Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autoscheibe eingeschlagen Eine Autoscheibe eines auf dem Parkplatz Hinterer Hafen geparkten Renault hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen mutwillig eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Der Polizeiposten Altstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/36142-0 entgegen.

Friedrichshafen - Ailingen

SUP aus Tiefgarage gestohlen Ein dreister Dieb hat sich zwischen Sonntagabend und Montagmittag Zutritt zu einer Tiefgarage im Birkhuhnweg verschafft und daraus ein Stand-Up-Paddle-Bord gestohlen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum blau-weiß-grauen aufblasbaren SUP der Marke Firefly geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Unfallflucht - Zeugen gesucht Auf rund 800 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein Unbekannter zwischen Sonntagabend und Montagmorgen an einem in der Olgastraße geparkten Jaguar CF1 hinterlassen hat. Da der Unfallverursacher danach offensichtlich einfach weiterfuhr, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang - Dieglishofen

Motorradfahrer stürzt - Verdacht von Betäubungsmitteleinfluss Leichte Verletzungen zog sich ein 18-jähriger Motorradfahrer zu, als er am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr im Bereich des Aussichtspunkts am Hopfenpfad stürzte. In einer Rechtskurve war er in den Schotterstreifen neben der Fahrbahn geraten und verlor beim Versuch zu bremsen die Kontrolle. In der Folge kam er zu Fall und schlitterte mit seinem Zweirad über die Fahrbahn, wobei seine Maschine gegen ein geparktes Motorrad und ein Auto prallte. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht einer aktuellen Drogenbeeinflussung des 18-jährigen Lenkers. Ein Krankenwagen brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik, wo auch die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. An den drei Fahrzeugen entstand jeweils rund 1.000 Euro Sachschaden. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Tettnang - Tannau

Auto überschlägt sich Glück im Unglück hatte ein 18-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 15.15 Uhr auf der K 7711 beim Loderhof ereignete. Der junge Mazdafahrer war auf der schmalen Straße mutmaßlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit in Richtung Laimnau unterwegs. In einer Kurve übersah er einen entgegenkommenden Lastwagen zu spät, lenkte seinen Wagen in die Böschung, wo sich dieser überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der 18-Jährige konnte aus seinem Wagen befreit werden und wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Um den Mazda kümmert sich ein Abschleppdienst. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Den jungen Mann erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Eriskirch

Traktorunfall Nicht angepasste Geschwindigkeit war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr in der Friedrichshafener Straße ereignet hat. Eine 23-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Traktor-Gespann nach rechts in die Schussenstraße abbiegen. Aufgrund der zügigen Fahrweise kippte die landwirtschaftliche Maschine samt angehängtem Heuwender um. Die junge Frau hatte Glück im Unglück und verletzte sich bei dem Unfall nur leicht. Während sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, richteten die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Eriskirch, unter Mithilfe eines weiteren Traktorfahrers, das beschädigte Gespann wieder auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf einen hohen vierstelligen Euro-Betrag. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen war die Friedrichshafener Straße für rund eine Stunde voll gesperrt.

Oberteuringen

Gegenverkehr ausgewichen - Polizei sucht Zeugen Nach einem Verkehrsunfall, den mutmaßlich eine bislang nicht bekannte Fahrerin eines weißen MINI auf der K 7735 zwischen Oberteuringen und Ittenhausen verursacht hat, ermittelt die Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht Zeugen. Wie eine 29-Jährige über die Internetwache mitteilte, sei sie am Montag gegen 16.45 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse in Richtung Ittenhausen unterwegs gewesen, als ihr die Mini-Fahrerin auf ihrer Fahrspur entgegen kam. Nur durch ein Ausweichmanöver habe die 29-Jährige einen Frontalzusammenstoß verhindern können. Wie sie schreibt, habe sie in der Folge jedoch selbst die Kontrolle über ihren Wagen verloren, schleuderte über die Fahrbahn und kam in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Die MINI-Fahrerin setzte derweil ihre Fahrt unbehelligt fort. Durch das Manöver erlitt die Mercedesfahrerin leichte Verletzungen. Personen, die Zeugen des Unfalls wurden oder sonst sachdienliche Hinweise zum weißem MINI mit Ravensburger Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzten. Darüber hinaus rät die Polizei dazu, in dringenden Fällen unverzüglich den Notruf zu wählen. Nur so kann ein sofortiges Tätigwerden der Ermittler ohne größeren Zeitverzug gewährleistet werden.

