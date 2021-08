Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fahrzeug überschlägt sich - zwei Verletzte

Mutmaßlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand ein 18-jähriger Pkw-Lenker, als er am Dienstag gegen 20.45 Uhr mit seinem Pkw von der Straße abkam. Der junge Fahrer war zusammen mit seinem 17-jährigen Beifahrer auf der K 8279 von Langenhart in Richtung Gutenstein unterwegs. In einer Rechtskurve kam er mit seinem BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte einige Meter weiter gegen einen Erdwall, woraufhin sich der Wagen mehrmals überschlug. Sowohl der 17-Jährige als auch der Unfallverursacher erlitten leichte Verletzungen und wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am BMW entstand indes wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei dem 18-Jährigen deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest, weshalb sie zwei Blutentnahmen veranlassten. Den Führerschein des Fahranfängers beschlagnahmten die Polizisten. Der junge Mann muss nun unter anderem mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

Scheer

Unfallverursacherin meldet sich 16 Stunden später

Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen gegen eine 18 Jahre alte Autofahrerin eingeleitet. Die junge Frau war am Dienstag gegen 0.30 Uhr in der Schloßsteige mit ihrem Opel gegen einen geparkten BMW geprallt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, suchte sie zunächst das Weite. Gegen 16.30 Uhr meldete die 18-Jährige den Unfall schließlich beim Polizeirevier Sigmaringen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Besitzer des BMW bereits Strafanzeige erstattet. Die Fahranfängerin hat nun mit entsprechenden Konsequenzen zu rechnen.

Gammertingen

Dieb entwendet Einkaufskorb

Einen Einkaufskorb samt Geldbörse und Brillenetui hat am Montag gegen 11 Uhr ein bislang unbekannter Täter vor einem Discounter in der Sigmaringer Straße entwendet. Eine 81 Jahre alte Frau war damit beschäftigt, einen Karton in ihren Wagen zu laden, als der Unbekannte ihren Korb kurzerhand aus dem Einkaufswagen entwendete. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Dieb geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 beim Polizeiposten Gammertingen zu melden.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Einen in der Gutenbergstraße geparkten VW Polo hat im Zeitraum von Montag bis Dienstag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unbekannte streifte den VW offensichtlich beim Vorbeifahren und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um den Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern. Zeugenhinweise und Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Pfullendorf

Fußgängerin von Fahrradfahrerin angefahren

Leichte Verletzungen trug eine 82 Jahre alte Fußgängerin nach einem Unfall am Montag gegen 12 Uhr davon. Die Seniorin war zu Fuß in der Roßmarktgasse unterwegs, als eine 40-Jährige mit ihrem Fahrrad die abschüssige Straße befuhr. Weil die Bremsen an ihrem Zweirad defekt waren, warnte die 40-Jährige die Seniorin mehrmals und kollidierte schließlich mit ihr. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Radfahrerin.

Herdwangen-Schönach

Europaletten entwendet

Europaletten im Wert von über 2.700 Euro haben Unbekannte am vergangenen Wochenende von einem Grundstück in Heggelbach entwendet. Um den Stapel von mehr als 600 Paletten zu entwenden, mussten die unbekannten Täter zunächst andere Paletten, die mit Pflastersteinen bestückt waren, zur Seite schieben. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter entsprechendes Gerät benutzten. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Wald

Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro hat am Dienstag kurz nach 16 Uhr ein Auffahrunfall gefordert. Eine 24 Jahre alte BMW-Fahrerin erkannte auf der L 195 zwischen Wald und Walbertsweiler zu spät, dass eine vorausfahrende 54-Jährige mit ihrem VW verkehrsbedingt bremsen musste. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

Landkreis Sigmaringen

Zwei weitere Termine für die Marktstand-Aktion des Polizeipräsidiums Ravensburg

Um die Bürgerinnen und Bürger über wichtige Themen aus der Kriminal- und Verkehrsunfallprävention zu informieren, sind Polizeibeamte des Referats Prävention derzeit auf den Wochenmärkten in der Region unterwegs. Im Landkreis Sigmaringen sind die Beamten neben den bereits bekannten Terminen an zwei weiteren Tagen jeweils von etwa 8 bis 12 Uhr auf folgenden Wochenmärkten präsent:

- Krauchenwies, 01.09.2021 - Mengen, 07.09.2021

Die Marktstand-Aktion ist für alle Interessierten ein kostenloser Service des Polizeipräsidiums Ravensburg. Eine Vielzahl von Flyern und Broschüren zu den verschiedenen Themenbereichen runden das Informationsangebot ab. Hinweis: Bei widriger Witterung können Termine kurzfristig entfallen.

