.

Ravensburg

Beim Abbiegen mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen ist am Mittwoch gegen 13.30 Uhr ein Pkw-Lenker auf der Kreisstraße von Bernhofen nach Schmalegg. Der 22 Jahre alte VW-Fahrer kam vom Verbindungsweg aus Richtung Aulfingen und übersah beim Einfahren auf die Kreisstraße den 80 Jahre alten Zweiradlenker. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand bei der Kollision ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Ravensburg

Fahrt unter Drogen

Wegen Fahrens unter Drogen muss sich ein 22 Jahre alter Autofahrer verantworten, den eine Polizeistreife am Mittwochmorgen in der Brühlstraße kontrollierte. Der Fahrer war aufgefallen, da er während der Fahrt nicht angegurtet war. Als sich bei einer Überprüfung und einem Schnelltest Hinweise auf eine Rauschgiftbeeinflussung ergaben, musste er die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Er gelangt nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und des Verdachts des Rauschgiftbesitzes zur Anzeige. Da ihm zudem die Weiterfahrt untersagt wurde, verständigte er einen Bekannten, der zur Kontrollstelle gefahren kam. Da sich bei einer Überprüfung herausstellte, dass dieser nicht Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, gelangt der 25-Jährige wegen Fahrens ohne Führerschein zur Anzeige.

Wangen

Frau steuert bewusstlos gegen Hauswand

Einen Schutzengel hatte eine 75 Jahre alte Autofahrerin, die am Mittwoch gegen 12.30 Uhr während der Autofahrt auf der Kreisstraße bei Karsee bewusstlos wurde, gegen eine Hauswand steuerte und nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieb. Die Frau erlitt während der Fahrt einen medizinischen Notfall und verlor das Bewusstsein. Ihr Opel querte die Gegenfahrbahn und den Fußgängerweg, bevor er eine Böschung hinauffuhr. Dort streifte er erst einen Baum, überfuhr einen oberhalb der Böschung befindlichen Parkplatz und kam letztlich an der Wand eines ehemaligen Schulgebäudes zum Stehen. Die Frau kam wieder zu Bewusstsein, als ein Ersthelfer sie im Wagen ansprach. Sie wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. Während an dem Gebäude und dem Baum nur minimaler Schaden entstand, wird dieser am Opel auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den verunfallten Wagen.

Wangen

Radfahrerin stürzt

Leicht verletzt hat sich am Mittwochmorgen eine 56 Jahre alte Fahrradfahrerin, die in der Straße "Am Engelberg" von ihrem Pedelec gestürzt ist. Die Radlerin kam aus Richtung Deuchelried und bremste an einer Engstelle wegen eines entgegenkommenden Fahrzeuges ab. Als sie dem Fahrer des Fahrzeugs durch Zuwinken signalisieren wollte, dass sie ihn passieren ließ, verlor sie das Gleichgewicht und fiel vom Rad. Sie wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Weingarten

Betrunken Unfall verursacht

Zwei Verletzte und einen Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, den ein betrunkener Autofahrer am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr in der Altshauser Straße verursacht hat. Der 39 Jahre alte VW-Fahrer fuhr hinter zwei weiteren Fahrzeugen in Richtung Waldseer Straße und bemerkte nicht, dass der vor ihm fahrende BMW wegen des in die Herknerstraße abbiegenden Vorausfahrenden bremste. Der 39-Jährige fuhr ungebremst auf den BMW auf und verletzte dabei die 45 Jahre alte Beifahrerin und deren 16 Jahre alten Sohn. Der 50 Jahre alte BMW-Fahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die gerufenen Polizisten schnell, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung stand. Da ein Atemalkoholtest dies mit einem Wert von über 2,3 Promille bestätigte, brachten sie ihn zur Blutabnahme in ein Krankenhaus. Seinen Führerschein musste der Mann noch an Ort und Stelle abgeben. Er hat darüber hinaus noch mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Weingarten

Unfall an Kreuzung

Zwei Autos sind am Mittwochabend gegen 22 Uhr an der Kreuzung der Straße "Trauben" mit der Baienfurter Straße zusammengeprallt. Ein 78 Jahre alter Skoda-Fahrer kam aus Richtung Baienfurt und nahm beim Passieren der Straße "Trauben" einem Audi-Lenker die Vorfahrt. Dieser war in Richtung Briach unterwegs. An den Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Die Vorfahrt ist tagsüber durch eine Ampel geregelt, die zur Nachtzeit ausgeschaltet war.

Bad Waldsee

Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Roßberger Straße in Mennisweiler eingestiegen ist ein Einbrecher in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag. Der Täter schlug ein Küchenfenster ein und durchsuchte im Inneren mehrere Schränke und Schubladen. Was letztlich gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen, die nun der Polizeiposten Bad Waldsee führt. Hinweise auf den Täter werden unter Tel. 07524/4043-0 erbeten.

Weingarten

Ladendieb greift Verfolger an

Mit Glasflaschen beworfen hat ein 33 Jahre alter Ladendieb am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr einen Mann, der ihn nach dem Diebstahl verfolgt hat. Der Dieb fiel kurz zuvor auf, da er aus der Außenauslage eines Geschäfts in der Kirchstraße Waren einsteckte und davonging. Ein 41 Jahre alter Ladendetektiv bemerkte den Täter und nahm daraufhin die Verfolgung auf. Während er parallel die Polizei verständigte, stellte er den 33-Jährigen. Dieser griff kurzerhand in seine Tasche und bewarf seinen Verfolger mit leeren Glasfalschen, die glücklicherweise niemanden verletzten. Dem Detektiv gelang es, den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei in Schach zu halten. Der 33-Jährige wurde kurzzeitig festgenommen und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell