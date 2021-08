Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Beim Ausparken mehrere Autos beschädigt

Bei Ausparken aus einer Parklücke auf einem Parkplatz in der Hohenzollernstraße hat ein 71-Jähriger mit seinem Renault Clio am Montagmittag fünf umstehende Fahrzeuge beschädigt. Insgesamt entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Der Unfallverursacher habe eigenen Angaben zufolge die Bremse mit der Kupplung verwechselt. Da Polizeibeamte bei der Unfallaufnahme eine gesundheitliche Beeinträchtigung als Unfallursache nicht ausschließen konnten, untersagten sie dem 71-Jährigen die Weiterfahrt und regten eine Überprüfung durch die Führerscheinstelle an.

Sigmaringen

Verkehrsunfall beim Ausparken

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro entstand am Montagabend bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "In der Au". Der 19-jährige Fahrer eines Audi übersah beim Ausparken aus einer Parklücke einen hinter sich fahrenden Renault Clio, weshalb es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht - die Polizei bittet um Hinweise

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montag zwischen 11.30 und 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "In der Au". Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte hierbei einen geparkten VW Polo, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07571/104-220 um sachdienliche Hinweise.

Scheer

Diebstahl von Solarpaneelen - die Polizei bittet um Hinweise

Mehrere Solarpaneele sowie eine Enthärtungsanlage im Gesamtwert eines fünfstelligen Euro-Betrags wurden im Zeitraum von Samstag bis Montag von bislang unbekannten Tätern in der Mengener Straße entwendet. Die Ware war frei zugänglich auf einem Anhänger im Hinterhof eines Gebäudes gelagert, das derzeit saniert wird. Der Polizeiposten Mengen bittet Zeugen unter Tel. 07572/5071 um sachdienliche Hinweise.

