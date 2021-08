Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Aichstetten

Ermittlungen wegen Drogenfahrt

Einen Autofahrer, der unter der Wirkung von Rauschgift stand, hat die Verkehrspolizei gestern am Eurorasthof aus dem Verkehr gezogen. Der 26 Jahre alte Mann war laut eigenen Angaben von der Schweiz zum Rasthof gefahren. Da sich Anzeichen für Drogenkonsum ergaben und ein Test dies bestätigte, musste der Mann zur genaueren Untersuchung Blut abgeben. Sollte sich der Verdacht bestätigen, hat er mit einer Anzeige zu rechnen. Da zudem eine Kleinmenge Rauschgift in seinem Auto gefunden wurde, kommt zudem noch eine Anzeige wegen Drogenbesitzes auf ihn zu.

Leutkirch

Auto angefahren und geflüchtet

Nach dem Verursacher eines Verkehrsunfalls sucht das Polizeirevier Leutkirch, nachdem dieser in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag im Unterzeiler Weg einen geparkten BMW angefahren hat. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Sachdienliche Hinweise zur Tat werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Ravensburg

Handgreiflicher Ehestreit auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in der Wangener Straße ist am Dienstagnachmittag ein Ehepaar aufeinander losgegangen. Die 55 Jahre alte Frau und ihr 92-jähriger Ehemann gerieten während der Autofahrt so aneinander, dass sie anhielten und es auf dem Parkplatz zu Handgreiflichkeiten kam. Unter anderem rangelten die beiden um die Gehhilfe des Mannes, was von mehreren Zeugen der Polizei gemeldet wurde. Die Beamten trennten die Eheleute. Es folgen nun Anzeigen wegen Körperverletzung.

Ravensburg

Betrunkener Radfahrer

In Oberhofen war in der Dienstagnacht um kurz vor Mitternacht ein Radfahrer unterwegs, der deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Eine Polizeistreife traf an der Tankstelle neben der Bundesstraße auf eine stark alkoholisierte Gruppe Jugendlicher. Da sich Hinweise ergaben, dass ein 17-Jähriger aus der Gruppe kurz zuvor mit einem Rad unterwegs war und ein Atemalkoholtest bei dem Heranwachsenden einen Wert von über zwei Promille ergab, musste er die Beamten zu einer Blutprobe begleiten. Dabei stolperte der Jugendliche wegen seiner erheblichen Alkoholisierung gegen den Streifenwagen und beschädigte ihn. Da bislang nicht geklärt ist, wem das herrenlose Rad gehört, nahmen es die Polizisten in Verwahrung.

Ravensburg

Kabeltrommel gegen Auto gerollt

In der Nacht zum Dienstag wurde in der Karmeliterstraße eine große Kabeltrommel gegen einen geparkten Pkw gerollt und dieser so beschädigt. Ein Unbekannter hat die Trommel mit einem Durchmesser von zweieinhalb Metern zum leicht ansteigenden Parkplatz gerollt, auf dem der Pkw des 82-Jährigen abgestellt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Wer Hinweise zu der Person geben kann, die die Trommel bewegt hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro dürfte am Dienstag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 33 auf Höhe von Dürnast entstanden sein. Ein 28 Jahre alter Hyundai-Fahrer erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrenden Autos bremsten und fuhr auf einen Ford auf, den er auf einen davor befindlichen Skoda aufschob.

Kißlegg

Versuchter Einbruch in Metzgerei

In eine Metzgerei in der Schloßstraße hat ein Unbekannter in der Nacht zum Montag versucht einzusteigen. Dem Täter misslang es, eine Tür zum Objekt aufzuhebeln, weshalb er unverrichteter Dinge von Dannen zog. Insgesamt entstand an der Tür ein Schaden von 1.000 Euro. Der Polizeiposten Vogt ermittelt und schließt einen Zusammenhang zum Einbruch in ein Geschäft in der Immenrieder Straße (wir berichteten) nicht aus. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07529/971560 erbeten.

Weingarten

39-Jähriger wegen Drogenhandels in Untersuchungshaft

Drogenfahnder des Polizeireviers Ravensburg haben am Freitag bei einem 39-Jährigen eine größere Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen in einer Unterkunft an und fanden in seiner Tasche knapp 70 Gramm Amphetamin, knapp 50 Gramm Marihuana sowie acht Ecstasy-Tabletten. Da gegen den Mann bereits ein Haftbefehl wegen gewerbsmäßigem unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge bestand, wurde er dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und im Anschluss daran in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Auch wegen des neuen Drogenfunds muss sich der 39-Jährige nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln verantworten.

Weingarten

Frau in Polizeigewahrsam

In einer Arrestzelle der Polizei hat eine 38-Jährige die Nacht zum Mittwoch verbracht. Vorrangegangen waren drei Anrufe der Frau beim Notruf, bei der sie Notlagen vortäuschte. Die stark alkoholisierte Frau wurde letztlich, da mit weiteren Störungen zu rechnen war, in Gewahrsam genommen. Sie hat nun die Kosten für die unfreiwillige Übernachtung zu tragen.

Weingarten

Ladenbesitzerin angegriffen

Mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat ein 61 Jahre alter Mann am Dienstagnachmittag die Inhaberin eines Ladengeschäfts in der Waldseer Straße. Der alkoholisierte Mann betrat gegen 15.30 Uhr das Geschäft, zeigte sich gegenüber der Frau unflätig und beleidigte sie. Als die 48-Jährige ihn des Ladens verwies, griff der Alkoholisierte sie unvermittelt an. Er hat sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten.

Weingarten

Tresor gestohlen

Aus einer Lagehalle in der Bahnhofstraße hat in der Nacht zum Dienstag ein Einbrecher einen kleinen Wandtresor gestohlen. Der Täter schlug ein Fenster ein, um in die Halle zu gelangen. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise.

Boms

"Regiomat" aufgebrochen

Einen Selbstbedienungsautomaten mit regionalen Produkten haben zwei Unbekannte am frühen Montag um kurz nach 1 Uhr demoliert. Die Täter schlugen auf die eingebaute Kasse und den Einwurfschacht ein und entwendeten den darin befindlichen Bargeldbetrag. Der Polizeiposten Altshausen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nach den beiden Tätern, die als etwa 175 cm groß beschrieben werden. Während der eine ein schlanke Figur hatte und zur Tatzeit eine schwarze Jogginghose, ein schwarzes Kapuzenshirt mit der Aufschrift "Puma" und helle Handschuhe und Schuhe trug, wird der andere als breitschultrig beschrieben. Er trug ebenfalls eine schwarze Jogginghose und ein helles Kapuzenshirt. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07584/9217-0 erbeten.

