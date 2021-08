Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Wildcamper

Mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige müssen vier junge Männer und Frauen rechnen, nachdem sie von Samstag auf Sonntag unerlaubt im Bereich der Tannenhag-Schule in Manzell zelteten. Die 16 und 18 Jahre alten Camper schlugen ihr Lager außerhalb genehmigter Campingplätze auf, darüber hinaus stellten die Polizeibeamten auch diverse Essenreste und Hausmüll rund um deren Quartier fest. Die vier jungen Leuter, denen ein Platzverweis erteilt wurde, erwartet nun eine Anzeige.

Friedrichshafen

Wohnmobilscheibe eingeschlagen - Wertsachen entwendet

Ein Unbekannter hat am Sonntagmittag zwischen 12.15 Uhr und 13 Uhr die Beifahrerscheibe eines in der Hünistraße / Eckenerstraße geparkten Wohnmobils eingeschlagen und daraus einen Rucksack entwendet. Ein Teil des Diebesguts konnte im Nachgang unweit der Tatörtlichkeit im Gebüsch wieder aufgefunden werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Besonders schwerem Fall des Diebstahls und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Dieb geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Alkoholisierter Mann stiftet Streit

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in der Riedleparkstraße rückten Polizeibeamte des Reviers Friedrichshafen am Sonntag gegen 13 Uhr aus. Die Beteiligten waren erneut aufgrund eines zurückliegenden Disputs aneinandergeraten und konnten in der Keplerstraße angetroffen werden. In Anwesenheit der Polizisten versuchte der mit über 2,6 Promille stark alkoholisierte 21-Jährige, seinen 31-jährigen Kontrahenten erneut auf den Kopf zu schlagen, was unterbunden werden konnte. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte und bedrohte der 21-Jährige alle anwesenden Personen. Da er sich auch im Streifenwagen nicht beruhigen ließ, stattdessen um sich trat und spuckte, verbrachten ihn die Beamten in eine Fachklinik. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung zu.

Friedrichshafen

Motorradfahrer stürzt und flüchtet

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 17.45 Uhr in der Messestraße, bei dem ein mutmaßlich alkoholisierter 48-Jähriger mit seinem Motorrad gestürzt ist, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Zweiradfahrer im Bereich des Tierheims im Kreisverkehr stürzte und danach zu Fuß mit seiner Maschine in den Wald flüchtete. Die verständigten Beamten trafen den Fahrer an seiner Anschrift an und wurden auf Alkoholgeruch aufmerksam. Da die Atemalkoholmessung knapp zwei Promille ergab, musste er die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme von Blutproben veranlasst wurde. Weil er an seiner Maschine darüber hinaus die Kennzeichen eines anderen Motorrades angebracht hatte, muss der Mann neben dem Verdacht der Trunkenheitsfahrt auch mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung, Missbrauchs von Kennzeichen und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. Die Beamten behielten seinen Führerschein ein und untersagten ihm die Weiterfahrt. Beim Unfall wurde der 48-Jährige glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden an seinem Zweirad beläuft sich auf wenige hundert Euro.

Friedrichshafen

Unter Drogen unterwegs

Mit Konsequenzen muss ein 43-jähriger Autofahrer rechnen, der am späten Sonntagabend im Bereich Kluftern von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen kontrolliert worden ist. Da der Mann seinen Führerschein nicht mit sich führte, musste er die Polizeibeamten bis zu seiner Anschrift begleiten. Im Streifenwagen wurden die Ermittler auf deutlichen Marihuana-Geruch aufmerksam. Da er den Konsum am Abend einräumte und auch der Drogenvortest positiv reagierte, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik. Dem 43-Jährigen droht nun eine Anzeige wegen Besitzes illegaler Betäubungsmittel und wegen Fahrens unter der Wirkung berauschender Substanzen.

Tettnang

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen einen in der Kaltenberger Straße geparkten dunkelgrauen Skoda Fabia angefahren. Trotz eines verursachten Sachschadens in Höhe von mehreren hundert Euro fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und schließt nicht aus, dass es sich bei dem Verursacher um einen Radfahrer handeln könnte. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/93710 zu melden.

Überlingen

Kind kollidiert mit Pkw

Glück im Unglück hatte ein sechs Jahre alter Junge am Samstag gegen 17.45 Uhr, als er auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Kurt-Hahn-Straße mit einem fahrenden Pkw kollidierte. Der junge Radfahrer prallte gegen den Kotflügel des glücklicherweise nur langsam rollenden Toyotas. Das Kind wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und konnte dort nach kurzer Zeit unverletzt wieder entlassen werden. Am Wagen des 53-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Markdorf

Vorfahrt missachtet

Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Sonntag gegen 14.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Ittendorf entstand. Ein 75-jähriger Mercedes-Lenker wollte von der Kippenhauser Straße nach links auf die Bundesstraße 33 in Richtung Meersburg einfahren und übersah dabei den Mercedes des von links kommenden 60-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Durch die Kollision im Einmündungsbereich entstand am Wagen des Unfallverursachers etwa 1.000 Euro, am Wagen des 60-Jährigen rund 4.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Hagnau

Unfall beim Einparken - Frau schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntag gegen 22.45 Uhr vor einer Gaststätte in der Seestraße in Hagnau ereignet. Ein 74-jähriger Mercedes-Fahrer wollte rückwärts in eine Parklücke einparken und wurde dabei von seiner 85-jährigen Frau eingewiesen. Nach mehreren Rangierversuchen rutschte der Mann von der Bremse auf das Gaspedal ab, woraufhin der Wagen beschleunigte. Die 85-jährige Einweiserin, die hinter dem Mercedes stand, wurde erfasst und gegen einen dahinter geparkten VW gedrückt. Die Wucht des Zusammenstoßes war so groß, dass es den VW auf ein angrenzendes Geländer aufschob. Die 85-jährige erlitt schwere Verletzungen und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag.

Salem

Unfallflucht - Fahrer ermittelt

Mit einer Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht muss ein 85-jähriger Autofahrer rechnen, nachdem er am Sonntagabend gegen 22 Uhr auf einem Parkplatz in den Lindenhalden zunächst einen geparkten Wagen angefahren hat und danach einfach weiterfuhr. Der Senior hatte die Kollision bemerkt und stieg zunächst aus, um den Schaden, der auf mehrere hundert Euro beziffert wird, zu begutachten. Anstatt die Polizei zu verständigen, stieg er in seinen Wagen ein und setzte seine Fahrt fort. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen, notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Die Ermittler trafen den Mann kurze Zeit später zuhause an. Gegen den 85-jährigen Unfallverursacher wird nun strafrechtlich ermittelt.

Überlingen

Körperverletzung

Zwei Männer im Alter von 50 und 61 Jahren stehen im Verdacht, am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr vor einer Gaststätte in der Unteren-St.-Leonhard-Straße einen 23-Jährigen mit Behinderung körperlich angegangen zu haben. Der 61-jährige soll den jungen Mann geohrfeigt und auf den Rücken geschlagen haben. Dem 50-Jährigen wird vorgeworfen, sein jüngeres Opfer getreten zu haben. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Deggenhausertal / Markdorf / Bermatingen

Betrunken mit Pkw unterwegs - Zeugen und Geschädigte gesucht

Nachdem ein 59-jähriger am Samstag kurz nach 17 Uhr mutmaßlich stark alkoholisiert mit seinem Mercedes ML von Wittenhofen nach Bermatingen unterwegs war und dabei mutmaßlich entgegenkommende Verkehrsteilnehmer zum Ausweichen zwang, ermittelt die Polizei Überlingen und sucht Zeugen. Ein Verkehrsteilnehmer hatte das auffällige Fahrverhalten auf dessen Fahrstrecke, die über Untersiggingen, Grünwangen und Autenweiler bis nach Bermatingen führte, beobachtet und die Polizei verständigt. Zahlreiche Personen, darunter auch der Fahrer, konnten auf einem Parkplatz in der Ziegeleistraße angetroffen werden. Dabei verhielten sich die umstehenden Personen äußerst aggressiv und versuchten, die polizeilichen Maßnahmen zu stören. Der vollkommen uneinsichtige 59-jährige Fahrzeuglenker, bei dem eine Atemalkoholmessung über 2,1 Promille ergab, musste die Streifenwagenbesatzung zur Entnahme zweier Blutproben in eine Klinik begleiten. Da er die Polizeibeamten während der Maßnahmen auch beleidigte, muss er, neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, auch mit weiteren strafrechtlichen Folgen rechnen. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet nun Personen, die durch die auffällige Fahrweise des 59-Jährigen behindert oder gefährdet wurden, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell