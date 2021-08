Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Kißlegg

BMW-Fahrer gesucht

Nach dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen am Freitagmorgen sucht die Verkehrspolizei nun nach dem Fahrer eines BMW. Dieser kam gegen 9 Uhr aus Richtung Kißlegg und war auf der Landesstraße in Richtung Autobahn unterwegs, als er kurz nach Oberhorgen auf die Gegenspur kam. Der 61 Jahre alte Fahrer eines entgegenkommenden Lastwagens musste ausweichen, konnte einen Streifvorgang aber nicht ganz verhindern. Es entstand geringer Schaden. Ohne sich um die seitliche Kollision zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Der Fahrer des blauen BMW oder Personen, die Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Argenbühl

Rennradfahrer stürzt

Verletzungen hat am Samstagnachmittag ein Rennradler erlitten, der während der Fahrt auf einem Radweg neben der B 12 in Richtung Wangen gestürzt ist. Der 66 Jahre alte Zweiradlenker fuhr aufs Bankett und stürzte in Folge eines Fahrfehlers. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Ravensburg

Wohnungstüre aufgebrochen

Im Laufe der letzten Woche hat ein Einbrecher sich Zutritt zu einer Wohnung in der Adlerstraße verschafft. Die Täter brach die Tür der sich im Urlaub befindlichen Inhaberin auf. Was aus der Wohnung entwendet wurde, ist derzeit nicht klar. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise.

Ravensburg

Auto angefahren

Nachdem am vergangenen Wochenende ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Wangener Straße einen Pkw angefahren hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Unbekannte ergriff nach dem Unfall vor dem Gebäude mit der Hausnummer 112 die Flucht. Um den entstandenen Schaden am geparkten Audi in Höhe von etwa 1.500 Euro kümmerte er sich nicht. Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Amtzell

Auto prallt gegen Leitplanke

Ein Schaden in Höhe von etwa 13.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf der B 32 zwischen Amtzell und Wangen entstanden. Kurz nach dem Tunnel Geiselharz querte ein Fuchs die Straße, sodass ein Mercedes-Fahrer, der just in diesem Moment nach Wangen unterwegs war, stark abbremsen musste. Wegen der regennassen Straße kam er ins Schlingern kollidierte letztlich mit der rechten Schutzplanke. Während am Audi ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro entstand, blieb der 34 Jahre alte Fahrer unverletzt. Der Schaden an der Leitplanke wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Vogt

Arbeitsmaschinen aus Rohbau gestohlen

Mehrere Arbeitsmaschinen hat ein Dieb in der Zeit von Mittwochabend bis Samstagmittag von einer Baustelle in Heißen gestohlen. Der Täter betrat den Rohbau über eine Garage und fand dort einen Schlüssel, mit dem er sich auch Zutritt zu einem Baucontainer verschaffte. Welchen Wert die entwendeten Geräte hatten, wird derzeit erhoben. Personen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Weingarten

Gegen Mauer geprallt - Mutmaßlicher Fahrer betrunken

Wegen des Verdachts, betrunken einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 58-Jährigen. Dieser soll am Sonntagnachmittag gegen kurz vor 16 Uhr in der Schubertstraße mit einem Wohnmobil gegen den Zaun eines Wohnhauses gestoßen sein. Nach dem Unfall, bei dem an Wohnmobil und Zaun ein Schaden in Höhe von etwa 1.300 Euro entstand, gab sich seine Ehefrau als Fahrerin aus. Der Grund dafür lag auf der Hand - der Mann, der von den zwischenzeitlich gerufenen Kollegen bei Bekannten vorgefunden wurde, war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwas mehr als ein Promille. Dank Zeugen des Unfalls flog der Tausch auf, weshalb gegen den 58-Jährigen Ermittlungen eingeleitet wurden. Ihm wurde der Führerschein und in einem Krankenhaus Blut abgenommen.

Weingarten

Zwei Mal in Polizeigewahrsam

Gleich zwei Mal in Polizeigewahrsam genommen wurde ein 26 Jahre alter Mann, nachdem er in der Friedhofstraße randaliert hatte. Der junge Mann war am frühen Sonntag bei einer Party aufgefallen, nachdem er randalierte und mit Flaschen um sich warf. Da er sich dabei verletzte und sich auch gegenüber den gerufenen Polizisten aggressiv gab, musste er die restliche Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Als er am Morgen entlassen wurde, abermals in der Friedhofstraße auflief und dort nicht gehen wollte, blieb den Beamten nichts Anderes übrig, als den immer noch deutlich alkoholisierten Mann abermals in einer Zelle unter Arrest zu stellen. Da er die Beamten zudem fortwährend beleidigte und sich am Vortag auch gegen die Mitnahme gestemmt hat, kommen neben den Gewahrsamskosten auch noch Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstand auf den 26-Jährigen zu.

Wolpertswende/ Mochenwangen

In der Nacht zum Sonntag wurden im Bereich Wolpertswende und Mochenwangen insgesamt elf Wahlplakate der Partei Bündnis 90/ Die Grünen beschädigt. Zwei Wahlplakate beschmierten die Täter mit Hakenkreuzen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen gem. 86a StGB eingeleitet. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

