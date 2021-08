Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Diebe entwenden Schrottabfall

Wie jetzt erst zur Anzeige gebracht wurde, haben unbekannte Täter am 18.08.2021 von einem Firmengelände in der Hauptstraße in Laiz Metallschrott im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Die Unbekannten verschafften sich an dem Abend gegen 21 Uhr über die Feuerwehrzufahrt Zutritt zu dem Areal. Mittels einer Schubkarre transportierten sie unter anderem Kupferkabel ab. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

Sigmaringen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in der Anton-Günther-Straße entstanden. Eine 48-jährige Mazda-Lenkerin übersah beim Ausfahren aus einem Betriebsgelände den Mercedes eines 57-Jährigen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Sigmaringen

Diesel abgezapft - Zeugen gesucht

Rund 250 Liter Diesel im Wert von über 300 Euro hat ein bislang unbekannter Täter im Laufe der vergangenen Woche aus einem Bagger in der Hohenzollernstraße abgeschlaucht. Der Hitachi-Mobilbagger war zu diesem Zeitpunkt auf dem Verbindungsweg zwischen der Jugendherberge und der Fidelis-Schule abgestellt. Zeugen, die zwischen Mittwoch, 18.08.2021, 16 Uhr, und Mittwoch, 25.08.2021, 12.30 Uhr, im Umfeld des Baggers verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Fahrzeug entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls hat das Polizeirevier Sigmaringen eingeleitet, nachdem in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein VW Golf von einem Schulgelände in der Hohenzollernstraße entwendet wurde. Ein bislang unbekannter Täter hat sich ersten Erkenntnissen zufolge am frühen Mittwochmorgen Zutritt zu der Schule verschafft. Dort nahm der Unbekannte in einem Büro den Fahrzeugschlüssel des 15 Jahre alten Golf IV, den Garagenschlüssel sowie eine Digitalkamera an sich. In der Folge entwendete der Dieb den dunkelblauen Wagen aus der Garage und suchte damit das Weite. Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des VW, auf dessen beiden Vordertüren das Wappen des Landkreises Sigmaringen aufgebracht ist, werden unter Tel. 07571/104-0 entgegengenommen.

Krauchenwies

Betrunken Bauschutt entsorgt

Rund drei Promille Alkohol hatte ein 51 Jahre alter Pkw-Lenker intus, der am Samstagabend Bauschutt in der Ablach entsorgt hat. Ein Zeuge hatte den Mann gegen 21.30 Uhr beobachtet und die Polizei aufgrund der auffälligen Fahrweise verständigt. Die Beamten konnten den Pkw im Begegnungsverkehr sichten und versuchten, den 51-Jährigen zum Anhalten zu bewegen. Dieser stoppte seinen Wagen jedoch erst an seiner Wohnanschrift. Weil die Polizisten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen und ein Test den Alkoholkonsum bestätigte, veranlassten sie bei dem 51-Jährigen eine Blutentnahme in einer Klinik. Der Mann, der nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss nun mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und illegaler Müllablagerung in Gewässern rechnen.

Bad Saulgau

Zeugin verhindert Diebstahl

Dem beherzten Eingreifen einer Zeugin ist es zu verdanken, dass am Mittwoch gegen 13 Uhr ein Diebstahl verhindert wurde. Eine 32-jährige Frau befand sich auf einem Spielplatz im Gartenbereich der Sonnenhoftherme und hatte ihren Rucksack am Kinderwagen befestigt. Eine bislang unbekannte Diebin machte sich in einem vermeintlich unbeobachteten Moment an dem Rucksack zu schaffen. Die Zeugin sprach die Tatverdächtige an, woraufhin diese unverrichteter Dinge von dannen zog. Die Unbekannte war schwarz gekleidet und trug eine Mickey-Maus-Applikation auf ihrem Oberteil. Sie hatte langes, blondes Haar und trug goldene Ohrringe. Möglicherweise war sie in Begleitung eines Mannes, der mit einer hellen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet war. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/428-0 entgegen.

Ostrach

Beim Überholen ins Schleudern geraten - Fahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 62 Jahre alter Audi-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 15.20 Uhr. Der Mann fuhr auf der L 280 zwischen Tafertsweiler und Bolstern und überholte einen Lkw und einen Pkw. Vor einer langgezogenen Linkskurve scherte der 62-Jährige vor dem Pkw wieder ein und geriet mit den Rädern auf das rechte Bankett. In der Folge geriet sein Wagen ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Zu einer Berührung mit anderen Fahrzeugen kam es nicht. Die Freiwillige Feuerwehr Ostrach befreite den schwer verletzten Mann aus dem Fahrzeugwrack. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des Fahrzeugs, an dem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden ist. Der Flurschaden im angrenzenden Waldstück beträgt gut 1.000 Euro.

Pfullendorf

Schmierfinken unterwegs

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat der Polizeiposten Pfullendorf aufgenommen, nachdem Unbekannte innerhalb der letzten Wochen im Stadtgebiet einen Verteilerkasten und mehrere Altkleidercontainer mit Graffiti besudelt haben. Die unbekannten Täter sprühten mit schwarzer und gelber Farbe großflächig Buchstaben auf und richteten dadurch Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro an. Möglicherweise wurden die Täter bei den Containern in der Sigmaringer Straße gestört, weil sie ihr Werk dort nicht vollendet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07552/2016-0 entgegengenommen.

