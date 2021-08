Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auseinandersetzung in der Seebruckstraße

Leicht verletzt worden ist am frühen Sonntag ein 24 Jahre alter Mann, nachdem er sich mit einem bislang Unbekannten in der Seebruckstraße geprügelt hat. Zuvor war es in einer Gaststätte um kurz nach 2 Uhr zu einem Streit zwischen den Männern gekommen, in dessen Verlauf der Angreifer den 24-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf schlug. Dieser stürzte daraufhin und riss den Unbekannten mit sich. Aus einer Rangelei am Boden befreite sich der Angreifer, stand auf und trat nach dem Gesicht des 24-Jährigen, bevor er zu Fuß flüchtete. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Ravensburg

Fahren unter Drogeneinfluss

Wegen des Verdachts, unter Rauschgifteinfluss seinen Pkw gelenkt zu haben, ermittelt das Polizeirevier Ravensburg gegen einen 31-Jährigen. Der Fahrer geriet am Montagabend in der Kemmerlanger Straße in eine Polizeikontrolle. Nachdem er Anzeichen für Drogenkonsum zeigte und auch ein Schnelltest positiv ausfiel, musste er seine Autoschlüssel abgeben und die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.

Ravensburg

Unfallflucht in Marktstraße geklärt

Dank der Hilfe eines Zeugen konnte die Verursacherin eines Verkehrsunfalls, die im Nachhinein flüchtete, ermittelt werden. Die 44 Jahre alte Frau touchierte mit ihrem VW bei Ausparken einen Fiat und fuhr im Anschluss davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Zeuge, der durch das Unfallgeräusch auf den Vorfall aufmerksam wurde, informierte die Besitzerin des angefahrenen Wagens. Da bei einer Überprüfung passende Unfallspuren am VW entdeckt wurden, kommt auf die 44-Jährige nun eine Anzeige zu.

Ravensburg

Diesel abgepumpt

Bereits in der Nacht zum Donnerstag hat ein Dieb aus einem abgestellten Traktor insgesamt 180 Liter Treibstoff entwendet. Der Täter pumpte den Diesel aus der landwirtschaftlichen Maschine ab, die zu der Zeit in Hergottsfeld abgestellt war. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Diebstahls, Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Leutkirch

Unfall auf Höhe von Baustelle

Nach einem Fahrspurwechsel auf der Autobahn 96 sind am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Ein 25 Jahre alter Kleinlastwagenfahrer musste auf seinem Weg in Richtung Lindau wegen einer Wanderbaustelle von der linken auf die rechte Spur wechseln. Wegen des Verkehrs bremste er ab. Dies registrierte ein hinterherfahrender 42-jähriger Seat-Lenker zu spät und fuhr auf. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro. Die Beteiligten wurden nicht verletzt.

Isny

Erneuter Brandalarm in Kurhaus

Zum wiederholten Male löste am frühen Dienstag um kurz nach Mitternacht ein Brandmelder im Kurhaus aus, sodass Feuerwehr und Polizei anrücken mussten. Nach kurzer Überprüfung ergab sich, dass der Alarm fälschlicherweise auslöste, sodass die Wehrleute schnell wieder abrücken konnten.

Kißlegg

Einbruch

In ein Geschäft in der Immenrieder Straße ist am vergangenen Wochenende ein Einbrecher eingestiegen. Der Täter versuchte, ein Fenster zu einem Büro aufzuhebeln. Als ihm das misslang, schlug er die Scheibe kurzerhand ein und gelangte so ins Gebäude. Auf seiner Suche nach Beute durchwühlte er mehrere Räume, bevor er sich mit einer Bargeldsumme, die er in einer Geldkassette fand, aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen des Einbruchs, Hinweise werden unter Tel. 07529/971560 erbeten.

Vogt

Vorfahrt missachtet

An der Einmündung der Mozartstraße in die Ravensburger Straße hat am Montagnachmittag eine Autofahrerin einen Verkehrsunfall verursacht. Die 57 Jahre alte Seat-Fahrerin wollte nach links abbiegen und nahm dabei einer VW-Lenkerin die Vorfahrt, die die Ravensburger Straße entlangfuhr. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Baindt

Alkoholisiert am Steuer

Wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt muss ein 54 Jahre alter Autofahrer, der am Montagabend in der Wickenhauser Straße kontrolliert wurde, mit einer Strafanzeige rechnen. Eine Polizeistreife stoppte den Mann. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von über einem Promille anzeigte, wurde ihm in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Die Beamten untersagten dem 54-Jährigen die Weiterfahrt.

Berg

Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro ist am Montagnachmittag auf der B 32 bei Weingarten entstanden. Auf der Brücke über die B 30 erkannte eine 63 Jahre alte VW-Fahrerin zu spät, dass ein vorausfahrender Citroen-Lenker langsamer fuhr. Bei der Kollision der beiden Pkw wurde niemand verletzt.