Überlingen

Motorradfahrer bei Unfall verletzt Die Vorfahrt eines Motorradfahrers missachtet hat am Dienstag gegen 17.45 Uhr ein Mercedes-Lenker im Bereich der Aufkircher Straße. Der 68-jährige Autofahrer fuhr aus Richtung Überlingen nach links auf die abknickende Vorfahrtsstraße ein und übersah hierbei den 23-jährigen Zweiradfahrer, der in Richtung Bundesstraße unterwegs war. Der junge Motorradfahrer stürzte und prallte zusammen mit seiner Maschine in die Mercedes-Front. Dabei zog er sich lediglich leichte Verletzungen zu und musste zur ambulanten Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand etwa 1.500 Euro, am Motorrad rund 5.000 Euro Sachschaden.

Überlingen

Auto touchiert und weggefahren Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, nachdem ein Unbekannter zwischen Sonntagabend und Dienstagfrüh in der Nußdorfer Straße einen am Fahrbahnrand geparkten VW UP angefahren hat. Trotz verursachten Sachschadens in Höhe von rund 1.000 Euro flüchtete der Unfallverursacher im Anschluss, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das ebenfalls abgerissene Kennzeichen des VW konnte zusammengefaltet in einem angrenzenden Busch aufgefunden werden. Personen, die im Tatzeitraum im Bereich der Nußdorfer Straße Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit den Ermittlern der örtlichen Polizei in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Autos zerkratzt Sachschaden verursachten Unbekannte, als sie in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagabend zwei Pkw mutwillig beschädigt haben. In der Münsterstraße sowie in der Johann-Kraus-Straße zerkratzten die Täter zwei Autos und verursachten dabei mehrere tausend Euro Sachschaden. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt einen Tatzusammenhang aufgrund des Schadensbildes nicht aus. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei zu wenden.

Uhldingen - Mühlhofen

Brand in Kleidungsgeschäft Ein technischer Defekt war mutmaßlich die Ursache für den Brand in einem Kleidungsgeschäft am Dienstag gegen 13.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Angestellte der Filiale stellten zunächst einen Stromausfall fest und vernahmen kurze Zeit später starke Rauchentwicklung ausgehend von einem Sicherungskasten im Bereich des Lagers. Die verständigten Wehrleute mussten ein Tor aufbrechen, um an die Brandstelle zu gelangen und konnten dort das Feuer dort rasch löschen. Während der Gebäudeschaden nach ersten Einschätzungen auf rund 30.000 Euro beziffert wird, muss auch der gesamte Textilbestand der Filiale im Wert eines niedrigen fünfstelligen Euro-Betrags, aufgrund der Rauch- und Rußentwicklung, durch einen Gutachter auf Verwertbarkeit geprüft werden. Im Rahmen des Einsatzes, bei dem neben der Polizei rund 40 Kräfte der Feuerwehren Uhldingen-Mühlhofen, Daisendorf und Überlingen sowie mehrere Rettungsdienste vor Ort waren, war die Bahnhofstraße, sowie der angrenzende Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters zeitweise vollständig gesperrt. Personen kamen beim Brand glücklicherweise nicht zu Schaden.

Markdorf

Unbekannte betätigen Brandmelder ohne ersichtlichen Grund - die Polizei ermittelt Zu einem Brandalarm rückten am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf sowie die Polizei Überlingen in die Ravensburger Straße aus. Wie die Ermittlungen am dortigen Parkhaus Bischofsschloss ergaben, hatte ein Unbekannter den Alarm offensichtlich mutwillig durch Einschlagen des Handmelders betätigt, ein Brand konnte nicht festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Nothilfemitteln eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

Spielhaus für Kindergarten mutwillig zerstört Der sinnlosen Zerstörungswut Unbekannter fiel ein Holzhaus, das eigentlich einem Kindergarten übergeben werden sollte, auf dem Pausenhof der Grundschule in der Pestalozzistraße zum Opfer. Das Spielhäuschen war unmittelbar vor den Sommerferien dort abgestellt worden und wurde am Montag völlig zerstört und niedergebrannt vorgefunden. Im Vorfeld hatte man versucht, durch das Aufstellen von Bauzäunen Vandalismus im Bereich der Schule während der Ferienzeit zu verhindern. Neben dem abgebrannten Holzhäuschen war in den vergangenen Wochen immer wieder zu verzeichnen, dass sich Jugendliche am Abend dort aufhielten und ihren Unrat hinterließen. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07544/96200 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell