Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auto zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand einen in der Schloßstraße geparkten Opel Astra zerkratzt hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung werden durch das Polizeirevier Friedrichshafen geführt. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

Friedrichshafen

Gewahrsam

In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Friedrichshafen endete die Nacht auf Dienstag für einen 35-jährigen Mann, der gegen 1.30 Uhr vor einer Gaststätte in der Friedrichstraße für Ärger sorgte. Der ungebetene Gast wollte trotz Aufforderung des Betreibers nicht gehen, weshalb die Polizei um Unterstützung gerufen wurde. Da der 35-Jährige, der deutlich alkoholisiert war, die Nachtruhe der Anwohner lautstark störte, erteilten ihm die Beamten einen Platzverweis. Da er sich weigerte zu gehen und aufgrund seines uneinsichtigen Verhaltens von weiteren Störungen ausgegangen werden musste, nahmen ihn die Polizisten schlussendlich in Gewahrsam. Auf den 35-jährigen Mann kommen nun die Übernachtungskosten und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu.

Kressbronn

Jugendlicher randaliert

Offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein alkoholisierter 16 Jahre alter Jugendlicher am späten Montagabend gegen 22.30 Uhr, als er im Bereich des Campingplatzes Gohren randalierte und Passanten beleidigte. Er schrie herum, bespuckte ein Auto und trat auf einen Pkw, ein Fahrrad sowie aufgestellte Restaurantschilder ein. Einem mutigen Passanten gelang es, gemeinsam mit mehreren Campingplatz-Angestellten, den 16-Jährigen zu bändigen, damit dieser seine Tour der Zerstörung nicht fortsetzen konnte. Beim beherzten Eingreifen wurde ein 19-Jähriger leicht verletzt, ein 60-jähriger stürzte aufgrund der heftigen Gegenwehr des Jugendlichen unglücklich und musste mit nicht näher bekannten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die verständigten Polizeibeamten stellten bei dem jungen Mann, der darüber hinaus seine Kontrahenten beleidigt hatte, einen Atemalkoholwert von 1,4 Promille fest. Der Randalierer wurde im Anschluss einer Angehörigen übergeben. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

Friedrichshafen

PKW-Außenspiegel mutwillig beschädigt

Nachdem ein Unbekannter in der Zeit zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Montag, 11 Uhr, die Außenspiegel zweier in der Bismarckstraße geparkter Autos mutwillig beschädigt hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Pkw prallt in Leitplanke

Rund 4.000 Euro Sachschaden entstand am Montagabend gegen 20.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 Höhe Friedrichshafen-Ost. Eine 25-jährige Dacia-Lenkerin war in Richtung Lindau unterwegs und schätzte ihren Angaben zufolge ein Fahrmanöver auf der Gegenfahrbahn falsch ein. Daraufhin lenkte sie reflexartig nach rechts ein und prallte in die Leitplanke. Die junge Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Schaden an der Leitplanke entstand nach ersten Erkenntnissen nicht, lediglich der Wagen wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

Oberteuringen

Vorfahrt missachtet

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 14.45 Uhr auf der L 329 zwischen Waltenweiler und Oberteuringen bei Blankenried ereignete. Ein 59-Jähriger fuhr mit seinem VW-Caddy von Ailingen kommend an die Einmündung heran und übersah beim Einfahren auf die Vorfahrtsstraße den in Richtung Oberteuringen fahrenden VW Golf einer 63-Jährigen. Durch den folgenden heftigen Zusammenstoß schleuderte der Golf über die Straße und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Sowohl der Unfallverursacher, die 63-jährige Fahrerin und deren 35 Jahre alter Beifahrer erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der VW Caddy als auch der VW Golf waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Kressbronn

Verkehrsunfallflucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter am Sonntag zwischen 17.25 Uhr und 19.20 Uhr an einer Mercedes B-Klasse, die auf dem Besucherparkplatz einer Gaststätte in der Bodanstraße geparkt stand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und schließt nicht aus, dass der Schaden durch einen Fahrradfahrer entstanden sein könnte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Langenargen - Oberdorf

Wohnmobil aufgebrochen und durchwühlt

Ein Unbekannter hat sich in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmittag gewaltsam Zutritt zu einem im Lehenweg abgestellten Wohnmobil verschafft. Im Fahrzeug durchwühlte er das Handschuhfach, wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch wohl nicht fündig und verließ das Fahrzeug ohne Diebesgut. Durch das Aufbrechen der Tür entstand Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Immenstaad

Unfallflucht

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht haben die Ermittler des Polizeipostens Immenstaad aufgenommen, nachdem ein Unbekannter am Samstag zwischen 15 und 19 Uhr einen vor einem Geldinstitut in der Hauptstraße geparkten Mercedes GLE angefahren und anschließend das Weite gesucht hat. Den Spuren zufolge dürfte es sich bei dem Wagen des Unfallverursachers um ein weißes Fahrzeug handeln. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Meckenbeuren

Wahlplakat unberechtigt entsorgt

Strafrechtlich zu verantworten hat sich ein 20-Jähriger, der am Montagvormittag in der Brochenzeller Straße ein Wahlplakat abgeschnitten und im Mülleimer entsorgt hat. Ein Zeuge hatte den jungen Mann bei der Tat beobachtet und die Polizei verständigt. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten den 20-Jährigen antreffen, der die Tat einräumte. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das durch die Kriminalpolizei Friedrichshafen geführt wird.

Überlingen - Nußdorf

Geldbeutel aus Haus gestohlen

Auf dreiste Art und Weise einen Geldbeutel aus einem Wohnhaus in der Straße "Zum Karpfen" gestohlen hat ein bislang unbekannter Dieb am Montag gegen 16.30 Uhr. Durch die offenstehende Eingangstüre hatte sich der Täter heimlich Zutritt zum Haus verschafft und flüchtete mit der gestohlenen Geldbörse in Richtung eines Lebensmittelgeschäfts, als die Hausbewohnerin auf den Fremden aufmerksam wurde. Die polizeiliche Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Der Dieb wird als 20 bis 25 Jahre alter Mann mit dunklem gelocktem Haar beschrieben. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung. Zudem fiel ein Tattoo auf seinem Unterarm auf. Nachbarn hatten nach den ersten Erkenntnissen ebenfalls Kontakt zum Täter, der angab, Spenden für einen Zirkus zu sammeln. Die Polizei Überlingen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Sekundenschlaf am Steuer - Frontalunfall

Sekundenschlaf war mutmaßlich die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 13.30 Uhr auf der L 200 zwischen Überlingen und Lippertsreute ereignet hat. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem VW Tiguan in Richtung Überlingen und geriet auf Höhe Bambergen in einer langgezogenen Rechtskurve in den Gegenverkehr. In der Folge kollidierte er frontal mit dem VW Caddy einer entgegenkommenden 33-Jährigen. Der Unfallverursacher sowie die Frau und deren zwei und vier Jahre alten Kinder, die mit im Caddy saßen, mussten nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht werden. Alle Beteiligten erlitten nach dem jetzigen Stand eher leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Auf den 22-Jährigen, der angab, hinterm Steuer eingeschlafen zu sein, kommt ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Darüber hinaus beschlagnahmten die Ermittler seinen Führerschein.

Überlingen

Schwelbrand

Ein Schwelbrand in einer Zwischendecke hat am Montag gegen 9.30 Uhr einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei ausgelöst. In einem Wohnhaus in der Straße "Zum Karpfen" entwickelte sich mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ein Feuer. Die Wehrleute konnten die Flammen durch Entfernen der Zwischendecke löschen. Der Sachschaden beträgt rund 50.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Die betroffene Wohnung ist vorübergehend nicht bewohnbar.

Markdorf

Person zusammengeschlagen - Polizei ermittelt

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat der Polizeiposten Markdorf gegen eine vierköpfige Personengruppe eingeleitet. Die vier Tatverdächtigen sollen am Samstag kurz vor Mitternacht vor dem Proma in der Hauptstraße einen 24-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen angegriffen haben. Einer der Angreifer soll mit einem Baseballschläger auf das Opfer eingeschlagen haben, ein weiterer mit der Faust. Der 24-Jährige wurde nach dem Vorfall von einem Bekannten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei erhofft sich Hinweise zu den drei männlichen und einer weiblichen Tatverdächtigen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07544/96200 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Quad-Fahrerin erleidet bei Unfall schwere Verletzungen

Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen musste eine 59-jährige Quad-Lenkerin am Montag gegen 14.30 Uhr mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 68 Jahre alter VW-Fahrer wollte von dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Schiggendorf und Mühlhofen nach rechts in Richtung Hallendorf abbiegen. Beim Ausholen geriet er zu weit auf die linke Spur und übersah die entgegenkommende 59-Jährige mit ihrem Gefährt. Bei der Kollision wurde das Quad von der Fahrbahn geschleudert und kippte um. Während am VW Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstanden ist, beträgt dieser am Quad etwa 3.000 Euro.

